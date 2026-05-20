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Oscar GarciaImago
Daily Loos

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El entrenador del Ajax, Óscar García, tiene malas noticias de cara al partido decisivo contra el FC Groningen

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Ajax vs FC Groningen
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O. Garcia
T. Tomiyasu
K. Itakura
J. Sutalo

El Ajax visitará al FC Groningen el jueves a las 18:45, sin Josip Sutalo, Ko Itakura ni Takehiro Tomiyasu. Así lo confirmó el entrenador español en la rueda de prensa previa al partido de play-off.

El jueves a las 18:45 h, en el Kras Stadion (FC Volendam), el quinto y el noveno de la VriendenLoterij Eredivisie se medirán en la semifinal de los play-offs para la Conference League.

García, que actúa como técnico interino, admitió que los tres defensas han sufrido un retroceso en su recuperación y no estarán listos para el jueves.

Estas ausencias plantean la pregunta de si podrían tener algo que ver con el inminente Mundial, ya que los tres han sido convocados para la fase final de este verano.

Sin embargo, García lo rechaza: «No creo en esas estadísticas. Quizá sea casualidad que estos jugadores estén lesionados ahora», afirma el técnico español.

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Pese a las bajas, García mantiene el optimismo: «Seguimos con opciones de Europa y no debemos desaprovecharlas».

Su mensaje al plantel es claro: «Es un privilegio jugar en el Ajax y hay mucha gente que querría estar en su lugar. La Conference League también puede ser una competición muy bonita para nosotros, en la que podemos luchar por el título. La motivación no puede faltar», concluye el entrenador interino.

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