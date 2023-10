El Dibu Martínez habló sobre la final del Mundial: "Si perdíamos no hubiera sido capaz de volver a jugar por dos o tres meses"

El arquero de la Selección argentina es uno de los grandes ídolos del campeón del mundo y se sinceró sobre la gloria conseguida en Qatar.

Aunque Lionel Messi es la gran figura y referente de la Selección argentina y Ángel Di María es el protagonista de la mayor redención de la historia Albiceleste, no hay una personalidad tan fuerte y que haya despertado tanta idolatría en poco tiempo como Emiliano Martínez, arquero héroe de la consagración en la Copa del Mundo disputada a fines del 2022.

Aunque ya pasaron más de nueve meses, cada anécdota y cada recuerdo de lo ocurrido durante ese mes inolvidable es emotiva. Y en una entrevista exclusiva para el programa "Llave a la eternidad", de la TV Pública, volvió a rememorar historias de Qatar.

LA FINAL Y SUS CONSECUENCIAS

"Fue el partido que más disfruté, los chicos estaban con confianza, no dejaban espacios y ellos ya habían hecho dos cambios, no sabían qué hacer y tiraban la pelota afuera. Internamente sabía que lo ganábamos”, admitió el Dibu, para referirse luego a la jugada que pasó a la inmortalidad: "No me puse nervioso, lo fui acomodando adonde yo quería que vaya. A la hora de achicar y hacerme grande, creo que hice todo bien”, aseguró.

El artículo sigue a continuación

Fiel a su estilo descontracturado, el arquero reconoció que la previa fue atípica, porque "me comí un sanguchito de jamón y queso con mate. Sabía que iba a estar a la altura, pero pensaba en si volveríamos alegres o tristes. Yo no pensaba volver triste, no tenía otro fin", aunque también se hizo cargo que "muchos jugadores han jugado apenas terminó el Mundial, yo si perdía no hubiera sido capaz por dos o tres meses por el dolor que hubiera sentido. Algo así como un duelo, como perder a alguien”.

LA FIGURA DE MESSI

Getty

Lógicamente, el vínculo con el capitán y referente fue fundamental en su adaptación, tanto en lo futbolístico como en la faceta humana, al remarcar que "es familiero, da todo por sus hijos y su mujer, ama el fútbol y da todo en la cancha. Es el ejemplo a seguir. Va terminar la carrera como un ídolo y no solo como jugador sino también como persona. Lo aprecio y lo defiendo adentro de una cancha”.