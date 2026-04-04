El cotizado Anthony Correia se enfrenta a una cláusula de rescisión en el Telstar: «He visto el contrato y…»

Anthony Correia ha respondido ante las cámaras de NH Sport al rumor de que su contrato incluye una cláusula de rescisión. Al parecer, el entrenador del Telstar estaría en el punto de mira de otros clubes de la Eredivisie.

El periodista especializado en fichajes Mounir Boualin dio a conocer la noticia esta semana. «El Telstar pide alrededor de un millón de euros por él, pero si el Telstar desciende, el club estaría dispuesto a darle una oportunidad y a flexibilizar la cifra del traspaso», explicó en el podcast Transfermind.

«¡Genial! De verdad, porque he visto el contrato y desde luego no figura ahí», responde Correia riendo ante la cámara de NH Sport. «Pero me parece muy valiente que lo pongan», dice con cinismo.

«De verdad que no tengo ni idea de cómo se les ha ocurrido. Todavía no lo había leído, pero está bien, un millón. ¡Genial! Ahora voy a leerme el contrato porque tengo mucha curiosidad», continúa Correia riendo.

«Me parece llamativo, sí. Creo que se trata de gente que se arriesga un poco a ver cómo reacciona la gente. Así funcionan un poco las redes sociales, supongo. No estoy seguro. De vez en cuando les digo a mis hijos que no se crean todo lo que leen».

«Porque muchas cosas simplemente no son ciertas. Así que me parece bien, que la gente se divierta con ello. Si eso te hace pasar un buen día, adelante, léelo, pero nosotros nos centramos en el Telstar y en el partido del próximo sábado contra el FC Groningen».

El Telstar suma actualmente 27 puntos, cuatro por encima del puesto diecisiete. A falta de seis partidos y tras los buenos resultados de las últimas semanas, el Telstar tiene muchas posibilidades de mantenerse en la categoría. Gracias a su buen rendimiento, Correia ya ha sido vinculado con el AZ y el FC Utrecht.