La desgarradora frase de Messi al médico del Barça sobre su lesión

Leo Messi se marchó a la banda para ser atendido por Jordi Mesalles, fisio del , al sentir unas molestias a la media hora de juego del Barça- . ¿Qué pasó en ese momento? ¿Cuáles fueron las sensaciones de Leo para acordar ser cambiado en el descanso y que mantiene en vilo al barcelonismo por una posible nueva lesión?

Las cámaras de El Golazo de Gol captaron las palabras de un Messi preocupado con el galeno culé.

"No me puedo romper, no me puedo romper"