El centrocampista del Atlético de Madrid corre un grave riesgo de perderse el Mundial

Es muy dudoso que Johnny Cardoso juegue el Mundial del próximo verano. El centrocampista estadounidense del Atlético de Madrid sufrió una lesión grave el jueves en el entrenamiento.

El club informa en su web que el jugador no terminó la sesión y que el parte médico confirma una fuerte torcedura en el tobillo derecho.

Recibirá fisioterapia y rehabilitación, y su regreso dependerá de la evolución, añade el club.

Según MARCA, el jugador se mostró muy afectado tras la lesión, por lo que su presencia en el Mundial es dudosa. Además, ya no jugará más esta temporada con el Atlético.

El club, que teme lo peor, le ha enviado un mensaje en redes: «Te deseamos una pronta recuperación, Johnny. ¡Volverás más fuerte!».

Con 23 partidos con la selección, estaba en la lista de Mauricio Pochettino y, de recuperarse, viajará al Mundial.

El mediocampista, de 24 años y originario de Nueva Jersey, llegó el pasado verano procedente del Real Betis por unos 24 millones de euros y ha jugado treinta partidos con el Atlético.