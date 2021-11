El escándalo en torno a la futbolista del PSG Kheira Hamraoui salpica ahora a Eric Abidal. Según ha explicado este lunes el diario francés Le Monde, el ex jugador del FC Barcelona podría haberse cobrado como venganza personal la agresión a la futbolista del conjunto galo, meses después de una ruptura sentimental con ella.

Lo que parece una locura es explicado por el rotativo francés de la siguiente manera: los investigadores del 'caso Hamraoui' han encontrado en el chip del teléfono de Hamraoui el nombre de Abidal, razón por la que el ex defensa azulgrana será escuchado en los próximos días durante el proceso judicial, tal y como ha confirmado Maryvonne Callibote, fiscal de Versalles. Además, es posible que la Justicia francesa solicite escuchar la palabra de la esposa de Abidal, Hayet Kebir Abidal.

De acuerdo con distintas jugadoras del PSG, Hamraoui habría llamado a Eric Abidal después de lo ocurrido el 4 de noviembre en Bois de Boulogne y que acabó con la centrocampista herida en los brazos y las piernas al recibir una paliza. Los encapuchados que asaltaron a Hamraoui le habrían recriminado a la internacional francesa el hecho de “acostarse”, presuntamente, con personas casadas. "Así que, ¿nos acostamos con hombres casados?", le habrían dicho según el testimonio de las futbolistas.

Por supuesto, lo prudente en estos casos es no sacar conclusiones antes de que la policía lo haga por sí misma y se debe respetar la presunción de inocencia de Eric Abidal, quien coincidió en el Camp Nou con Hamraoui de 2018 a 2020, años en los que él era director deportivo del FC Barcelona y ella jugaba en el equipo femenino de la entidad catalana.

Aminata Diallo, liberada tras 36 horas demorada

Pronto se debería arrojar luz en toda esta historia. Aminata Diallo, de cuya participación en la agresión a Hamraoui se sospechaba, ya no tiene de qué preocuparse. Después de ser detenida y entrevistada durante 36 horas por la policía, fue puesta en libertad sin que se presentaran cargos en su contra. Su imagen, sin embargo, se ha visto empañada y sus familiares se han presentado recientemente para buscar una indemnización por el daño sufrido con toda la mala publicidad que le genera esta historia.

Por el lado del PSG, el club sigue atento al desarrollo de los acontecimientos. Este asunto impacta en la vida de la entidad y, en particular, en el equipo femenino. Se había solicitado a la Liga un aplazamiento del partido contra el Lyon, pero el PSG no lo logró su cometido por que Canal + se negó a reprogramar un partido que televisaría. ¿El resultado? Derrota 6-1 en casa del OL. "Es increíble que las autoridades no vieran que había un grupo que estaba en apuros", lamentó el entrenador Didier Ollé-Nicole.