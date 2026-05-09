El Chelsea sumó su primer punto en la Premier League en más de dos meses, justo en Anfield

El Liverpool no pudo vencer al Chelsea en casa el sábado. Gracias a un golazo de Ryan Gravenberch, el equipo de Arne Slot empezó bien, pero el partido acabó 1-1. Con este resultado, el Liverpool aún no asegura la Liga de Campeones, mientras que el Chelsea, tras seis derrotas seguidas, se conformó con el punto.

En Anfield saltaron al campo cinco holandeses: Virgil van Dijk, Gravenberch, Cody Gakpo y Jeremie Frimpong en el Liverpool, y Jorrel Hato en el Chelsea.

Los Reds empezaron fuerte y se adelantaron rápido: tras un pase inteligente de Rio Ngumoha, Gravenberch lanzó desde el borde del área a la escuadra (1-0). Acto seguido Van Dijk falló el segundo al mandar por encima del larguero un remate con todo a favor.

A partir de ahí, el Chelsea reaccionó y se hizo dueño del partido; Marc Cucurella avisó en varias ocasiones. El empate se olía y llegó en el 35’: tiro libre de Enzo Fernández que se coló por encima de todos y sorprendió a Giorgi Mamardashvili: 1-1.

Al inicio del segundo tiempo, el gol de Cole Palmer fue anulado por fuera de juego, y poco después le ocurrió lo mismo a Curtis Jones.

Con el paso de los minutos el Chelsea se fue diluyendo y el Liverpool creó más peligro: Szoboszlai golpeó el poste y Van Dijk el larguero.

En los últimos minutos ambos equipos buscaron la victoria, pero no hubo más goles. Así, el Chelsea puso fin a su mala racha en la Premier League y sumó su primer punto desde el 4 de marzo. Mientras, el Liverpool se acerca al final de la temporada sin asegurar aún su plaza en la Liga de Campeones.