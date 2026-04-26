El entrenador del NAC, Carl Hoefkens, fue trasladado al hospital justo después del partido contra el Ajax

El sábado, tras perder 0-2 contra el Ajax, el técnico del NAC, Carl Hoefkens, no atendió a ESPN. El club informó que fue hospitalizado.

Según el club, «no se encontraba físicamente en condiciones de hablar con los medios». Fue trasladado al hospital por precaución y se encuentra estable.

El equipo local cayó 0-2 ante los visitantes de Ámsterdam: Óscar Gloukh inauguró el marcador tras pase de Mika Godts, quien luego marcó el segundo con una gran jugada individual.

Tras la derrota, el NAC suma 25 puntos en 31 jornadas y es decimoséptimo. El Excelsior, decimosexto, tiene tres puntos más y un partido menos.



