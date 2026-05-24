El Deportivo de La Coruña vuelve a LaLiga tras seis años ausente. El histórico club español logró el ascenso al vencer 0-2 al Real Valladolid, culminando una remontada tras años de crisis.

Para el Dépor, este ascenso pone fin a un largo calvario. A principios de siglo era un fijo de la élite y ganó la Liga en 2000 con Roy Makaay como estrella. Después comenzó un declive que lo alejó de la máxima categoría.

En 2018 descendió a Segunda bajo la dirección de Clarence Seedorf, y dos años después cayó incluso a la tercera categoría.

En 2024 volvió a Segunda y ahora, dos años después, regresa a Primera.

Destaca Zakaria Eddahchouri, delantero marroquí-neerlandés que llegó hace dos años desde el Telstar tras marcar 31 goles en 53 partidos.

Con la camiseta blanquiazul lleva 54 partidos y 16 goles. Ante el Valladolid empezó en el banquillo y entró a diez minutos del final.

Cuando entró, el ascenso ya era seguro: Bil Nsongo había marcado dos goles que sentenciaron el partido. El delantero camerunés se convirtió en el héroe de la noche y dio a su equipo la victoria decisiva.