De cara al Mundial de la FIFA 2026, los aficionados de Inglaterra tenían grandes esperanzas de que su selección pudiera llegar hasta el final y, por fin, hacerse con el reluciente trofeo dorado, aunque hayan tenido que soportar sesenta años de sufrimiento.

Después de terminar primera de su grupo, tras dos victorias ante Croacia y Panamá y un empate con Ghana, Inglaterra ha eliminado a RD Congo, a la coanfitriona México en el Azteca y a Noruega en la prórroga durante las rondas eliminatorias.

Esa victoria prepara un épico enfrentamiento de semifinales contra su rival de largo recorrido, Argentina, el miércoles (15 de julio).

Inglaterra alcanzó las semifinales del Mundial en 2018 y los cuartos de final en 2022, pero, ¿podrá llegar hasta el final en 2026? GOAL te ofrece toda la información más reciente sobre las entradas del Mundial 2026, incluida la forma de conseguir asientos para los próximos partidos de Inglaterra y cuánto costarán.

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Resultados de Inglaterra en el Mundial 2026 y próximos partidos

Fecha Partido (hora local de inicio) Estadio Resultado final / Entradas Miércoles, 17 de junio Inglaterra vs Croacia (15:00 CDT) AT&T Stadium, Dallas Inglaterra ganó 4-2 Martes, 23 de junio Inglaterra vs Ghana (16:00 ET) Gillette Stadium, Foxborough 0-0 Sábado, 27 de junio Panamá vs Inglaterra (17:00 ET) MetLife Stadium, East Rutherford Inglaterra ganó 2-0 Miércoles, 1 de julio Inglaterra vs RD Congo (12:00 ET) Mercedes-Benz Stadium, Atlanta Inglaterra ganó 2-1 Domingo, 5 de julio México vs Inglaterra (18:00 CST) Estadio Azteca, Ciudad de México Inglaterra ganó 3-2 Sábado, 10 de julio Noruega vs Inglaterra (17:00 ET) Hard Rock Stadium, Miami Gardens Inglaterra ganó 2-1 (prórroga) Miércoles, 15 de julio Inglaterra vs Argentina (15:00 ET) Mercedes-Benz Stadium, Atlanta Entradas





El camino de Inglaterra hacia la final del Mundial 2026

Como Inglaterra terminó primera del Grupo L, estas son las fechas, horarios y sedes en las que jugará, si logra avanzar hasta la final del Mundial el 19 de julio.

Tras su victoria en cuartos de final ante Noruega, Inglaterra pone ahora rumbo a Atlanta para medirse a Argentina el miércoles (15 de julio).

Las selecciones se han enfrentado cinco veces en anteriores Mundiales, desde la edición de 1962. Aunque Inglaterra sufrió derrotas memorables ante la selección sudamericana en 1986 (la 'Mano de Dios' de Maradona) y en 1998 (la tarjeta roja de Beckham), Inglaterra sí tiene ventaja de 3-2 en los enfrentamientos directos de esos duelos oficiales.

Si tiene éxito, Inglaterra se enfrentará a Francia o España en la final.

Fecha (hora local de inicio) Ronda Estadio Posible partido Entradas 15 de julio (15:00 ET) Semifinales Mercedes-Benz Stadium (Atlanta) Inglaterra vs Argentina Entradas 19 de julio (15:00 ET) Final MetLife Stadium (East Rutherford) Partido 104: Por determinar vs Francia o España Entradas

Bota de Oro del Mundial 2026: clasificación actualizada

Tras su octavo gol del torneo, durante el cruce de cuartos de final de Francia con Marruecos, Kylian Mbappe volvió a colocarse en lo más alto de la clasificación de la Bota de Oro del Mundial de la FIFA 2026 junto a Lionel Messi. Sin embargo, los héroes de Inglaterra Harry Kane y Jude Bellingham, ambos actualmente con seis goles, siguen en la pelea por el honor de máximo goleador en Norteamérica.

Jugador (Selección) N.º de goles Próximo partido - Entradas Lionel Messi (Argentina) 8 vs Inglaterra - Entradas Kylian Mbappe (Francia) 8 vs España - Entradas Erling Haaland (Noruega) 7 Eliminado Harry Kane (Inglaterra) 6 vs Argentina - Entradas Jude Bellingham (Inglaterra) 6 vs Argentina - Entradas Ousmane Dembele (Francia) 5 vs España - Entradas Vinícius Júnior (Brasil) 4 Eliminado Julián Quiñones (México) 4 Eliminado Ismaïla Sarr (Senegal) 4 Eliminado Mikel Oyarzabal (España) 4 vs Francia - Entradas

Cómo comprar entradas de Inglaterra para el Mundial

Aquí está el estado actual de la venta de entradas:

Fase de ventas de última hora: Esta fase está actualmente activa y funciona por orden de llegada. A diferencia de los sorteos, se trata de transacciones en tiempo real. Esta es la última ventana para comprar directamente a la FIFA.

Mercado oficial de reventa de la FIFA: Esta es la única plataforma autorizada para que los aficionados compren y vendan entradas verificadas a su valor nominal. Permanecerá abierta hasta el final del torneo.

Mercados secundarios: Los aficionados también pueden encontrar entradas en plataformas como StubHub . Estas suelen ser las mejores opciones para partidos eliminatorios de alta demanda, aunque los precios pueden variar respecto al valor nominal. Consulta siempre los términos y condiciones del sitio secundario antes de comprar.

Entradas de Inglaterra para el Mundial: ¿cuánto cuestan?

La FIFA ha implementado precios variables para el torneo de 2026.

Las entradas para la fase de grupos empezaron desde solo 60 $ (para niveles específicos de aficionados), mientras que los precios para la final han llegado hasta los 6.730 $, por no hablar de los mercados secundarios y la reventa, que suben incluso más.

Precios de las entradas del Mundial de la FIFA 2026:

Fechas Fase / Categoría Rango oficial de precios Rango estimado en mercado secundario 14 de julio - 15 de julio Semifinales 930 $ - 3.295 $ 1.500 $ - 9.500 $ (3.721 $) 18 de julio Partido por el tercer puesto 250 $ - 800 $ 500 $ - 3.500 $ (1.480 $) 19 de julio Final de la Copa Mundial de la FIFA (MetLife Stadium) 1.490 $ - 7.875 $ 5.900 $ - 38.000 $+ (15.240 $)

Grupo L - clasificación final

Posición Selección Jugados G E P GF GC DG Pts Estado 1.º Inglaterra 3 2 1 0 6 2 +4 7 Clasificada 2.º Croacia 3 2 0 1 5 5 0 6 Clasificada 3.º Ghana 3 1 1 1 2 2 0 4 Clasificada 4.º Panamá 3 0 0 3 0 4 -4 0 Eliminada

¿Quién está en la plantilla de Inglaterra para el Mundial 2026?

Aquí está la convocatoria oficial de 26 jugadores que representa a Inglaterra en el Mundial de la FIFA 2026:

Posición Jugador Club actual Porteros Jordan Pickford Everton

Dean Henderson Crystal Palace

James Trafford Manchester City Defensas Ezri Konsa Aston Villa

Nico O'Reilly Manchester City

John Stones Manchester City

Marc Guéhi Manchester City

Trevoh Chalobah Chelsea

Dan Burn Newcastle United

Reece James Chelsea

Djed Spence Tottenham Hotspur

Jarell Quansah Bayer Leverkusen Centrocampistas Declan Rice Arsenal

Elliot Anderson Nottingham Forest

Jude Bellingham Real Madrid

Jordan Henderson Brentford

Kobbie Mainoo Manchester United

Morgan Rogers Aston Villa

Eberechi Eze Arsenal Delanteros Bukayo Saka Arsenal

Harry Kane (capitán) Bayern de Múnich

Marcus Rashford Barcelona

Anthony Gordon Newcastle United

Ollie Watkins Aston Villa

Noni Madueke Arsenal

Ivan Toney Al-Ahli

Trazar la posible ruta de Inglaterra hacia la final del Mundial revela una serie potencialmente exigente de eliminatorias contra formidables rivales internacionales. A medida que avance el torneo, los posibles enfrentamientos de cuartos de final y semifinales dependerán de las posiciones finales de grupo y de los resultados a partido único. Para quienes estén interesados en seguir las cuotas a largo plazo del torneo o las líneas de partidos individuales, completar el proceso de registro en betano da acceso a mercados completos de fútbol internacional. Mantener un perfil activo de apuestas deportivas permite a los aficionados analizar las proyecciones del torneo, evaluar los caminos de las selecciones y seguir la evolución de las cuotas al ganador a medida que los países avanzan por cada ronda de la competición.