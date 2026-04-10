El canal del Real Madrid sobre la intervención sangrienta: la Liga española está amañada

El canal oficial del Real Madrid criticó al arbitraje de La Liga y tildó la competición de «amañada» tras el 1-1 ante el Girona en el Santiago Bernabéu, en la 31.ª jornada.

El canal se mostró sorprendido por algunas decisiones arbitrales, sobre todo por no señalar un penalti que consideró «muy claro» a favor de la estrella francesa Kylian Mbappé.

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El canal comparó las decisiones: «Cuando Mbappé recuperó el balón y casi marca en la primera parte, el árbitro pitó falta por tocar la cara del defensa; pero cuando Mbappé recibió un golpe en la cara, no se pitó penalti».

Y añadió: «Esta disparidad en la interpretación de las jugadas abre un amplio margen para las dudas, sobre todo ante la contradicción de las decisiones durante el mismo partido, ya que en otra jugada se detuvo el juego por un “ligero contacto”, considerado falta contra la cara del defensa».

Concluyó: «Ya no son solo errores individuales, sino un debate constante sobre la falta de uniformidad en los criterios arbitrales de la liga».