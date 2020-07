El Deportivo La Coruña solicita la "suspensión de la temporada a todos los efectos"

En un extenso comunicado, el club gallego también pide la anulación de la última jornada y la ampliación del número de equipos en Segunda.

El Deportivo La Coruña ha emitido este lunes por la noche un duro, extenso y contundente comunicado oficial en torno a la decisión de de no llevar a cabo el partido que debería enfrentar al equipo gallego con el Fuenlabrada, correspondiente a la última jornada de LaLiga Smartbank. Un encuentro que debió suspenderse a raíz de los casos positivos por Coronavirus Covid-19 que reportó la entidad de Madrid.

En ese escrito, el Deportivo muestra su indignación y solicita la anulación de la última jornada en su totalidad, la suspensión de la temporada en términos de ascensos y descensos, y la ampliación del número de equipos en Segunda División. En ese sentido, el El club asegura que "agotará todas las vías de defensa y acudirá a todos los estamentos que tutelan la actividad deportiva profesional".

Así reza el extenso comunicado oficial del Deportivo La Coruña

"Desde el pasado lunes, el Consejo de Administración del Real Club Deportivo de La Coruña y su Asesoría Jurídica vienen ejercitando intensamente la defensa de los intereses del Club ante todas las instancias y entes que deben velar por el buen funcionamiento de la competición deportiva, no considerando válidos los resultados producidos en la última jornada, al haberse incumplido la normativa de disputa en horario unificado, lo cual representa una flagrante adulteración de la integridad de LaLiga de Segunda División.

Ayer domingo, LaLiga comunicó a este Club la apertura de un expediente disciplinario que había iniciado varios días atrás contra el CF Fuenlabrada, SAD, dándole un plazo hasta las 15:00 h. del día de hoy para realizar alegaciones. A efectos del referido expediente, lamentamos las manifestaciones realizadas por el Juez de Disciplina Social de LaLiga con relación a las instituciones y autoridades políticas de Galicia, pues consideramos que no es el ámbito propio para las mismas y evidencian una parcialidad anticipada que ya ha sido denunciada por este Club.

En el referido expediente disciplinario iniciado por LaLiga hemos podido constatar que su Presidente había asumido, ya en el mes de julio de 2019 y obligado por el Órgano de Cumplimiento de LaLiga, un deber de abstención por cuestiones de vinculación familiar frente a cualquier decisión que afectase al CF Fuenlabrada, SAD, sin que, aparentemente, haya sido respetado el referido deber, pues el propio Presidente ha manifestado públicamente y en reiteradas ocasiones, que él mismo adoptó la decisión de aplazamiento del partido y asumió toda la responsabilidad del viaje del referido club a la ciudad de A Coruña.

Con independencia del referido expediente disciplinario iniciado por LaLiga, y en relación con la flagrante adulteración de la competición que se ha producido en la última jornada del campeonato, este Club mantiene una pluralidad de frentes abiertos en defensa de sus intereses, que resumimos a continuación:

1. Expediente 558 RFEF. Recurso contra el Acuerdo del Comité de Competición de Aplazar la disputa del partido Deportivo vs. Fuenlabrada por razones de fuerza mayor sanitaria (Expediente 558). Dado el incumplimiento de la Circular 93 RFEF de horario unificado de las dos últimas jornadas de LaLiga de Segunda División, se recurrió este acuerdo ante el Comité de Competición por parte del Real Club Deportivo. El Comité de Competición resolvió el recurso del Real Club Deportivo en el que solicitamos que se disputase de nuevo la Jornada 42 por parte de todos los equipos de LaLiga de Segunda División en horario unificado, declarándose incompetente y remitiendo el expediente a la Secretaría General de la RFEF.

2. Expediente 560 RFEF. Expediente Sancionador al Fuenlabrada. El Real Club Deportivo solicitó a la RFEF la apertura de un procedimiento sancionador extraordinario al Fuenlabrada por incumplimiento de la normativa RFEF. Asimismo, el Real Club Deportivo solicitó la adopción de una serie de medidas cautelares que no han sido todavía resueltas por la RFEF. El Real Club Deportivo está aportando nuevas pruebas diariamente y acreditando nuevos incumplimientos del reglamento federativo RFEF al haberse constatado que el Fuenlabrada incumplió el Reglamento RFEF al viajar a A Coruña sin médico. Se prevé que la propuesta de sanción por parte de la RFEF se conozca la próxima semana.

Principalmente, este Club considera que, a la vista de la práctica parcial de pruebas realizadas, el Fuenlabrada ha incumplido los siguientes artículos del vigente Código Disciplinario de la RFEF:

• Art. 68 Conductas contrarias al buen orden deportivo, como afectar a la integridad y normal desarrollo de la competición al no respetar los protocolos de vuelta a la competición relativos al COVID-19 y viajar con futbolistas infectados de coronavirus ocultando su situación médica, con el grave riesgo para todos los futbolistas del equipo propio y rival, trabajadores, personal del hotel, medios de transporte y aficionados que hayan estado en contacto con la expedición del Fuenlabrada. A este incumplimiento normativo se le asigna por la RFEF, entre otras, una sanción de multa económica y el descenso de categoría. Además se daría el partido por ganado al RCD con resultado de 3-0.

• Art. 74 Omisión del deber de asegurar el correcto desarrollo de los espectáculos deportivos que impliquen riesgos para los participantes en los mismos, tanto en lo que se refiere al desarrollo de la propia actividad deportiva como a la protección de los derechos fundamentales. A este respecto, señalamos el derecho fundamental a la salud de los seres humanos, consagrado en el artículo 43 de la Constitución Española (Artículo 43. 1. Se reconoce el derecho a la protección de la salud. 2. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto.). También la omisión de medidas de seguridad sanitarias. A este incumplimiento normativo se le asigna por la RFEF, entre otras, una sanción pecuniaria y el descenso de categoría, entre otras. Además, se daría el partido por ganado al Real Club Deportivo con resultado de 3-0.

• Art 104 1. f) del Reglamento General de la RFEF al no contar el Fuenlabrada en su desplazamiento a la ciudad de A Coruña con un médico adscrito a su plantilla. El desplazamiento del Fuenlabrada a la ciudad de A Coruña sin médico, incumpliendo la obligación que como Club le era exigible al amparo del art. 104.1 f) del Reglamento General de la RFEF constituye una infracción de la normativa federativa, tratándose de una conducta tipificada como infracción grave en el art. 139 del Reglamento Disciplinario de la RFEF, al haberse incumplido conscientemente las disposiciones federativas referentes a las condiciones y elementos técnicos necesarios según las reglas de juego, conducta a la que se le impone una multa económica y la pérdida del encuentro, declarando vencedor al oponente con el resultado de seis goles a cero.

Asimismo, las 3 medidas cautelares solicitadas, por el momento, por parte del RCD en este procedimiento son las siguientes:

(i) La ANULACIÓN DE TODOS LOS RESULTADOS DE LOS ENCUENTROS DISPUTADOS CORRESPONDIENTES A LA JORNADA 42 de LaLiga Smartbank, por adulterar y vulnerar gravemente las normas de la competición y el normal desarrollo de la misma, al no haberse respetado la Circular 93 de la RFEF en cuanto a la disputa en horario unificado, así como las normas federativas y perjudicar los intereses del RCD.

(ii) LA SUSPENSIÓN DE LA TEMPORADA FUTBOLÍSTICA 2019/2020 A TODOS LOS EFECTOS, absteniéndose la Real Federación Española de Fútbol de aplicar los resultados de la puntuación correspondientes a la Jornada 42 de LaLiga SmartBank parcialmente disputada y, en consecuencia, la SUSPENSIÓN INMEDIATA TRAMITACIÓN DE ASCENSOS Y DESCENSOS en la Segunda División del fútbol profesional (LaLiga SmartBank), en cuanto no finalicen íntegramente los expedientes nº 558 y 560 – 2019/2020 del Comité de Competición de la RFEF.

(iii) SUBSIDIARIAMENTE, LA AMPLIACIÓN A EFECTOS DE LA TEMPORADA FUTBOLÍSTICA 2020/2021 DEL NÚMERO DE EQUIPOS QUE CONFORMAN ACTUALMENTE LA SEGUNDA DIVISIÓN DEL FÚTBOL PROFESIONAL ESPAÑOL, LALIGA SMARTBANK, en un número suficiente a criterio de esa RFEF para asegurar el normal desarrollo de la competición, así como para evitar que se cause perjuicio alguno a todos los Clubes afectados con opciones matemáticas de ascenso y descenso, como consecuencia del incumplimiento de la Circular 93 de la RFEF y, en consecuencia de la no celebración de la Jornada 42 de LaLiga en horario unificado.

Todo, ello pendiente de la decisión que adopte la Secretaría General de la RFEF en el marco del Expediente nº 558 – 2019/20 del Comité de Competición en cuanto a la solicitud ya formulada por este Club de REPETICIÓN ÍNTEGRA DE LA JORNADA 42 DE LALIGA SMARTBANK, de modo que se celebren todos los encuentros por parte de todos los Clubes en jornada unificada, de conformidad con el propio acuerdo conjunto de LaLiga y la RFEF del 6 de julio de 2020 plasmado en la Circular nº 93 de la RFEF.

El artículo sigue a continuación

3. Vía penal. Ante la denuncia ya presentada por el Ayuntamiento de A Coruña, la Fiscalía Provincial de A Coruña ha comenzado a practicar urgentemente diligencias de investigación dirigidas a la Xunta de Galicia, a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid y al Consejo Superior de Deportes, al objeto de conocer la información previa de los contagios del Fuenlabrada para evidenciar conductas de incumplimiento normativo. La previsión del Club es que este asunto sea derivado a un juzgado de instrucción de A Coruña, momento procesal en el cual el Real Club Deportivo y otros grupos de interés como la Federación de Peñas podrán personarse y defender sus intereses, así como solicitar medidas cautelares.

Ante el atropello deportivo que pretende perpetrarse por parte de la Presidencia de LaLiga contra el Real Club Deportivo de La Coruña, SAD, uno de sus clubes afiliados, saltándose el marco normativo claramente definido, la transparencia y el fair play que deben imperar en la competición, conflicto que se suscita ante un Club con relación al cual existe un conflicto de intereses ya comunicado en el año 2019 y que le exige un deber de abstención al Presidente de LaLiga, este Club se reserva expresamente el ejercicio de todas las acciones legales que considere más oportunas en defensa de sus derechos ante la jurisdicción deportiva y, en su caso, la ordinaria.

En la batalla en defensa de los intereses del Real Club Deportivo de La Coruña, SAD, de la ciudad de A Coruña y de Galicia, este Consejo de Administración agotará todas las vías de defensa y acudirá a todos los estamentos que tutelan la actividad deportiva profesional, reclamando la aplicación de la normativa fijada para el normal desarrollo de la competición, denunciando escenarios de abuso de autoridad y decisiones discrecionales, con las consecuencias que de todo ello se deriven".