El delantero, con dos partidos internacionales, sigue soñando con jugar el Mundial con la selección holandesa

Emmanuel Emegha sufrió una lesión hace pocos días y, en un principio, parecía que el Mundial se le escapaba al delantero del RC Strasbourg. Sin embargo, ahora hay nuevas expectativas para el ariete, que ha jugado dos partidos con la selección holandesa.

Se lesionó los isquiotibiales el domingo al ingresar contra el Toulouse, pero el entrenador Gary O'Neil asegura que no es grave, de cara a la semifinal de la Conference League ante el Rayo Vallecano.

Tras perder 1-0 en la ida, el club francés debe esforzarse al máximo el jueves para alcanzar la final. O'Neil confía en contar con Emegha para la final del 27 de mayo: «Quizá para entonces ya lo tengamos de vuelta».

Emegha debutó con la selección holandesa en noviembre, en el empate 1-1 contra Polonia en la clasificación mundialista, y luego jugó media hora en la victoria 4-0 sobre Lituania.

El seleccionador Ronald Koeman le envió un mensaje claro el domingo en Studio Voetbal: «Es doloroso acercarse a una fase final con opciones y volver a lesionarse. Si sufres una lesión muscular ahora y te pierdes cinco o seis semanas...Eso significa, lamentablemente, que no habrá fase final», afirmó Koeman.

Emegha ha sufrido varias lesiones esta temporada, por lo que, pese a ser capitán, se le está tratando con precaución: O'Neil solo le dio diez minutos el domingo.

Koeman suele anunciar su lista definitiva a finales de mayo, y el 2 de junio debe entregarla a la FIFA.