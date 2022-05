El Chelsea se cruza en el camino del FC Barcelona en la carrera por el fichaje del delantero del Bayern Múnich Robert Lewandowski, que ha optado por no renovar su contrato con el club alemán.

Al jugador de 33 años le queda solo un año de su contrato actual con los campeones alemanes y su deseo de irse es ya de público conocimiento.

El Barça apunta a un acuerdo con el goleador, pero primero tiene que resolver algunos problemas para evitar sanciones en torno al Fair Play Financiero de La Liga. En ese sentido, los catalanes ya pueden empezar a preocuparse por lo que pueda hacer Thomas Tuchel, entrenador del Chelsea, para influir en la decisión del punta polaco.

¿Qué necesitaría el Chelsea para fichar a Lewandowski?

Actualmente, el Chelsea está sancionado y no puede realizar fichajes, pero se prevé que ese castigo termine pronto tras la compra del club por parte de Todd Boehly. Después de eso, comenzarán a planificar su verano, ya que están detrás de la mayoría de los grandes clubes de Europa que han comenzado a hacer movimientos para fichar a nuevos jugadores.

¿Por qué el Chelsea quiere a Lewandowski?

El Chelsea ha visto durante mucho tiempo a Lewandowski como uno de los mejores delanteros del mundo y ha tenido problemas para ocupar ese puesto desde que vendió a Diego Costa al Atlético de Madrid en 2018.

Tampoco sería la primera vez que los Blues estén interesados ​​en traer al internacional polaco a Stamford Bridge, ya que intentaron ficharlo al menos tres veces en el pasado. Se cree que, además de ese interés de larga data por parte de la entidad británica, Tuchel también estaría abierto a trabajar con el delantero veterano.

¿Qué se ha dicho de Lewandowski en el Bayern?

“Puedo confirmar que hablé con Hasan (Salihamidzic, director deportivo) y le informé que no voy a extender mi contrato con el Bayern”, explicó Lewandowski a "Sky" el sábado pasado.

“Ambas partes tienen que pensar en el futuro. Es mejor si encontramos la mejor solución para ambas partes. Le dije (a Salihamidzic) que si llega una oferta, tenemos que pensarlo. Ambas partes tienen que pensar en el futuro. Esto es todo lo que puedo decir."

Salihamidzic también habló con "Sky" este fin de semana y aseguró: “Hablé con Lewa. En la conversación me dijo que no quería aceptar nuestra oferta de ampliación de contrato y que le gustaría dejar el club. Dijo que le gustaría hacer otra cosa pero nuestra actitud no ha cambiado. Lewa tiene contrato hasta el 30 de junio de 2023. Eso es un hecho. No me ocupo de eso porque nuestra postura siempre ha sido clara”.

¿Habría que vender Lukaku para fichar a Lewandowski?

En definitiva, sí, habría que vender a Romelu Lukaku. Desafortunadamente, parte de las restricciones gubernamentales han obligado a los jugadores a quedarse y cualquier movimiento por Lewandowski está supeditado a lo que suceda con el belga.

El fichaje récord por 100 millones de libras (136 millones de dólares) al Inter ha suscitado interés en Italia, pero su salario de 325.000 libras a la semana es un obstáculo importante. No ha habido conversaciones activas para forzar una mudanza durante el verano, y el belga dijo a su entorno que primero quiere aprovechar al máximo su temporada.

Sin embargo, está claro que Tuchel no ha querido adaptar su estilo de juego al de Lukaku y que el delantero no ha podido encajar en las formaciones tácticas del alemán.

De hecho, la firma de Lukaku se produjo después de que el Chelsea mantuviera conversaciones sobre movimientos con otras opciones el verano pasado, incluidos Lewandowski, Harry Kane del Tottenham y Erling Haaland, que se va al Manchester City. Ninguno era viable, por lo que se firmó a Lukaku en su lugar.