El caos en el SC Cambuur empeora tras la dura entrevista al patrocinador Pieter Kooi

El consejo de supervisión del SC Cambuur ha dimitido en su totalidad, según informó Omroep Fryslân el domingo. Las declaraciones del patrocinador Pieter Kooi en una entrevista crítica han sentado muy mal, tras lo cual el consejo de supervisión se ha visto obligado a dar este paso.

A principios de semana ya se había ido un miembro, Marc Plomp; ahora renuncian los otros cuatro. El presidente Van der Waard lamenta lo ocurrido, pero asegura que el CSD seguirá en funciones de forma provisional.

La decisión se produjo tras sus críticas en el Leeuwarder Courant, donde Kooi pidió una renovación administrativa ante las dificultades financieras del club. Sus palabras apuntaban tanto a la junta directiva de la fundación como al consejo de supervisión.

«El Cambuur es un club amateur disfrazado con un estadio enorme. Hace falta gente con nivel: en la fundación, en el consejo de supervisión y en la dirección. Exijo un cambio. Debe haber caras nuevas. Esta junta ha tenido nueve meses para presentar un plan de recuperación a la KNVB. ¡Nueve meses!», declaró Kooi.

La construcción del estadio Kooi ha generado una deuda elevada, lo que le valió una calificación insuficiente en el Sistema de Calificación Financiera de la KNVB y podría acarrear sanciones o deducción de puntos.

El club debe presentar un plan de saneamiento antes del 15 de junio para evitar la deducción de puntos. Ese plan requiere una garantía de 4,9 millones de euros de Kooi, quien insiste: «Sin una renovación de la dirección en todos los niveles, no lo avalaré».

La marcha del director general, Ard de Graaf, este verano agrava el problema, pues, a juicio de Kooi, no se busca con celeridad un sustituto. «Ard no se va por nada: está agotado. Es tarea del consejo encontrarle reemplazo, pero no se ha hecho nada», concluye.

En lo deportivo, los frisones ascendieron a la VriendenLoterij Eredivisie tras acabar segundos en la Keuken Kampioen Divisie.