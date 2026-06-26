El camino de Inglaterra hacia la final del Mundial: escenarios del cuadro, calendario de partidos, octavos de final y más información

De cara al Mundial de la FIFA 2026, los aficionados ingleses soñaban con que los «Tres Leones» llegaran lejos y conquistaran por fin el trofeo, pese a sesenta años de decepciones.
Tras golear a Croacia en el debut y pese a no brillar ante Ghana, su ilusión sigue intacta.
Tras alcanzar las semifinales en 2018 y los cuartos en 2022, ¿podrán llegar esta vez a la final? GOAL repasa los posibles caminos y rivales hasta la final del 19 de julio.
Próximos partidos de Inglaterra en el Mundial 2026
Fecha
Partido (hora local de inicio)
Estadio
Resultado / Entradas
Miércoles 17 de junio
Inglaterra vs. Croacia (15:00 h CDT)
Estadio AT&T, Dallas
Inglaterra ganó 4-2
Martes 23 de junio
Inglaterra vs. Ghana (16:00 ET)
Estadio Gillette, Foxborough
0-0
Sábado 27 de junio
Panamá vs. Inglaterra (17:00 ET)
Estadio MetLife, East Rutherford
¿Qué pasaría si Inglaterra terminara primeradel Grupo L?
Si Inglaterra gana el grupo, estos serán sus partidos hasta la final del Mundial 2026.
Una victoria ante Panamá les garantizaría el primer lugar, sin importar el resultado de Ghana vs. Croacia.
De hacerlo, probablemente enfrentaría a Ecuador o CaboVerde en la primera eliminatoria y, luego, a México en el Estadio Azteca en octavos.
Después podría medirse a Brasil en cuartos, a Argentina o Portugal en semis y a Alemania, España o Francia en la final.
Fecha (hora local de KO)
Ronda
Sede
Posible emparejamiento
Entradas
1 de julio (12:00 h, hora del Este)
Octavos de final
Estadio Mercedes-Benz (Atlanta)
Partido 80: vs. 3.º del Grupo E/H/I/J/K
5 de julio (18:00 h, hora central de EE. UU.)
Octavos de final
Estadio Azteca (Ciudad de México)
Partido 92: vs. 3.º de los grupos C, E, F, H o I
11 de julio (17:00 h, hora del Este)
Cuartos de final
Hard Rock Stadium (Miami Gardens)
Partido 99: vs. ganador del partido 91
15 de julio (15:00 h, hora del Este)
Semifinal
Estadio Mercedes-Benz (Atlanta)
Partido 102: vs. ganador del partido 100
19 de julio (15:00 h, hora del Este)
Final
Estadio MetLife (East Rutherford)
Partido 104: vs. ganador del partido 101
¿Qué pasa si Inglaterra queda segunda en el Grupo L?
Estas son las fechas, horarios y sedes en las que Inglaterra jugará si queda segunda en su grupo de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 y avanza a la final.
Si Inglaterra no vence a Panamá y Ghana o Croacia ganan su último partido de grupo, se dará este escenario.
Si Inglaterra queda segunda de grupo, probablemente se medirá a Colombia o Portugal en la primera eliminatoria (00:00, hora del Reino Unido) y luego a España en Dallas.
Después podría medirse a Estados Unidos en cuartos, a Francia o Alemania en semis y a Argentina o Brasil en la final. En ese escenario, Inglaterra jugaría tres veces en el AT&T Stadium, incluido el 4-2 ante Croacia.
Fecha (hora local)
Ronda
Estadio
Posible rival
Entradas
2 de julio (19:00 h, hora del Este)
Octavos de final
BMO Field (Toronto)
Partido 83: vs. subcampeón del Grupo K
6 de julio (14:00 h, hora central de EE. UU.)
Octavos de final
Estadio AT&T (Arlington)
Partido 93: vs. ganador del Grupo H y subcampeón del Grupo J
10 de julio (12:00 h PT)
Cuartos de final
Estadio SoFi (Inglewood)
Partido 98: vs. ganador del partido 94
14 de julio (14:00 h, hora central de EE. UU.)
Semifinal
Estadio AT&T (Arlington)
Partido 101: vs. ganador del partido 97
19 de julio (15:00 h, hora del Este)
Final
Estadio MetLife (East Rutherford)
Partido 104: vs. ganador del partido 101
¿Qué pasaría si Inglaterra quedaratercera en el Grupo L?
Si pierde ante Panamá y Croacia vence a Ghana, podría quedar tercera por diferencia de goles.
En la primera ronda de eliminatorias probablemente jugaría en Kansas City contra Colombia o Portugal, y luego podría enfrentarse a Suiza en Vancouver.
Después podría regresar a Kansas City para enfrentarse a Argentina en cuartos. En semifinales le aguardaría Brasil y, en la final, España, Alemania o Francia. Este recorrido obligaría a los espectadores del Reino Unido a madrugar, pues los partidos se jugarían a las 2:00 y 2:30 h (hora británica).
Fecha (hora local de KO)
Ronda
Sede
Posible emparejamiento
Entradas
3 de julio (20:30 h CDT)
Octavos de final
Arrowhead Stadium (Kansas City)
Partido 87: vs. ganador del Grupo K
7 de julio (13:00 h PDT)
Octavos de final
BC Place (Vancouver)
Partido 96: vs. ganador del partido 85
11 de julio (20:00 h CDT)
Cuartos de final
Arrowhead Stadium (Kansas City)
Partido 100: vs. ganador del partido 95
15 de julio (15:00 h, hora del Este)
Semifinal
Estadio Mercedes-Benz (Atlanta)
Partido 102: vs. ganador del partido 99
19 de julio (15:00 h, hora del Este)
Final
Estadio MetLife (East Rutherford)
Partido 104: vs. ganador del partido 101
Clasificación del Grupo L
Clasificación
Equipo
Partidos jugados
G
E
D
Goles a favor
Goles en contra
Diferencia de goles
Puntos
Situación
1.º
Inglaterra
2
1
1
0
4
2
2
4
En liza
2.º
Ghana
2
1
1
0
1
0
1
4
En liza
3.º
Croacia
2
1
0
1
3
4
-1
3
En liza
4.º
Panamá
2
0
0
2
0
2
-2
0
Eliminado
Cómo comprar entradas para el Mundial de Inglaterra
Esta es la situación actual de la venta de entradas:
- Fase de venta de últimahora: ya en curso, por orden de llegada. Transacciones en tiempo real. Última oportunidad para comprar a la FIFA.
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- Mercados secundarios: plataformas como StubHub ofrecen entradas, especialmente para eliminatorias de alta demanda, con precios variables. Lee siempre sus términos y condiciones antes de comprar.
¿Cuánto cuestan?
La FIFA aplica precios variables para el torneo de 2026: desde 60 dólares en la fase de grupos (según categoría de aficionado) hasta 6.730 dólares para la final.
A continuación se muestran los rangos de precios estimados para las fases actuales del torneo:
Categoría
Fase de grupos
Octavos de final - Cuartos de final
Semifinales y final
Categoría 1
250 $ - 400 $
600–1 200 $
1.500 $ - 6.730 $
Categoría 2
150–280 $
400–800 $
1.000 - 4.210
Categoría 3
100–200 $
200 $ - 500 $
600 - 2.790
Categoría 4
60 $ - 120 $
150–350 $
400 - 2.030
¿Quiénes forman parte de la convocatoria de Inglaterra para el Mundial de 2026?
Esta es la lista oficial de 26 jugadores que representarán a Inglaterra en la Copa del Mundo de la FIFA 2026:
Puesto
Jugador
Club actual
Porteros
Jordan Pickford
Everton
Dean Henderson
Crystal Palace
James Trafford
Manchester City
Defensas
Ezri Konsa
Aston Villa
Nico O'Reilly
Manchester City
John Stones
Manchester City
Marc Guéhi
Manchester City
Trevoh Chalobah
Chelsea
Dan Burn
Newcastle United
Reece James
Chelsea
Djed Spence
Tottenham Hotspur
Jarell Quansah
Bayer Leverkusen
Centrocampistas
Declan Rice
Arsenal
Elliot Anderson
Nottingham Forest
Jude Bellingham
Real Madrid
Jordan Henderson
Brentford
Kobbie Mainoo
Manchester United
Morgan Rogers
Aston Villa
Eberechi Eze
Arsenal
Delanteros
Bukayo Saka
Arsenal
Harry Kane (capitán)
Bayern de Múnich
Marcus Rashford
Barcelona
Anthony Gordon
Newcastle United
Ollie Watkins
Aston Villa
Noni Madueke
Arsenal
Ivan Toney
Al-Ahli