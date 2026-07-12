De cara al Mundial de la FIFA 2026, los aficionados ingleses soñaban con que su selección por fin conquistara el trofeo, pese a sesenta años de decepciones.
Primeros de grupo tras vencer a Croacia y Panamá y empatar con Ghana, eliminaron a la República Democrática del Congo, a la anfitriona México en el Azteca y a Noruega en prórroga.
El miércoles 15 de julio se medirá a Argentina en semifinales.
Inglaterra llegó a semifinales en 2018 y a cuartos en 2022, ¿será 2026 su año? GOAL te ofrece la última información sobre entradas para el Mundial 2026: cómo conseguir tus boletos para los próximos partidos de Inglaterra y cuánto costarán.
Resultados y próximos partidos de Inglaterra en el Mundial 2026
Fecha
Partido (hora local de inicio)
Sede
Resultado / Entradas
Miércoles 17 de junio
Inglaterra vs. Croacia (15:00 h CDT)
Estadio AT&T, Dallas
Inglaterra ganó 4-2
Martes 23 de junio
Inglaterra vs. Ghana (16:00 ET)
Estadio Gillette, Foxborough
0-0
Sábado 27 de junio
Panamá vs. Inglaterra (17:00 ET)
Estadio MetLife, East Rutherford
Inglaterra ganó 2-0
Miércoles 1 de julio
Inglaterra vs. República Democrática del Congo (12:00, hora del Este)
Estadio Mercedes-Benz, Atlanta
Inglaterra ganó 2-1
Domingo 5 de julio
México vs. Inglaterra (18:00 h, hora central)
Estadio Azteca, Ciudad de México
Inglaterra ganó 3-2
Sábado 10 de julio
Noruega vs. Inglaterra (17:00 h, hora del Este)
Hard Rock Stadium, Miami Gardens
Inglaterra ganó 2-1 (en la prórroga)
Miércoles 15 de julio
Inglaterra vs. Argentina (15:00, hora del Este)
Estadio Mercedes-Benz, Atlanta
El camino de Inglaterra hacia la final del Mundial 2026
Tras ganar el Grupo L, estos son sus posibles partidos hasta la final del 19 de julio.
Tras vencer a Noruega en cuartos, el miércoles 15 de julio se medirá a Argentina en Atlanta.
Se han cruzado en cinco Mundiales desde 1962. Inglaterra perdió de forma inolvidable en 1986 (la «Mano de Dios» de Maradona) y en 1998 (expulsión de Beckham), pero mantiene una ventaja de 3-2 en el historial.
De ganar, se medirá en la final a Francia o España.
Fecha (hora local)
Ronda
Estadio
Posible emparejamiento
Entradas
15 de julio (15:00 h, hora del Este)
Semifinales
Estadio Mercedes-Benz (Atlanta)
Inglaterra vs. Argentina
19 de julio (15:00 h, hora del Este)
Final
Estadio MetLife (East Rutherford)
Partido 104: Por confirmar vs. Francia o España
Bota de Oro del Mundial 2026: última clasificación
Tras anotar su octavo gol en el partido de cuartos entre Francia y Marruecos, Kylian Mbappé comparte el liderato de la Bota de Oro 2026 con Lionel Messi. Harry Kane y Jude Bellingham, con seis tantos cada uno, aún aspiran al título.
Jugador (Selección)
Goles
Próximo partido – Entradas
Lionel Messi (Argentina)
8
vs Inglaterra - Entradas
Kylian Mbappé (Francia)
8
contra España – Entradas
Erling Haaland (Noruega)
7
Eliminado
Harry Kane (Inglaterra)
6
vs Argentina – Entradas
Jude Bellingham (Inglaterra)
6
vs. Argentina – Entradas
Ousmane Dembélé (Francia)
5
vs. España - Entradas
Vinícius Júnior (Brasil)
4
Eliminado
Julián Quiñones (México)
4
Eliminado
Ismaïla Sarr (Senegal)
4
Eliminado
Mikel Oyarzabal (España)
4
vs Francia – Entradas
Cómo comprar entradas para el Mundial de Inglaterra
A continuación, el estado actual de la venta de entradas:
- Fase de venta de últimahora: ya en curso, por orden de llegada. Transacciones en tiempo real. Última oportunidad para comprar a la FIFA.
- Mercado oficial de reventa de la FIFA: única plataforma autorizada para comprar y vender entradas verificadas a su valor nominal. Estará abierta hasta el final del torneo.
- Mercados secundarios: plataformas como StubHub ofrecen entradas, especialmente para eliminatorias de alta demanda, con precios variables. Lee siempre sus términos y condiciones antes de comprar.
¿Cuánto cuestan las entradas para el Mundial de Inglaterra?
La FIFA aplica precios variables para el torneo de 2026.
En la fase de grupos los precios arrancan en 60 dólares (para algunos niveles de aficionados), mientras que la final llega a 6.730 dólares; en reventa pueden ser aún mayores.
Precios de las entradas para la Copa del Mundo de la FIFA 2026:
Fechas
Fase / Categoría
Rango de precios oficial
Rango estimado en reventa
14–15 de julio
Semifinales
930–3295 $
1.500–9.500 $ (3.721 $)
18 de julio
Partido por el tercer puesto
250 $ – 800 $
500–3.500 $ (1.480 $)
19 de julio
Final de la Copa del Mundo de la FIFA (MetLife Stadium)
1.490 $ – 7.875
5.900–38.000 $+ (15.240 $)
Grupo L – Clasificación final
Puesto
Equipo
Partidos disputados
V
E
D
Goles a favor
Goles en contra
Diferencia de goles
Puntos
Clasificación
1.º
Inglaterra
3
2
1
0
6
2
+4
7
Clasificado
2.º
Croacia
3
2
0
1
5
5
0
6
Clasificado
3.º
Ghana
3
1
1
1
2
2
0
4
Clasificado
4.º
Panamá
3
0
0
3
0
4
-4
0
Eliminado
¿Quiénes forman parte de la convocatoria de Inglaterra para el Mundial de 2026?
Esta es la lista oficial de 26 jugadores que representarán a Inglaterra en el Mundial de la FIFA 2026:
Posición
Jugador
Club actual
Porteros
Jordan Pickford
Everton
Dean Henderson
Crystal Palace
James Trafford
Manchester City
Defensas
Ezri Konsa
Aston Villa
Nico O'Reilly
Manchester City
John Stones
Manchester City
Marc Guéhi
Manchester City
Trevoh Chalobah
Chelsea
Dan Burn
Newcastle United
Reece James
Chelsea
Djed Spence
Tottenham Hotspur
Jarell Quansah
Bayer Leverkusen
Centrocampistas
Declan Rice
Arsenal
Elliot Anderson
Nottingham Forest
Jude Bellingham
Real Madrid
Jordan Henderson
Brentford
Kobbie Mainoo
Manchester United
Morgan Rogers
Aston Villa
Eberechi Eze
Arsenal
Delanteros
Bukayo Saka
Arsenal
Harry Kane (capitán)
Bayern de Múnich
Marcus Rashford
Barcelona
Anthony Gordon
Newcastle United
Ollie Watkins
Aston Villa
Noni Madueke
Arsenal
Ivan Toney
Al-Ahli