El cuatro veces internacional de la selección holandesa (32) sorprende y pone fin a su carrera futbolística con efecto inmediato

Terence Kongolo, defensa de 32 años, anuncia en sus redes sociales el fin inmediato de su carrera profesional.

«Hoy por fin me doy cuenta de que el viaje ha terminado», escribe Kongolo. «Estoy inmensamente agradecido por todo lo que este maravilloso deporte me ha enseñado». A continuación, repasa los momentos más especiales de su carrera.

Concluye: «Gracias a todos los entrenadores, compañeros, familia, amigos y aficionados que me acompañaron».

Desde febrero jugaba en el FC Iberia 1999 de Georgia, donde solo disputó un partido, tras un periodo sin equipo después de rescindir su contrato con el NAC Breda.

Debutó en 2012 con el Feyenoord y jugó 138 partidos oficiales.

Después jugó en AS Mónaco, Huddersfield Town, Fulham, Le Havre AC, Rapid de Viena, NAC y, finalmente, Iberia. Su traspaso más caro fue en 2018, cuando el Huddersfield lo fichó por veinte millones de euros procedente del Mónaco.

Debutó con la selección de Países Bajos en mayo de 2014 y ese mismo año disputó un partido en el Mundial. En total, jugó cuatro encuentros internacionales.