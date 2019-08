El debut de Pavón en LA Galaxy: derrota, algunos lujos y elogios de Guillermo e Ibrahimovic

En su primer partido en la MLS, el cordobés jugó de extremo izquierdo y estuvo lejos de su mejor nivel. Su equipo cayó 2-1 con DC United.

Cristian Pavón dio el primer paso para volver a ser. Con Boca ya en el pasado, el cordobés debutó oficialmente con la camiseta de Los Angeles Galaxy y, si bien su equipo cayó 2-1 en su visita a , el cordobés se llevó los elogios tanto del entrenador Guillermo Barros Schelotto como de la gran estrella del plantel, Zlatan Ibrahimovic.

Si bien la transferencia se había hecho oficial recién el jueves de la semana pasada y Kichán apenas había tenido un par de entrenamientos junto a sus nuevos compañeros, el Mellizo no perdió tiempo y lo puso como titular de entrada. Parado como extremo izquierdo, con el perfil cambiado, al delantero no se lo vio del todo suelto y le costó acoplarse a un conjunto al que -lógico- todavía no conoce.

De todos modos, el argentino dejó un par de pinceladas de su talento, de esas que hacía tiempo no aparecían: una linda pisada en la mitad de la cancha, algún quiebre de cintura contra la banda que dejó pagando a su marcador y un centro picante que estuvo cerca de terminar en asistencia de gol.

Más allá de la derrota y de la actuación regular, Pavón se ganó una felicitación del DT: "Jugó muy bien, tuvo la oportunidad de marcar diferencias en el uno a uno. De todos modos, es difícil hablar de un solo jugador cuando acabamos de perder, tenemos que resolver algunos problemas". En tanto, Ibra fue mucho más contundente: "Fue el mejor del equipo. A pesar de que fue su primer partido, demostró su habilidad. Lamentablemente no pudimos ganar, si no su crédito habría sido mayor".