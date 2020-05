El escandaloso paso de Teo Gutiérrez por Racing: "Era un pelotudo bárbaro"

Jorge De Olivera, compañero del colombiano durante su paso por la Academia, recordó algunas situaciones protagonizadas por el delantero en Avellaneda.

El paso de Teófilo Gutiérrez por Racing quedó para siempre marcado por su escandalosa salida del club a principios de 2012, luego de sacar un arma dentro del vestuario durante una discusión con Sebastián Saja. Sin embargo, aquel sólo fue el corolario de una situación que llevaba tiempo a punto de explotar: "Teo se portó mal siempre. A la semana de haber llegado lo conocimos, no lo bancó nadie y le soltamos la mano. Desde lo deportivo no se le puede decir nada, pero era un pelotudo bárbaro", reconoció Jorge De Olivera, compañero del colombiano en la Academia.

En diálogo con el sitio partidario Racing de Alma, el arquero admitió que aquella pelea tras un clásico de Avellaneda no sorprendió a nadie dentro del plantel: "Hizo muchas cosas, lo que pasó en el vestuario de Independiente debió suceder mucho antes. Contra , sinceramente pensé que se armaba el ring, que cobraba, pero no (N. de R.: el delantero fue expulsado por sacarle la pelota de las manos al arquero rival). Y se siguió superando día a día. Tuvimos un par de charlas grupales, esperando que cambiara, pero no le entraba una bala".

En ese sentido, Dida también recordó otro de los grandes escándalos protagonizados por Gutiérrez en Racing: en la semana previa a un clásico contra Boca decisivo en la lucha por el campeonato, el delantero retrasó su vuelta desde tras una fecha FIFA y, aunque Diego Simeone lo incluyó como titular, terminó expulsado: "El Cholo se arrepintió de ponerlo. Era el goleador del equipo, pero cuando se le falta el respeto al grupo es complicado... El técnico se la jugó por él, le salió mal, nos reunió y reconoció que se había equivocado".

El artículo sigue a continuación

Más equipos

De Olivera, que actualmente juega en Platense, recordó algunas situaciones puntuales que marcaron el paso de Teo por el club de Avellaneda: "En su primera práctica de fútbol quedó mano a mano, me eludió e hizo el gol. Se fue corriendo al banderín del córner, pegó un saltó y extendió el puño para festejarlo. Pensamos, '¿qué le pasa?' Después nos dimos cuenta de cómo era. Otra vez, en el saque inicial de un partido, cuando no escuchó a la gente corear su nombre lle preguntó a un compañero: '¿estos porqué no gritan mi nombre?'. Flaco, jugá, hacé un gol y festejá con tus compañeros".

El arquero, además, aseguró que la relación entre el atacante y su compatriota Giovanni Moreno no era la mejor: "Yo, como argentino, jamás tendría una relación así como un compatriota en el exterior. Era muy fría, pero más de eso no sé. Sólo puedo decir que si había una guerra de egos no venían por parte de Gio. Del otro no sé...". Por último, concluyó: "Hoy creo que se enfoca más en lo grupal y ni siquiera se permitiría tener a un jugador así dentro del equipo".