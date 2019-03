El embrujo del Sevilla con los octavos: Siempre que pasó esta ronda, ganó la Europa League

Los de Nervión se complicaron la vida ante el Slavia de Praga y sólo les valdrá ganar en la República Checa para clasificarse.

El se complicó la supervivencia en la UEFA . El inesperado empate a dos de hace una semana ante el Slavia de Praga en el Ramón Sánchez-Pizjuán obliga al equipo de Pablo Machín a tener que ganar en la República Checa para estar en la siguiente ronda.

Remontar la eliminatoria tendría una carga simbólica muy importante, ya que superar los octavos de final siempre ha sido sinónimo de éxito para el equipo rojiblanco, ya que en las cinco ocasiones que ha conseguido superar esta ronda terminó levantando el trofeo. Casi siempre el cruce de los 16 mejores ha sido uno de los más complicados para el Sevilla y la historia se ha repetido a pesar de que el Slavia parecía un rival inferior tras el sorteo. La historia se ha repetido.

En su primer triunfo en 2006, el equipo de Juande Ramos perdió en el partido de ida ante el por 1-0 y para pasar a los cuartos de final tuvo que remontar en la vuelta en Nervión con un sufrido 2-0 con goles de Kanouté y Luis Fabiano que puso la primera piedra para acabar levantado su primer entorchado a nivel continental.

Un año después, los de Nervión repitieron título pero en octavos tuvieron que lograr el más difícil todavía, ya que para eliminar al Shakhtar tuvieron que recurrir a un gol de su portero Andrés Palop en el último minuto que forzó una prórroga en la que acabaron pasando gracias al gol de la victoria de Chevantón.

El artículo sigue a continuación

No sería hasta siete años más tarde cuando los de Nervión volverían a superar los octavos y como manda la tradición fue una eliminatoria de infarto en la que tuvieron que remontar en el Benito Villamarín ante su eterno rival el 0-2 que cosechó el Real en la ida y acabaron pasando la eliminatoria en los penaltis. En la 14-15 y la 15-16, los de Emery sí lograron clasificarse más holgadamente a cuartos tras dos eliminatorias cómodas ante el Villarreal y Basilea, con victorias globales por 5-2 y 3-0.

Machín no esconde que la visita al Slavia se ha convertido prácticamente en una final anticipada para un pentacampeón acostumbrado a sufrir: "Todos sabemos la importancia del partido; lo catalogamos de auténtica final, porque no habrá un después si no logramos ganar. Los futbolistas tienen muchas ganas de cambiar la dinámica y más allá de que el Slavia tenga a favor el entorno y la afición tenemos la capacidad como ya demostramos en el partido de ida. Hay muchas formas de pasar la eliminatoria y lo más importante será pasar".

Los octavos de final siempre han hecho sudar de lo lindo al Sevilla pero a la vez siempre que los ha superado han sido sinónimo de acabar alcanzando la gloria. El reto de Praga será un obstáculo más para un equipo que ya sabe lo que es lograr gestas para estar entre los ocho mejores de la Europa League.