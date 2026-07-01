Crece la confianza en México en que sus queridas estrellas del fútbol puedan llegar hasta el final en el Mundial 2026 de la FIFA y conquistar el mayor premio de este deporte el 19 de julio.

México, coanfitrión del Mundial, fue una de las únicas tres selecciones, junto a Francia y Argentina, que avanzaron a las eliminatorias con un pleno de victorias. Además, mantuvo su impresionante registro defensivo, sin encajar ni un solo gol, al derrotar también a Ecuador en los dieciseisavos de final.

Cuando México organizó el Mundial en 1970 y 1986, alcanzó los cuartos de final en ambas ocasiones. El hecho de que juegue en casa en los octavos de final también le servirá de impulso para emular esas gestas anteriores e incluso superarlas.

El siguiente rival del equipo de Javier Aguirre será Inglaterra en el Estadio Azteca de Ciudad de México este domingo, 5 de julio.

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Deja que GOAL te muestre todos los posibles caminos y rivales que esperan a México de aquí a la final del Mundial del 19 de julio, y cómo puedes reservar entradas para verlo en acción en su búsqueda de la gloria mundial.

Partidos y resultados de México en el Mundial 2026

Fecha Partido (hora local de inicio) Sede Resultado final / Entradas Jueves, 11 de junio México vs Sudáfrica (13:00 CST) Estadio Azteca, Ciudad de México México ganó 2-0 Jueves, 18 de junio México vs Corea del Sur (19:00 CST) Estadio Akron, Zapopan México ganó 1-0 Miércoles, 24 de junio México vs República Checa (19:00 CST) Estadio Azteca, Ciudad de México México ganó 3-0 Martes, 30 de junio México vs Ecuador (19:00 CST) Estadio Azteca, Ciudad de México México ganó 2-0 Domingo, 5 de julio México vs Inglaterra (18:00 CST) Estadio Azteca (Ciudad de México) Entradas

El camino de México hacia la final del Mundial 2026

Como México terminó primero del Grupo A, estas son las fechas, horarios y sedes en los que jugará si logra avanzar hasta la final del Mundial del 19 de julio.

Tras su victoria en dieciseisavos de final contra Ecuador, México se enfrentará ahora a Inglaterra en el Estadio Azteca en los octavos de final. El Tri solo ha perdido dos veces en partidos internacionales oficiales en el emblemático estadio desde su inauguración en 1966.

Después de eso, le tocaría Brasil o Noruega en cuartos de final, Argentina/Egipto/Suiza/Colombia serían sus rivales en semifinales y quizá España/Francia/Portugal en la final.

Fecha (hora local de inicio) Ronda Sede Posible partido Entradas 5 de julio (18:00 CST) Octavos de final Estadio Azteca (Ciudad de México) México vs Inglaterra Entradas 11 de julio (17:00 ET) Cuartos de final Hard Rock Stadium (Miami Gardens) Partido 99: vs Brasil o Noruega Entradas 15 de julio (15:00 ET) Semifinales Mercedes-Benz Stadium (Atlanta) Partido 102: vs Ganador del partido 100 Entradas 19 de julio (15:00 ET) Final MetLife Stadium (East Rutherford) Partido 104: vs Ganador del partido 101 Entradas

Grupo A - Clasificación final

Posición Equipo Jugados G E P GF GC DG Pts Estado 1.º México 3 3 0 0 6 0 +6 9 Clasificado 2.º Sudáfrica 3 1 1 1 2 3 -1 4 Clasificado 3.º Corea del Sur 3 1 0 2 2 3 -1 3 Eliminado 4.º República Checa 3 0 1 2 2 6 -4 1 Eliminado

Cómo comprar entradas de México para el Mundial

Este es el estado actual de la venta de entradas:

Fase de ventas de última hora: Esta fase está actualmente activa y funciona por orden de llegada. A diferencia de los sorteos, estas son transacciones en tiempo real. Esta es la última ventana para comprar directamente a la FIFA.

Mercado oficial de reventa de la FIFA: Esta es la única plataforma autorizada para que los aficionados compren y vendan entradas verificadas a su valor nominal. Permanecerá abierta hasta el final del torneo.

Mercados secundarios: Los aficionados también pueden encontrar entradas en plataformas como StubHub . Suelen ser las mejores opciones para partidos de eliminatorias con mucha demanda, aunque los precios pueden variar respecto al valor nominal. Consulta siempre los términos y condiciones del sitio secundario antes de comprar.

Entradas de México para el Mundial: ¿cuánto cuestan?

La FIFA ha implementado precios variables para el torneo de 2026.

Las entradas para la fase de grupos empezaron desde solo 60 $ (para niveles específicos de aficionados), mientras que los precios para la final han llegado hasta 6.730 $, por no hablar de que en los mercados secundarios y de reventa suben incluso más que eso.

Precios de las entradas del Mundial 2026 de la FIFA:

Fechas Fase / Categoría Rango oficial de precios Rango estimado en el mercado secundario 4 de julio – 7 de julio Octavos de final 240 $ – 640 $ 650 $ – 4.200 $ (1.518 $) 9 de julio – 11 de julio Cuartos de final 450 $ – 1.775 $ 850 $ – 5.500 $ (2.348 $) 14 de julio – 15 de julio Semifinales 930 $ – 3.295 $ 1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $) 18 de julio Partido por el tercer puesto 250 $ – 800 $ 500 $ – 3.500 $ (1.480 $) 19 de julio Final del Mundial de la FIFA (MetLife Stadium) 1.490 $ – 7.875 $ 5.900 $ – 38.000 $+ (15.240 $)

¿Quién está en la plantilla de México para el Mundial 2026?

Aquí está la plantilla oficial de 26 jugadores que representa a México en el Mundial 2026 de la FIFA:

Posición Jugador Club actual Porteros Guillermo Ochoa AEL Limassol

Raúl Rangel Chivas / Guadalajara

Carlos Acevedo Santos Laguna Defensas Edson Álvarez Fenerbahçe

César Montes Lokomotiv Moscow

Johan Vásquez Genoa

Jesús Gallardo Toluca

Jorge Sánchez PAOK

Israel Reyes Club América

Mateo Chávez AZ Alkmaar Centrocampistas Luis Chávez Dynamo Moscow

Álvaro Fidalgo Real Betis

Orbelín Pineda AEK Athens

Luis Romo Chivas / Guadalajara

Érik Lira Cruz Azul

Obed Vargas Atlético Madrid

Brian Gutiérrez Chivas / Guadalajara

Gilberto Mora Tijuana Delanteros Raúl Jiménez Fulham

Santiago Giménez AC Milan

Julián Quiñones Al-Qadsiah

Roberto Alvarado Chivas / Guadalajara

Alexis Vega Toluca

César Huerta Anderlecht

Guillermo Martínez UNAM Pumas

Armando González Chivas / Guadalajara

Tienda: equipaciones de México para el Mundial 2026 de la FIFA

México tiene una equipación diseñada por adidas para el Mundial 2026 de la FIFA que conecta profundamente con sus raíces mientras abraza el futuro.

La camiseta de local de México mezcla herencia y futuro, con una base verde intensa sobre la que se superponen patrones geométricos inspirados en los aztecas. La camiseta celebra la pasión de una nación que vive y respira fútbol, capturando la energía que une a generaciones de aficionados. En la parte trasera del cuello aparece la frase “SOMOS MÉXICO”, “We Are Mexico”, un poderoso mensaje de unidad y orgullo nacional. También incorpora toques modernos, como unas atrevidas franjas en los hombros y la avanzada tecnología de refrigeración de adidas, lo que garantiza que rendimiento e identidad coexistan a la perfección.

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