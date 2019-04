El derbi que soñaba el Sevilla para dormir en la Champions

Los de Nervión se llevaron el duelo ante el Betis con mucho sufrimiento y recuperan la cuarta plaza a la espera de lo que haga el Getafe.

El Sevilla volvió a teñir de rojo y blanco la ciudad. A sólo unas horas del Domingo de Ramos, la capital de Andalucía vivía otra de sus fiestas mayores como es el derbi entre el y el Real , que esta vez se llevaron los de Nervión tras tres duelos de máxima rivalidad en los que no habían sido capaces de batir a su enemigo más íntimo.

Tuvo que sufrir con sudor y sangre, roja como le gusta decir a Joaquín Caparrós, el Sevilla para batir a unos verdiblancos que nunca le perdieron la cara al partido y a los que sólo su falta de pegada en momentos clave les privó de volver a puntuar en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Los pupilos del técnico de Utrera golpearon en los momentos clave del encuentro para ganar por 3-2.

Tras unos minutos de tanteo, el Sevilla por fin encontró fisuras en la zaga verdiblanca para golpear primero gracias a su presión adelantada y a los nervios, poco habituales de Feddal, Mandi y Sidnei. Los locales crecían en el partido y sólo hizo falta que el balón le cayera a Sarabia, que sacó su particular mira telescópica para poner el balón en la cabeza de Munir y cocinar el 1-0. El tanto sólo hizo acrecentar los nervios de los béticos, que pudieron encajar el 2-0 en un mano a mano de Ben Yedder pero Pau López hizo una de las paradas de la temporada para evitarlo.

El descanso le vino bien al Betis, la pelota dejó de quemarle en los pies y el Sevilla, como era de esperar, rebajó la intensidad de la presión. Tras diez minutos merodeando el área, Lo Celso, en su primer derbi, igualó la contienda tras un pase medido de Junior. Los de Setién estaban mucho mejor pero al fútbol, y menos en un derbi, no hay quién lo entienda y fueron los de Nervión los que se volvieron a adelantar en una contra que acabó con un centro de Ben Yedder y un nuevo gol de Sarabia, que ya suma 22 tantos y 15 asistencias este curso.

Con el Betis abatido, Franco Vázquez cazó un balón en la frontal, no se lo pensó, y su clásico tiro que suele ir a la grada, esta vez fue a la red, justo donde no podía llegar Pau López. El 3-1 complicaba la tarea al Betis pero Setién respondió sacando más artillería con Joaquín y Tello, que devolvieron el dominio al Betis y acogotaron al Sevilla atrás, que no encontraba salidas aunque Promes y Aleix Vidal estaban frescos para salir a la contra. Tello, que fue inesperadamente suplente, dio esperanzas a su equipo con otro golazo de falta marca de la casa pero ya no hubo tiempo para terminar de encontrar el empate.

El Sevilla con 52 puntos en su casillero, vivirá una Semana Santa de ensueño, más enganchado que nunca a la pelea por la UEFA , que se puede decidir el próximo Domingo de Resurrección con su visita al , su máximo rival por el cuarto puesto junto al . Por su parte, el Betis se desinfla en la pelea por la y no podrá fallar más si quiere viajar por el Viejo Continente la próxima temporada.