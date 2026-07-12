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England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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El camino de Inglaterra hacia la final del Mundial: semifinal contra Argentina, datos del estadio, la lucha por la Bota de Oro y más

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Inglaterra
H. Kane
J. Bellingham

No te pierdas a Inglaterra en el Mundial: conoce sus partidos y rivales.

De cara al Mundial de la FIFA 2026, los aficionados ingleses soñaban con que su selección por fin conquistara el trofeo, pese a sesenta años de decepciones.

Primeros de grupo tras vencer a Croacia y Panamá y empatar con Ghana, eliminaron a la República Democrática del Congo, a la anfitriona México en el Azteca y a Noruega en prórroga.

El miércoles 15 de julio se medirá a Argentina en semifinales.

Inglaterra llegó a semifinales en 2018 y a cuartos en 2022, ¿será 2026 su año? GOAL te ofrece la última información sobre entradas para el Mundial 2026: cómo conseguir tus boletos para los próximos partidos de Inglaterra y cuánto costarán.

Resultados y próximos partidos de Inglaterra en el Mundial 2026

Fecha

Partido (hora local de inicio)

Sede

Resultado / Entradas

Miércoles 17 de junio

Inglaterra vs. Croacia (15:00 h CDT)

Estadio AT&T, Dallas

Inglaterra ganó 4-2

Martes 23 de junio

Inglaterra vs. Ghana (16:00 ET)

Estadio Gillette, Foxborough

0-0

Sábado 27 de junio

Panamá vs. Inglaterra (17:00 ET)

Estadio MetLife, East Rutherford

Inglaterra ganó 2-0

Miércoles 1 de julio

Inglaterra vs. República Democrática del Congo (12:00, hora del Este)

Estadio Mercedes-Benz, Atlanta

Inglaterra ganó 2-1

Domingo 5 de julio

México vs. Inglaterra (18:00 h, hora central)

Estadio Azteca, Ciudad de México

Inglaterra ganó 3-2

Sábado 10 de julio

Noruega vs. Inglaterra (17:00 h, hora del Este)

Hard Rock Stadium, Miami Gardens

Inglaterra ganó 2-1 (en la prórroga)

Miércoles 15 de julio

Inglaterra vs. Argentina (15:00, hora del Este)

Estadio Mercedes-Benz, Atlanta

Entradas


El camino de Inglaterra hacia la final del Mundial 2026

Tras ganar el Grupo L, estos son sus posibles partidos hasta la final del 19 de julio.

Tras vencer a Noruega en cuartos, el miércoles 15 de julio se medirá a Argentina en Atlanta.

Se han cruzado en cinco Mundiales desde 1962. Inglaterra perdió de forma inolvidable en 1986 (la «Mano de Dios» de Maradona) y en 1998 (expulsión de Beckham), pero mantiene una ventaja de 3-2 en el historial.

De ganar, se medirá en la final a Francia o España.

Fecha (hora local)

Ronda

Estadio

Posible emparejamiento

Entradas

15 de julio (15:00 h, hora del Este)

Semifinales

Estadio Mercedes-Benz (Atlanta)

Inglaterra vs. Argentina

Entradas

19 de julio (15:00 h, hora del Este)

Final

Estadio MetLife (East Rutherford)

Partido 104: Por confirmar vs. Francia o España

Entradas

Bota de Oro del Mundial 2026: última clasificación

Tras anotar su octavo gol en el partido de cuartos entre Francia y Marruecos, Kylian Mbappé comparte el liderato de la Bota de Oro 2026 con Lionel Messi. Harry Kane y Jude Bellingham, con seis tantos cada uno, aún aspiran al título.

Jugador (Selección)

Goles

Próximo partido – Entradas

Lionel Messi (Argentina)

8

vs Inglaterra - Entradas

Kylian Mbappé (Francia)

8

contra España – Entradas

Erling Haaland (Noruega)

7

Eliminado

Harry Kane (Inglaterra)

6

vs Argentina – Entradas

Jude Bellingham (Inglaterra)

6

vs. Argentina – Entradas

Ousmane Dembélé (Francia)

5

vs. España - Entradas

Vinícius Júnior (Brasil)

4

Eliminado

Julián Quiñones (México)

4

Eliminado

Ismaïla Sarr (Senegal)

4

Eliminado

Mikel Oyarzabal (España)

4

vs Francia – Entradas

Cómo comprar entradas para el Mundial de Inglaterra

A continuación, el estado actual de la venta de entradas:

  • Fase de venta de últimahora: ya en curso, por orden de llegada. Transacciones en tiempo real. Última oportunidad para comprar a la FIFA.
  • Mercado oficial de reventa de la FIFA: única plataforma autorizada para comprar y vender entradas verificadas a su valor nominal. Estará abierta hasta el final del torneo.
  • Mercados secundarios: plataformas como StubHub ofrecen entradas, especialmente para eliminatorias de alta demanda, con precios variables. Lee siempre sus términos y condiciones antes de comprar.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Mundial de Inglaterra?

La FIFA aplica precios variables para el torneo de 2026.

En la fase de grupos los precios arrancan en 60 dólares (para algunos niveles de aficionados), mientras que la final llega a 6.730 dólares; en reventa pueden ser aún mayores.

Precios de las entradas para la Copa del Mundo de la FIFA 2026:

Fechas

Fase / Categoría

Rango de precios oficial

Rango estimado en reventa

14–15 de julio

Semifinales

930–3295 $

1.500–9.500 $ (3.721 $)

18 de julio

Partido por el tercer puesto

250 $ – 800 $

500–3.500 $ (1.480 $)

19 de julio

Final de la Copa del Mundo de la FIFA (MetLife Stadium)

1.490 $ – 7.875

5.900–38.000 $+ (15.240 $)

Grupo L – Clasificación final

Puesto

Equipo

Partidos disputados

V

E

D

Goles a favor

Goles en contra

Diferencia de goles

Puntos

Clasificación

1.º

Inglaterra

3

2

1

0

6

2

+4

7

Clasificado

2.º

Croacia

3

2

0

1

5

5

0

6

Clasificado

3.º

Ghana

3

1

1

1

2

2

0

4

Clasificado

4.º

Panamá

3

0

0

3

0

4

-4

0

Eliminado

¿Quiénes forman parte de la convocatoria de Inglaterra para el Mundial de 2026?

Esta es la lista oficial de 26 jugadores que representarán a Inglaterra en el Mundial de la FIFA 2026:

Posición

Jugador

Club actual

Porteros

Jordan Pickford

Everton


Dean Henderson

Crystal Palace


James Trafford

Manchester City

Defensas

Ezri Konsa

Aston Villa


Nico O'Reilly

Manchester City


John Stones

Manchester City


Marc Guéhi

Manchester City


Trevoh Chalobah

Chelsea


Dan Burn

Newcastle United


Reece James

Chelsea


Djed Spence

Tottenham Hotspur


Jarell Quansah

Bayer Leverkusen

Centrocampistas

Declan Rice

Arsenal


Elliot Anderson

Nottingham Forest


Jude Bellingham

Real Madrid


Jordan Henderson

Brentford


Kobbie Mainoo

Manchester United


Morgan Rogers

Aston Villa


Eberechi Eze

Arsenal

Delanteros

Bukayo Saka

Arsenal


Harry Kane (capitán)

Bayern de Múnich


Marcus Rashford

Barcelona


Anthony Gordon

Newcastle United


Ollie Watkins

Aston Villa


Noni Madueke

Arsenal


Ivan Toney

Al-Ahli


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