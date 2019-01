El día que Marcos Díaz cargó contra Armani y su "prensa exagerada"

El nuevo arquero de Boca mostró su molestia cuando se pedía que el actual 1 de River fuera uno de los convocados al Mundial.

Marcos Díaz se convirtió en el nuevo arquero de Boca , a pedido de Gustavo Alfaro. Y, como si se tratara de una premonición, hace algunos meses vivió un "Superclásico" al criticar fuertemente a quienes elogiaban a Franco Armani y pedían su convocatoria para el Mundial, algo que finalmente ocurrió.

Fue en abril de 2018 cuando el aún jugador de Huracán sostuvo: " Creo que la importancia que se le está dando a Armani es exagerada. La prensa que tengo yo en Huracán no es la misma que tiene él en River, pero yo no me creo menos que nadie ".

El artículo sigue a continuación

Además, en aquella entrevista al programa partidario 'Por siempre Globo', remarcó: " Él ya demostró que es un muy buen arquero tanto acá como en Colombia, por eso jamás voy a desmerecer su trabajo. Pero la prensa que se le da es otra ".

En el mismo sentido, Díaz recordó los cruces del conjunto de Parque Patricios con Atlético Nacional en la Copa Libertadores de 2016 y aprovechó para dejarle otro palo a su colega: " Con Armani me crucé un par de veces en Copa, cuando a nosotros nos robaron. De hecho, ellos tuvieron muchos partidos dudosos en los que fueron beneficiados y si no pasaban esas cosas con los árbitros no sé si se estaría hablando de él en estos momentos ".

En el último duelo entre el Globo y River en el Ducó, los hinchas del Quemero tomaron partido por Díaz y hostigaron a Armani, al cantarle "te quedó grande la Selección", algo que luego reproducirían otras hinchadas. ¿Se volverán a ver las caras en un Superclásico?