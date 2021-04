El entrenador del Sassuolo sobre la Superliga: "el domingo se dio un golpe de Estado"

Roberto de Zerbi ha declarado que no jugaría el partido liguero contra el Milan por ser de la Superliga y que el domingo se dio un golpe de Estado

En la rueda de prensa previa al desplazamiento del Sassuolo a la capital lombarda para rendir visita liguera al conjunto rossonero del Milan, Roberto de Zerbi no ha tenido problema alguno en expresarse con meridiana claridad acerca de lo que le parece la Superliga. Tanto es así, que el técnico del Sassuolo ha desvelado que a él no le gustaría "jugar el partido porque el Milan forma parte de la Superliga".

De Zerbi ha revelado que ha comunicado su postura al máximo dirigente de la entidad verdinegra y a sus jugadores pero que "si me obligan a ir, iré pero molesto". Mas aún ha dedicado más tiempo a la cuestión del momento confesando que "estoy enfadado con el fútbol porque el fútbol me ha dado de comer durante 40 años pero también lo he dado todo por el fútbol y la cuestión va más allá del trabajo, más alla del sueldo. Tiene que ver con el ámbito de los valores, los sentimientos, las rivalidades del fútbol. La belleza del fútbol es que uno sueña".

Las declaraciones de Roberto de Zerbi son las más claras que se han dado en las últimas horas contra el proyecto que preside Florentino Pérez y las primeras que señalan a una entidad rival en concreto desde dentro de la misma competición. "Estoy muy enfadado porque el domingo tuvo lugar un golpe de Estado en cuanto a contenido y formas. Estos clubes están dirigidos por matones poderosos pero no por ello tienen que hacer que las pequeñas entidades que hace las cosas bien paguen por ello", ha continuado expresándose el entrenador del Sassuolo.

Para finalizar con su discurso, de Zerbi ha añadido que "les quitan los sueños a los jugadores que sudan en el terreno de juego y que sueñan con poder jugar la Champions League en estadios importantes contra escuadras prestigiosas. Está todo mal y está bien que nos expresemos".