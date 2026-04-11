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Al Hilal v Al Taawoun: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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El dúo del Al-Hilal complica a Inzaghi antes del clave partido contra el Al-Sadd

Al Khaleej vs Al Hilal
Al Khaleej
Al Hilal
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Al Hilal vs Al-Sadd
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Malcom
M. Kanno
S. Inzaghi
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Las desgracias del líder: una serie sin fin

El Al-Hilal saudí ha sufrido un duro golpe antes del esperado duelo contra el Al-Sadd qatarí, programado para el lunes en los octavos de final de la Liga de Campeones de Asia.

Estas bajas llegan en un momento delicado y ponen al cuerpo técnico bajo presión, pues el partido exige la mejor preparación y concentración de toda la plantilla.

Según un parte médico oficial del club en X, Malcom padece una lesión de grado uno en el muslo posterior.

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Además, Mohamed Kano padece una contusión en el muslo posterior, lesión menos grave, pero también le impedirá jugar.

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Estas bajas preocupan a la afición, pues el duelo es a eliminatoria y cualquier descuido puede costar la eliminación.

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