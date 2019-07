El cariñoso reencuentro de Cristiano Ronaldo y Florentino Pérez un año después de dejar el Real Madrid

El presidente del Real Madrid asistió a la entrega del premio Marca Leyenda al portugués, que le agradeció el gesto cariñosamente.

Cristiano Ronaldo regresó este lunes a Madrid para recibir el premio Marca Leyenda. El delantero de la estuvo arropado por su representante, Jorge Mendes, y por su pareja, Georgina Rodríguez.

De ambos se acordó en su discurso de agradecimiento pero acto seguido tuvo también un recuerdo y un agradecimiento para el presidente del , Florentino Pérez, y el director de relaciones institucionales, Emilio Butragueño. Este 29 de julio supuso el reencuentro entre el portugués y el dirigente merengue un año después de su divorcio y las palabras cariñosas de Ronaldo dejaron ver que las heridas han empezado a cicatrizar.

De hecho, el reencuentro entre ambas partes se ha aplazado varias veces a lo largo del último año, ya que pudieron producirse en agosto, octubre y diciembre en las galas de la UEFA, de The Best y del Balón de Oro respectivamente pero Ronaldo rechazó ir al no resultar ganador de estos galardones. El tiempo todo lo cura y un año después, Ronaldo y Pérez han escenificado un reencuentro más cercano al cariño que se profesaron durante la década que trabajaron juntos.