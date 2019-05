El Chelsea se resiste a dejar marchar a Hazard y le utiliza para promocionar su nueva camiseta

El no se va a dar por vencido tan rápidamente. Aunque son muchas las informaciones que colocan a Eden Hazard en el , e incluso su entrenador Maurizio Sarri ha aceptado que los 'blues' tendrán difícil retenerle, pero desde el club no quieren dar muestras de flaqueza. El último mensaje lo han dado en la presentación de su nueva camiseta, con el belga como gran protagonista.

Nike ha presentado su nueva equipación, que combina distintos tonos de azul formando una especie de greca. La cara visible de la publicidad es Hazard, lo que no extraña si se tiene en cuenta que el belga ha sido el mejor jugador del equipo de Londres en las últimas temporadas.

Introducing our 2019/20 @nikefootball home kit! 👕



