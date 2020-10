El Chelsea inscribe a Cech en su plantilla... ¡siendo directivo!

El ha sorprendido con la inscripción de su plantilla para la Premier League. El cuadro de Lampard ha decidido inscribir como miembro del primer equipo a... Petr Cech, actual directivo de la entidad.

El checo, de 38 años, se retiró en 2019, tras jugar en el cuadro 'blue' y acabar con su carrera deportiva en uno de los máximos rivales del Chelsea en Londres, el , donde jugó 4 años.

En la inscripción de la plantilla, el cuadro londinense ha querido explicar la presencia de una de sus leyendas, actualmente trabajando en la directiva, como parte activa del primer equipo.

"Petr Cech ha sido incluido en la plantilla como portero de emergencia. Es una medida de precaución debido a las extrañas condiciones causadas por la crisis del COVID-19. Obtiene una posición como jugador sin contrato", reza el comunicado.

