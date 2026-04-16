El club amateur IJFC, en apuros: el ayuntamiento instala a 150 solicitantes de asilo en el campo 2

La decisión política de usar el campo 2 del club amateur IJFC como centro de acogida de emergencia para solicitantes de asilo, adoptada por un concejal del CDA en IJsselstein, ha provocado un gran revuelo en esta ciudad de Utrecht. El IJFC no fue informado previamente.

El club, que se enteró por carta, asegura que no se le consultó.

Tampoco el VVIJ, con el que comparte instalaciones, fue informado y muestra gran preocupación, según un comunicado.

El diario De Telegraaf consultó al presidente del IJFC, Remco Bloemheuvel, quien reconoció la urgencia pero consideró la ubicación poco adecuada.

El consistorio ha elegido ese terreno para instalar un centro de acogida de emergencia para 150 solicitantes de asilo, durante un máximo de seis meses, y prevé iniciar las obras a finales de abril.

Bloemheuvel, preocupado, explica a De Telegraaf: «Perderemos un 25 % de nuestra capacidad; ¿habrá campos suficientes para todos? Además, la sociedad teme por la seguridad de nuestros socios, pues aquí también funciona una guardería extraescolar».

Al alquilar el ayuntamiento de IJsselstein los campos al IJFC, puede tomar esta decisión. El club aún estudia si recurrir judicialmente.

«Ni a los clubes del complejo deportivo ni a los vecinos se les ha informado; eso es inaceptable. Sin apoyo comunitario, se abrirá la caja de Pandora», concluye.

En IJsselstein, la decisión del ayuntamiento no ha gustado. En Instagram han surgido varias cuentas que protestan contra el centro de acogida de solicitantes de asilo en el complejo deportivo. Además, circulan imágenes generadas por IA que muestran la sede del IJFC como una tetería árabe.



























