El contrato de Guardiola en el Manchester City: cuándo acaba, qué cláusula tiene y qué salario gana

Repasamos los detalles de la vinculación del técnico catalán con el club Citizen.

Desde que Lionel Messi comunicó al FC Barcelona su decisión de abandonar el club, muchos son los rumores en torno al argentino. El más fuerte es que podría volver a reencontrarse con Pep Guardiola en el Manchester City pero, ¿cuál es el contrato del técnico de Santpedor con el conjunto inglés? A continuación te detallamos la vinculación del entrenador.

Fin de contrato: 30 de junio de 2021

Pep Guardiola renovó su contrato con el el pasado 17 de mayo de 2018. El anterior contrato del técnico expiraba en junio de 2019, pero tras la última revisión, el contrato fue ampliado hasta el 30 de junio del año 2021. Es decir, a Guardiola le queda esta temporada de contrato con los 'Citizen', aunque ya hay rumores de una posible nueva renovación del ex del FC .

No figura ninguna cláusula por la que el técnico se pueda marchar

En su momento se rumoreó que el contrato firmado por Guardiola incluia una claúsula, mediante la cual el técnico podía rescindir unilateralmente el contrato si se daban una serie de condiciones. Sin embargo, fue el propio técnico el que lo desmintió en una rueda de prensa el pasado 13 de diciembre de 2019. “No es cierto. No tengo una cláusula para romper mi contrato. Me voy a quedar aquí, ya lo he dicho varias veces”, aseguró Guardiola.

Uno de los técnicos mejor pagado del mundo

Tras la última revisión de su contrato, el salario de Pep Guardiola se sitúa en los 27`5 millones de euros brutos por temporada. 3´5 millones más que en su anterior contrato. A eso hay que sumar los ingresos publicitarios del técnico, ya que es imagen de varias marcas reconocidas.