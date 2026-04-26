El despido de Arne Slot del AZ genera, años después, grandes dudas en el Feyenoord

En la búsqueda de sucesor para el director saliente Dennis te Kloese, el nombre de Robert Eenhoorn resuena con fuerza en el entorno del Feyenoord. Sin embargo, su llegada no entusiasma a todos los miembros del consejo de supervisión, según confirma el experto en el club Dennis van Eersel, de Rijnmond, en Studio Voetbal.

«Cada vez que hay una vacante directiva en el Feyenoord, surge el nombre de Robert Eenhoorn», explica Van Eersel. «El puesto está libre, pero Eenhoorn siempre ha criticado la compleja estructura del club: mucha gente opina y eso dificulta la toma de decisiones».

«Eso no ha cambiado en años y sigue siendo un obstáculo. Además, él quiere tener voz y voto, pero el Feyenoord cuenta con un consejo de supervisión muy fuerte que también tiene su propia voz. Así que tengo curiosidad por ver si encajan».

Según Van Eersel, en el consejo de supervisión «no hay unanimidad» sobre su llegada. «Cuando el Feyenoord fichó a Arne Slot del AZ, ahí radica quizá parte de la duda de algunos miembros del consejo. Feyenoord quería fichar a Slot del AZ y este fue despedido de inmediato. En aquel momento, Eenhoorn era el director en Alkmaar».

Poco después, el Feyenoord visitó al AZ y, aunque no hubo conflicto abierto, la tensión fue evidente. Para Van Eersel, ambos deben sentarse a hablar y resolver el pasado.

Mikos Gouka, del Algemeen Dagblad, informó el sábado que los consejeros Alexander van der Lely y Rob Tromp apoyan la llegada de Eenhoorn, mientras que Eelco Blok y el presidente Toon van Bodegom dudan o muestran menos entusiasmo. El domingo, Gouka informó que Eenhoorn está abierto a conversar con el Feyenoord.

También suena Robert van Overdijk, director del circuito de Zandvoort y del Gran Premio de Holanda, como opción para Rotterdam-Zuid. «Podría ser una de las candidaturas para el Feyenoord», añade Van Eersel. «El club contrató una agencia de selección para que proponga nombres».

Van Overdijk, que se siente «halagado» por la vinculación con el prestigioso estadio De Kuip, confirma a la NPO que aún no ha hablado con el club. «Que no se haya producido una conversación no significa que no pueda ser director del Feyenoord», concluye Van Eersel.