De cara al Mundial de la FIFA 2026, los aficionados ingleses soñaban con que su selección por fin conquistara el trofeo, pese a sesenta años de decepciones.

Primeros de grupo tras vencer a Croacia y Panamá y empatar con Ghana, eliminaron a la República Democrática del Congo en la ronda de 32 gracias a un gol agónico de Harry Kane en Atlanta.

El domingo 5 de julio los espera México en el Azteca.

Tras alcanzar las semifinales en 2018 y los cuartos en 2022, ¿podrá llegar a la final en 2026? GOAL te muestra el camino de los hombres de Thomas Tuchel hasta la final del 19 de julio y los posibles rivales en su búsqueda de la gloria.

Resultados y próximos partidos de Inglaterra en el Mundial 2026

Fecha Partido (hora local de inicio) Estadio Resultado final / Entradas Miércoles 17 de junio Inglaterra vs. Croacia (15:00 h CDT) Estadio AT&T, Dallas Inglaterra ganó 4-2 Martes 23 de junio Inglaterra vs. Ghana (16:00 ET) Estadio Gillette, Foxborough 0-0 Sábado 27 de junio Panamá vs. Inglaterra (17:00 ET) Estadio MetLife, East Rutherford Inglaterra ganó 2-0 Miércoles 1 de julio Inglaterra vs. República Democrática del Congo (12:00, hora del Este) Estadio Mercedes-Benz, Atlanta Inglaterra ganó 2-1 Domingo 5 de julio México vs. Inglaterra (18:00 h CST) Estadio Azteca (Ciudad de México) Entradas

El camino de Inglaterra hacia la final del Mundial 2026

Tras ganar el Grupo L, estos son sus posibles partidos hasta la final del 19 de julio.

Tras ganar en la ronda de 32 a la República Democrática del Congo, Inglaterra se enfrenta a un difícil reto: visitar a México, anfitrión del torneo, en los octavos de final. “El Tri” solo ha perdido dos veces en partidos oficiales en el Estadio Azteca desde 1966.

En cuartos podría cruzarse con Brasil, en semis con Argentina o Colombia y en la final con España, Francia o Portugal.

Fecha (hora local) Ronda Sede Posible enfrentamiento Entradas 5 de julio (18:00 CST) Octavos de final Estadio Azteca (Ciudad de México) Inglaterra vs. México Entradas 11 de julio (17:00 h, hora del Este) Cuartos de final Hard Rock Stadium (Miami Gardens) Partido 99: vs. ganador del partido 91 Entradas 15 de julio (15:00 h, hora del Este) Semifinales Estadio Mercedes-Benz (Atlanta) Partido 102: vs. ganador del partido 100 Entradas 19 de julio (15:00 h, hora del Este) Final Estadio MetLife (East Rutherford) Partido 104: vs. ganador del partido 101 Entradas

Grupo L - Clasificación final

Puesto Equipo Partidos jugados G E D Goles a favor Goles en contra Diferencia de goles Puntos Situación 1.º Inglaterra 3 2 1 0 6 2 +4 7 Clasificado 2.º Croacia 3 2 0 1 5 5 0 6 Clasificado 3.º Ghana 3 1 1 1 2 2 0 4 Clasificado 4.º Panamá 3 0 0 3 0 4 -4 0 Eliminado

Cómo comprar entradas para el Mundial de Inglaterra

A continuación, el estado actual de la venta de entradas:

Fase de venta de última hora: ya en curso, por orden de llegada. Transacciones en tiempo real. Última oportunidad para comprar a la FIFA.

Mercado oficial de reventa de la FIFA: única plataforma autorizada para comprar y vender entradas verificadas a su valor nominal. Estará abierta hasta el final del torneo.

Mercados secundarios: plataformas como StubHub ofrecen entradas, especialmente para eliminatorias de alta demanda, con precios variables. Lee siempre sus términos y condiciones antes de comprar.

¿Cuánto cuestan?

La FIFA aplica precios variables para el torneo de 2026: desde 60 dólares en la fase de grupos (para algunos niveles de aficionados) hasta 6.730 dólares en la final.

A continuación se indican los rangos de precios estimados para las fases actuales del torneo:

Categoría Fase de grupos Octavos y Cuartos Semifinales y Final Categoría 1 250 $ - 400 $ 600–1 200 $ 1.500 $ - 6.730 $ Categoría 2 150–280 $ 400–800 $ 1.000 - 4.210 Categoría 3 100–200 $ 200–500 $ 600 - 2.790 Categoría 4 60–120 $ 150–350 $ 400 - 2.030

¿Quiénes forman parte de la convocatoria de Inglaterra para el Mundial de 2026?

Esta es la lista oficial de 26 jugadores que representarán a Inglaterra en el Mundial de la FIFA 2026:

Posición Jugador Club actual Porteros Jordan Pickford Everton

Dean Henderson Crystal Palace

James Trafford Manchester City Defensas Ezri Konsa Aston Villa

Nico O'Reilly Manchester City

John Stones Manchester City

Marc Guéhi Manchester City

Trevoh Chalobah Chelsea

Dan Burn Newcastle United

Reece James Chelsea

Djed Spence Tottenham Hotspur

Jarell Quansah Bayer Leverkusen Centrocampistas Declan Rice Arsenal

Elliot Anderson Nottingham Forest

Jude Bellingham Real Madrid

Jordan Henderson Brentford

Kobbie Mainoo Manchester United

Morgan Rogers Aston Villa

Eberechi Eze Arsenal Delanteros Bukayo Saka Arsenal

Harry Kane (capitán) Bayern de Múnich

Marcus Rashford Barcelona

Anthony Gordon Newcastle United

Ollie Watkins Aston Villa

Noni Madueke Arsenal

Ivan Toney Al-Ahli



