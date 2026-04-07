El City frustra a los grandes de Inglaterra en un fichaje de oro

Los grandes clubes de Inglaterra están dando pasos calculados para cerrar sus objetivos en el mercado de fichajes de verano con antelación, y en este contexto surge un nuevo tema que podría redefinir el centro del campo de uno de los grandes de la Premier League la próxima temporada.

Una de las estrellas del Nottingham Forest y de la selección inglesa está despertando un gran interés por parte del Chelsea, el Manchester United y el Manchester City, aunque este último parece ser el más cerca de hacerse con el fichaje que todos los grandes desean.

Según el sitio web «Manchester Evening News», el Manchester City es actualmente el más cerca de cerrar el fichaje de Elliot Anderson, centrocampista del Nottingham Forest, por unos 65 millones de libras esterlinas.

Confirmó que el equipo del entrenador Pep Guardiola supera a rivales destacados como el Manchester United, el Chelsea y el Tottenham en esta operación.

Lee también: Plan de guerra... Simeone atrapa al Barcelona con una estrategia de agotamiento

Leer también: Leyenda alemana: «Si Yamal fuera italiano, lo habrían enviado a la segunda división»

Leer también: Crítica pública... Se revela quién provocó la explosión de Yamal ante el Atlético

Anderson, de 23 años, ha brillado durante los últimos 18 meses y se ha convertido en uno de los centrocampistas emergentes más destacados de la Premier League, lo que le ha convertido en un objetivo principal para la directiva del City durante el mercado de fichajes de verano.

Los informes indican que el jugador ha manifestado su deseo de fichar por el City, lo que refuerza las posibilidades de que el acuerdo se cierre pronto.

El City busca cerrar el acuerdo antes del inicio del Mundial de 2026, para evitar que el valor del jugador se dispare en caso de que destaque con la selección de Inglaterra, donde se espera que desempeñe un papel fundamental junto a Declan Rice en los planes del entrenador Thomas Tuchel, según el mismo sitio web.

Lee también: La leyenda del Bayern provoca al Real Madrid: «Solo el Barcelona nos hace sombra»

Anderson recibió su primera convocatoria con la selección de Inglaterra el pasado agosto y tuvo que esperar hasta el mes siguiente para debutar en la victoria por 2-0 sobre Andorra en la fase de clasificación para el Mundial.