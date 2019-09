El 'desconocido' arquero argentino de la Premier League que sueña con la Selección

"Las actuaciones van a llevar al cuerpo técnico a pensarlo dos veces", señaló el jugador respecto a sus chances en la consideración de Scaloni.

Damián Emiliano Martínez es argentino, juega como arquero, tiene 27 años y hace diez que pertenece al de . El marplatense hizo las inferiores en Independiente, pero no llegó a debutar en Primera, ya que tras su destacada actuación en el Sudamericano Sub 17 del 2009 -en el que fue subcampeón-, el club de Londres se lo compró al Rojo. Una década después de su desembarco en la Premier League, y tras haber sido cedido durante ese tiempo a seis equipos distintos, Dibu mantiene sus mismas aspiraciones y sueños que los de su primer día en Europa: ganarse un lugar importante en los Gunners y llegar al arco de la Selección argentina.

Si bien el alemán Leno es el habitual arquero titular, Martínez se dio el gusto de atajar en el primer partido del Arsenal en la fase de grupos de la , ante el . Y fue una de las figuras de su equipo, que ganó 3-0 en . "Unai Emery es un entrenador que toma decisiones en base al rendimiento, el que mejor está, juega. Me lo demostró en la pretemporada, contra el , y jugar contra el Frankfurt en Alemania, un partido de Europa League, un rival que fue semifinalista ante el , me demuestra su fe. Le pago con partidos como este"; aseguró, en declaraciones a Olé, y habló sobre sus expectativas de tener más minutos en la 2019/20: "No tengo plazos, sé que esta temporada es muy importante. Estoy jugando tres competencias a un gran nivel, tendré un gran rodaje. No pienso salir del Arsenal, me costó mucho llegar a donde estoy, quiero ponérsela difícil a Emery para elegir al arquero".

El ex Wolverhampton, y Reading, entre otros, tiene muy claro que si logra su primer objetivo y se afianza en el conjunto londinense, podría ser considerado por el técnico de la Albiceleste, Lionel Scaloni, quien ya tiene a Franco Armani y Esteban Andrada elegidos como sus dos arqueros, pero ha probado a varios más. "Estoy jugando Copas Europeas, con un muy buen nivel. Sé de mis cualidades, sé lo que puedo darle a la Selección, sólo me falta más rodaje y seguir atajando como lo estoy haciendo. Las actuaciones van a llevar al cuerpo técnico a pensarlo dos veces", señaló Martínez, con mucha confianza.

Unai me dijo que me siente como líder dentro del plantel. Es algo que realmente me da ganas de seguir y voy a llegar lo más lejos en las competiciones., concluyó. ¿Se le dará?