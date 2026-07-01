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Morocco's Route to finalGetty
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Traducido por

El camino de Marruecos hacia la final del Mundial: partido confirmado de octavos, escenarios del cuadro y calendario

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Marruecos
B. Diaz
A. Hakimi

No te pierdas a Marruecos en la fase eliminatoria del Mundial: conoce su próximo partido y rival.

De cara a la Copa del Mundo de la FIFA 2026, los aficionados marroquíes soñaban con que los Leones del Atlas repitieran o superaran su histórica llegada a semifinales en 2022. Bajo el recién nombrado seleccionador Mohamed Ouahbi, que asumió el cargo solo meses antes del torneo, el equipo cumplió esa promesa.

Los Leones del Atlas iniciaron con un 1-1 ante Brasil, vencieron 1-0 a Escocia y cerraron con un 4-2 sobre Haití. Segundos del Grupo C, solo por diferencia de goles, enfrentaron a Países Bajos en dieciseisavos. En un partido dramático, Issa Diop igualó 1-1 en el 91’ y Marruecos ganó 3-2 en los penaltis.

Tras conquistar a la afición mundial con su semifinal en 2022, ¿podrán llegar a la final del 19 de julio? Este es el camino que tienen por delante los hombres de Mohamed Ouahbi.

Resultados y próximos partidos de Marruecos en el Mundial 2026

Fecha

Partido (hora local de inicio)

Sede

Resultado final / Entradas

Sábado 13 de junio

Brasil vs. Marruecos

Estadio de Nueva York-Nueva Jersey

1-1

Viernes 19 de junio

Escocia vs. Marruecos

Estadio de Boston

Marruecos ganó 1-0

Miércoles 24 de junio

Marruecos vs. Haití

Estadio de Atlanta

Marruecos ganó 4-2

Lunes 29 de junio

Países Bajos vs. Marruecos

Estadio de Monterrey

1-1 (Marruecos ganó 3-2 en los penaltis)

Sábado 4 de julio

Marruecos vs. Canadá

Estadio de Houston (Houston)

Entradas

El camino de Marruecos hacia la final del Mundial 2026

Tras superar la fase de grupos y eliminar a Holanda en dieciseisavos, Marruecos avanza en la eliminatoria. Si este sábado vence a Canadá en Houston, le aguardará un duelo de gigantes.

De avanzar, podrían reencontrarse con Brasil u otros gigantes en la final del MetLife Stadium.

Fecha (hora local)

Ronda

Sede

Posible enfrentamiento

Entradas

4 de julio

Octavos de final

Estadio de Houston (Houston)

contra Canadá

Entradas

11 y 12 de julio

Cuartos de final

Por determinar

vs. ganador de octavos

Entradas

15/16 de julio

Semifinales

Por determinar

contra Por determinar

Entradas

19 de julio (15:00 h, hora del Este)

Final

Estadio MetLife (East Rutherford)

vs. por determinar

Entradas

Grupo C – Clasificación final

Puesto

Equipo

Partidos jugados

G

E

D

Goles a favor

Goles en contra

Diferencia de goles

Puntos

Situación

1.º

Brasil

3

2

1

0

7

1

+6

7

Clasificado

2.º

Marruecos

3

2

1

0

6

3

+3

7

Clasificado

3.º

Escocia

3

1

0

2

1

4

-3

3

Eliminado

4.º

Haití

3

0

0

3

2

8

-6

0

Eliminado

Cómo comprar entradas para el Mundial de Marruecos

A continuación se detalla el estado actual de la venta de entradas para los aficionados que deseen ver en directo a los Leones del Atlas en Norteamérica:

  • Fase de venta de última hora: ya activa y por orden de llegada. Las transacciones son en tiempo real, última oportunidad para comprar a la FIFA.
  • Mercado oficial de reventa de la FIFA: única plataforma autorizada para comprar y vender entradas verificadas a su valor nominal. Estará abierta hasta el final del torneo.
  • Mercados secundarios: plataformas como StubHub registran mucha actividad para los partidos eliminatorios más demandados, aunque los precios fluctúan según la demanda. Lee siempre los términos y condiciones antes de comprar.

¿Cuánto cuestan?

Categoría

Octavos - Cuartos

Semifinales y final

Categoría 1

600–1 200 $

1.500 $ - 6.730 $

Categoría 2

400–800

1.000–4.210

Categoría 3

200–500 $

600 - 2.790

Categoría 4

150 $ - 350 $

400 – 2.030

¿Quiénes forman parte de la convocatoria de Marruecos para el Mundial de 2026?

Esta es la lista oficial de 26 jugadores que representarán a Marruecos en el Mundial de la FIFA 2026:

Posición

Jugador

Club actual

Porteros

Yassine Bounou


Munir El Kajoui


Ahmed Reda Tagnaouti

Al Hilal


RS Berkane


MAS Fez

Defensas

Achraf Hakimi (C)


Noussair Mazraoui


Issa Diop


Chadi Riad


Marwane Saâdane


Zakaria El Ouahdi


Anass Salah-Eddine


Redouane Halhal


Youssef Belammari

París Saint-Germain


Manchester United


Fulham


Crystal Palace


Al Fateh


K.R.C. Genk


AS Roma


KV Mechelen


Al Ahly

Centrocampistas

Sofyan Amrabat


Azzedine Ounahi


Bilal El Khannouss


Neil El Aynaoui


Ayyoub Bouaddi


Ismael Saibari


Samir El Mourabet


Gessime Yassine

Real Betis


Girona


Leicester City


AS Roma


LOSC Lille


PSV


RC Estrasburgo


RC Estrasburgo

Delanteros

Brahim Díaz


Soufiane Rahimi


Ayoub El Kaabi


Amine Sbaï


Chemsdine Talbi


Ayoube Amaimouni

Real Madrid


Al Ain


Olympiacos


Angers


Sunderland


Eintracht de Fráncfort