El entrenador del Shakhtar, Arda Turan, atribuye la victoria sobre el AZ a un destacado entrenador neerlandés

Tras la victoria del Shakhtar Donetsk sobre el AZ (3-0), Arda Turan elogió a Guus Hiddink. Al preguntarle qué entrenador le había enseñado más, el técnico turco mencionó a Hiddink.

El jueves, los ucranianos vencieron 3-0 al AZ en los cuartos de final de la Conference League. La vuelta será el jueves en Alkmaar, pero al equipo de Leeroy Echteld le costará avanzar.

Turan vive su segunda etapa como técnico principal. Antes dirigió tres temporadas al Eyüpspor de su país. Desde el inicio de curso, el exjugador del Atlético de Madrid dirige al Shakhtar.

El técnico turco, de 39 años, fue clave en la goleada ante el AZ. En la rueda de prensa posterior, le preguntaron de qué entrenador había aprendido más. «He aprendido mucho de varios entrenadores, pero sobre todo de Hiddink», respondió.

Trabajaron juntos cuando Hiddink dirigía a Turquía. «Su actitud en el descanso del partido contra Bélgica fue una lección: siempre estaba muy tranquilo».

Elogió también a Diego Simeone: «No tengo a Iniesta, Xavi, Kroos ni Modric; debo convencer a mis jugadores de la importancia de defender y ellos deben creer en el trabajo defensivo».

Pese a la goleada, Turan admitió que no fue fácil: «Fue un partido difícil; el marcador no refleja los noventa minutos. En la primera parte no pudimos jugar como queríamos ante su 5-4-1. El AZ tuvo más posesión y su defensa de tres nos complicó con cambios tácticos constantes. En la segunda parte fuimos más agresivos», afirmó el entrenador.