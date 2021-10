El COVID-19 vuelve a golpear a Colo Colo con un segundo brote

Los resultados de los nuevos tests que se le aplicaron al Cacique arrojaron 6 contagios más. Los 35 contactos estrechos le condicionan todo.

Luego que el lunes se detectara un caso positivo de COVID-19 dentro del plantel de Colo Colo tras el Clásico ante la Universidad Católica, este miércoles se identificaron cuatro nuevos contagios tras los resultados de los nuevos test de antígeno a los que fueron sometidos los jugadores, el cuerpo técnico de Gustavo Quinteros y el personal de apoyo en el marco de la contingencia por la pandemia. De los nuevos casos pesquisados dos son jugadores, que se suman a otros dos infectados para llevar el número a 7 positivos.

Esta información surgió a 24 horas del cruce decisivo frente a Audax Italiano, que puede resultar decisivo en la definición por el título del Campeonato Nacional 2021. Según reporta La Tercera, el riesgo sería mayor puesto que la preocupación al interior de Macul radica en que alguno de los futbolistas tendría la variante Delta, que ha resultado altamente contagiosa puesto que se propaga con mayor facilidad y rapidez entre la población.

"En este sentido, tanto la Seremi de Salud como la ANFP están atentos. Si se detecta que alguno de los positivos presenta la cepa más peligrosa, incluso es probable que todo el plantel albo quede impedido de disputar el duelo frente a los audinos, pues el protocolo indica diez días de aislamiento", resalta el citado medio, hecho que se ha ratificado.

Lo anterior fue ratificado por Helga Balich Pérez, secretaria regional ministerial de Salud. “Tenemos cinco casos positivos confirmados en el plantel de Colo Colo. Tres jugadores y dos en el Cuerpo Técnico", dijo. "Estamos en este momento como Seremi de Salud haciendo la investigación epidemiológica, levantando los contactos estrechos familiares y laborales, para tomar las medidas oportunas de aislamiento, testeo y poder cortar la cadena de transmisión”, agregó la titular de la cartera.

Todos los citados al Clásico han sido considerados contactos estrechos y ninguno podrá ser considerado contra el Audax. Alinearán juveniles y los no citados frente a la UC. Son, oficialmente, 35 contactos estrechos que entran en cuarentena preventiva más los 7 positivos. "Nos enteramos antes por la prensa", lamentó Edmundo Valladares en Cooperativa. Blanco & Negro recibió el informe epidemiológico varias horas después de que se filtrase la información desde el Gobierno.

El Presidente de B&N ratificó en un audio oficial del club que "hemos sido notificados por parte de la autoridad sanitaria pasadas las 20 horas, menos de 24 horas antes del partido que está programado contra Audax Italiano. Creemos que no hay condiciones de justicia deportiva para llevar a cabo este partido. Existe una situación sanitaria compleja, el mismo Gobierno ha hablado de un brote de variante delta. Hemos solicitado la suspensión a la ANFP, al directorio de la ANFP, única instancia que está facultada y tiene la potestad de llevar a cabo una medida como esta ante un episodio de fuerza mayor, que estamos convencidos que es el caso. La situación es que no solo es el plantel de fútbol, sino que también todo el cuerpo técnico, utilería, pasapelotas y el área médica, y debemos considerar que la Casa Alba es una residencia que está en el estadio. No tenemos las condiciones logísticas, a menos de 24 horas. Se nos dificulta mucho porque es un partido de nivel profesional. Con casi 50 personas menos de nuestro staff deportivo se nos hace muy cuesta arriba".

"Al momento que se aprobó la reglamentación no existía la variante Delta. Creemos que hay una situación sanitaria distinta. Afortunadamente, la criticidad de los casos ha bajado y la ocupación de camas UCI es menor, pero el nivel de propagación es distinto a lo que habíamos vivido antes. Creemos que es una condicionante especial que nos lleva a tener que revisar esta situación. Esperemos que pueda primar la justicia deportiva. Creemos que no estamos pidiendo nada extraordinario, solo que exista un criterio que ponga adelante la salud de las personas y que existan las mismas armas para poder competir en la recta final del torneo. Existen más fechas, esta no es la misma situación que ocurría en el torneo anterior, por tanto hay un tema de voluntad y de ponerse en el lugar del otro. Desde Colo Colo entendemos la labor deportiva y el torneo nacional como algo en el que hay que atender gestos en algunas oportunidades y entendemos que es una situación crítica y esperamos poder tener una respuesta favorable por parte del directorio de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional", extendió el dirigente. En un último comunicado de miércoles, le dieron énfasis en la crítica situación de Casa Alba, que cuenta con 11 de sus miembros en cuarentena -entre los 42 totales- pero que tendría que encerrarlos a todos por entrar también en la categoría de contactos estrechos.

Colo Colo explicita su pedido de suspensión del duelo ante Audax Italiano por sus casi 50 bajas

A nuestros hinchas en particular, y a la opinión pública en general, informamos lo siguiente:

De la misma manera y enérgicamente le pedimos a los medios de comunicación y periodistas que han dado a conocer directa o indirectamente identidades de contagiados, que respeten la privacidad de los pacientes y no especulen con información por respeto a ellos y a sus familias.

Cabe recordar que la última vez que el Cacique sufrió con la enfermedad fue tras el Superclásico con Universidad de Chile en mayo, cuando perdió a 17 futbolistas por ser considerados “contactos estrechos”. ¿La consecuencia? En la fecha siguiente los albos presentaron un plantel con base de juveniles, quienes terminaron sucumbiendo frente a Ñublense por un categórico 5-1.