El drama que vive un futbolista colombiano por culpa del Coronavirus

Duvier Riascos, con pasos por América de Cali, Cruzeiro y Universidad Católica, entre otros clubes, está varado en Bolivia y pide ayuda al Gobierno.

El delantero Duvier Riascos, con pasos por , , Cruzeiro y , entre otros clubes, hizo un desesperado llamado al Gobierno colombiano en medio de esta crisis por el coronavirus que afecta al mundo.

El exatacante de la UC desde hace dos meses se encuentra confinado en un hotel de sin poder ver a su familia. Esto, tras fichar por el Always Ready el 20 de marzo, sin lograr debutar debido a la paralización del fútbol por la pandemia. El nacido en Buenaventura aseguró también que está junto a Harold Reina y Luis Carlos Arias buscando la posibilidad de regresar a su país natal.

“Llevamos un tiempo acá y está todo parado, no se ve movimiento en el tema del fútbol, ni en las calles, entonces estamos tratando de que el gobierno colombiano nos ayude con ese permiso para que pueda volar un avión desde aquí y aterrice en sin problemas”, expresó en diálogo con Gol Caracol.

“Extrañamos la familia, los hijos, estar en casa. Somos varios jugadores del fútbol colombiano aquí, algunos estamos en hoteles, otros en apartamentos. Las familias no lograron viajar por la pandemia”, agregó en la misma línea.

Según Riascos, el gobierno colombiano aún no se ha manifestado. Sin embargo, él y los demás cafeteros que actúan en la liga boliviana ven cómo en otros países se han llevado a cabo repatriaciones.

"Es desesperante porque ya llevamos mucho tiempo. Además nos dimos cuenta de que otros países, como , y tuvieron repatriación, pero acá no se avanza. No tenemos respuesta y la gente está preocupada", añadió con preocupación.

Por otra parte, reconoció a RCN Radio que haber firmado apresuradamente con el conjunto boliviano fue un error. "Me gustaría ir a Colombia, donde está mi familia y me gustaría en el América para cerrar ese capítulo, aportando de la mejor manera". “La cuarentena mía ha sido estar en el hotel en estos dos últimos meses. Acá en el país solamente se puede salir una vez a la semana: de ocho de la mañana a 12 del mediodía. Mantengo encerrado y no puedo salir a dar una vuelta porque hay policías en la calle. Si se incumplen las leyes puedes ir preso”, lanzó.

"Hay gente acá en el hotel, pero es muy poca. Hay cuatro personas. La mayoría del tiempo la paso solo y es preocupante, por ahora no hemos tenido una solución. He tratado de comunicarme con personas para ver si pueden hacer un acercamiento con la gente de Colombia y que nos colaboren porque es bastante preocupante este tema. Es estar prácticamente encarcelado. No estoy con la familia para uno conversar y demás. Solamente lo hago por redes sociales”, cerró.