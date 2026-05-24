El entrenador del Ajax, Óscar García, aprovecha un momento en la rueda de prensa: «Quiero decir una cosa más...»

Óscar García se mostró aliviado por cerrar la temporada con el Ajax de forma positiva, según dijo en la rueda de prensa tras el partido contra el FC Utrecht. Parece poco probable que el español continúe como entrenador del club.

En la final de los play-offs se llegó a los penaltis para vencer al Utrecht. Maarten Paes detuvo dos lanzamientos, mientras que el Ajax marcó todos los suyos.

García admite que el equipo lo trabajó en la última semana pese a su escepticismo: «En el último entrenamiento practicaron penaltis. Les dije que no era necesario; sinceramente, no creo en ello».

“Nunca es lo mismo”, explica García. “Pero lo más importante es la sensación de los jugadores. Cualquier futbolista profesional puede fallar o marcar un penalti”.

Al final de la rueda de prensa, García se detuvo un instante: «Quiero añadir una cosa; no sé si esta será mi última rueda de prensa, pero quiero dar las gracias a todos los aquí presentes. Espero que hayáis disfrutado de las ruedas de prensa tanto como yo».

Parece, pues, que este fue su último partido al frente del Ajax. Míchel, que descendió con el Girona el sábado, sigue siendo el candidato principal para dirigir el Johan Cruijff ArenA la próxima temporada; Jordi Cruijff está muy impresionado con él.

Además, García no es el único que se va: Wout Weghorst también anunció su salida en ESPN. Esto confirma lo adelantado por Algemeen Dagblad: este verano dejarán el Ajax 17 jugadores.