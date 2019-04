El Eintracht Frankfurt ejecuta la opción de compra por Luka Jovic

El delantero serbio de 21 años, pretendido por Barcelona y Real Madrid, estaba cedido por el Benfica en el club alemán, que lo firma hasta 2023.

Vertrag bis 2⃣0⃣2⃣3⃣! ✍️

Die Eintracht hat die Kaufoption für Luka Jovic gezogen, unser Top-Torjäger bleibt ein Adler! 🦅👏 pic.twitter.com/h0OBG9P1rO — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) 17 de abril de 2019

Lo que ya se sabía que iba a ocurrir, ahora es oficial: el ha anunciado este miércoles que ejerce la opción de compra por Luka Jovic, delantero serbio que estaba en el club alemán cedido por el de . El joven atacante, que despertó el interés del Barcelona y del Real Madrid , firma con las Águilas hasta junio de 2023, pagando los lusos los 7 millones de euros que se habían acordado. Sin embargo, el joven futbolista será vendido presumiblemente este verano por una cifra diez veces más grande.

Tal y como explicaba Goal esta semana, la "guerra" entre Real Madrid y Barcelona para hacerse con Jovic, de 21 años, continuaba. Y si hace unas semanas el jugador parecía muy cerca de poder recalar en el Camp Nou, ahora ese interés azulgrana parece haberse enfriado, mientras que es el conjunto blanco el que está ganando terreno de cara a su posible fichaje este mismo verano. Jovic es un goleador potente, ha anotado 25 goles en lo que va de temporada y su precio no para de ascender. Hace unos meses tenía un valor estimado de 35-40 millones de euros. Ahora, con el jugador a pleno rendimiento y anotando varios goles decisivos, esa cotización se ha disparado: a blancos y azulgranas ya les están pidiendo casi 70 millones de euros.

ADEMÁS: ¿QUIÉN ES LUKA JOVIC?

El ha espiado en directo varias veces al jugador, llegando a contactar con su entorno a través del director general Pep Segura, el secretario técnico Eric Abidal y su ayudante Ramon Planes. Los tres asistieron en San Siro al partido de entre el Milan y el Eintracht que ganó el conjunto alemán con un solitario tanto de Jovic. Es cierto que el FC Barcelona hizo una oferta por él, pero hace unos días su padre declaró que la intención de su hijo es permanecer algo más de tiempo en el Eintracht de cara a seguir ganando experiencia, así que no saldría del club alemán para perder minutos de juego, necesitan garantizarle que tendrá peso en el once inicial.

Sin embargo, el parece estar ahora más cerca del jugador. Fuentes consultadas por Goal corroboran que el jugador gusta, que tiene un perfil interesante y que está en la órbita de los jugadores que el Real Madrid está estudiando de cara al mercado de fichajes. La cuestión es si el Real Madrid podrá satisfacer las demandas del jugador y de su padre: es decir, garantizarle suficientes minutos de juego para no estancar su progresión. De no ser así, su fichaje no sería demasiado aconsejable, ya que pagar nada más y nada menos que 70 millones por un delantero para que acabe ocupando plaza en el banquillo sería contraproducente para ambas partes.

La sensación es que el fichaje de Luka Jovic va a ser bastante más complicado para barcelonistas y madridistas de lo que quizá ambos clubes pensaban de antemano. El chico tiene muy claro que quiere muchos minutos, que quiere continuar su progresión y que, si no le garantizan un rol importante en la plantilla, podría incluso seguir en la , al menos, un año más.