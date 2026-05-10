El Celtic asesta un golpe fatal al Rangers y parece listo para un gran final en la lucha por el título

El Celtic no se rinde en la lucha por el título escocés. Venció 3-1 al Rangers en el Old Firm y se sitúa a un punto (77-76) del líder, el Hearts, que cedió terreno este fin de semana.

El Rangers se adelantó por medio de Mikey Moore tras un rebote, pero el Celtic igualó antes del descanso gracias a Yang Hyun-jun.

Tras el descanso, el Celtic salió con fuerza y dominó. Daizen Maeda marcó de cerca y, poco después, sentenció con una chilena que dejó sin opciones a Jack Butland. El Rangers, incapaz de reaccionar, queda fuera de la lucha por el título.

Los Bhoys visitan el miércoles al Motherwell, mientras que el líder recibe al colista, el Falkirk.

Todo puede decidirse en la última jornada: el Celtic recibe el domingo al Hearts. Si los de Glasgow pierden el miércoles y el Hearts gana, la emoción acabará ese mismo día. Desde 1985 no hay temporada en la que ni Celtic ni Rangers hayan sido campeones.