El entrenador del Ajax, García: «Si lo consigue, será un jugador fantástico»

Óscar García se alegra de que Jorthy Mokio haya vinculado su futuro al Ajax. «Ha sido un periodo convulso para él», declaró el entrenador del club de Ámsterdam a ESPN tras la victoria 0-3 ante el colista, el Heracles Almelo.

Reconoce que no fue su mejor partido y que el proceso previo a la firma fue complicado.

Sin embargo, si evoluciona como esperamos, será un jugador fantástico», añadió García, convencido del enorme potencial del centrocampista de dieciocho años.

A pesar de la victoria, García no está del todo satisfecho y cree que su equipo podría haber sido más contundente. «Dedico esta victoria a los aficionados que han viajado con nosotros; eso es muy importante para nosotros», añadió.

García destacó que su equipo empezó con intensidad ambas partes, aunque lamentó no haber marcado más goles.

La roja a Takehiro Tomiyasu en el 81 por derribar a Lequincio Zeefuik empañó el triunfo; Martin van den Kerkhof lo expulsó.

«Creo que fue una decisión al 50 %», suspira el entrenador del Ajax. «Al final, estoy contento con el partidosin encajar goles y, en mi opinión, el árbitro tomó la decisión correcta. Porque el Heracles no marcó».