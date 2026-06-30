El camino de Francia hacia la final del Mundial: partido confirmado de la ronda de 32, posibles escenarios del cuadro, calendario y más información

De cara al Mundial de la FIFA 2026, los aficionados franceses están optimistas: su selección puede lograr su tercer título y alcanzar su tercera final consecutiva.
En la fase de grupos vencieron a Senegal, Irak y Noruega, lo que les llevó a enfrentarse a Suecia en dieciseisavos. Sigue con GOAL el camino de los hombres de Didier Deschamps hasta la final del 19 de julio y descubre a quién podrían enfrentar en su búsqueda de la gloria.
Resultados y próximos partidos de Francia en el Mundial 2026
Fecha
Partido
Sede
Resultado final / Entradas
Martes 16 de junio
Francia vs. Senegal
Estadio MetLife, Nueva Jersey
Francia ganó 3-1
Lunes 22 de junio
Francia vs. Irak
Lincoln Financial Field, Filadelfia
Francia ganó 3-0
Viernes 26 de junio
Noruega vs. Francia
Estadio Gillette, Foxborough
Francia ganó 4-1
Martes 30 de junio
Francia vs. Suecia,
Estadio MetLife, Nueva Jersey
El posible camino de Francia hacia la gloria en el Mundial
Si la subcampeona de 2022 supera a Suecia, se medirá a Paraguay en octavos el sábado 4 de julio en Filadelfia. Si avanza, en cuartos enfrentaría al ganador de Canadá vs. Marruecos el 9 de julio en Boston.Getty Images
Cómo comprar entradas para los partidos de Francia en el Mundial
Esta es la situación actual de la venta de entradas:
- Fase de venta de últimahora: ya en curso, por orden de llegada. Transacciones en tiempo real. Última oportunidad para comprar a la FIFA.
- Mercado oficial de reventa de la FIFA: única plataforma autorizada para comprar y vender entradas verificadas a su valor nominal. Estará abierta hasta el final del torneo.
- Mercados secundarios: Los aficionados también pueden encontrar entradas en plataformas como StubHub. A menudo son la mejor opción para los partidos eliminatorios de gran demanda, aunque los precios pueden variar respecto al valor nominal. Comprueba siempre los términos y condiciones de la plataforma secundaria antes de comprar.
¿Cuánto cuestan?
La FIFA aplica precios variables para el torneo de 2026: desde 60 dólares en la fase de grupos (para algunos niveles de aficionados) hasta 6.730 dólares en la final.
A continuación se indican los rangos de precios estimados para las fases actuales del torneo:
Categoría
Fase de grupos
Octavos y cuartos de final
Semifinales y Final
Categoría 1
250–400 $
600–1 200 $
1.500 $ - 6.730 $
Categoría 2
150–280 $
400 - 800 $
1.000 - 4.210
Categoría 3
100–200 $
200 $ - 500 $
600 - 2.790
Categoría 4
60–120 $
150–350 $
400 - 2.030
¿Quiénes forman parte de la convocatoria de Francia para el Mundial de 2026?
Porteros: Mike Maignan (AC Milan), Robin Risser (Lens), Brice Samba (Rennes).
Defensas: Lucas Digne (Aston Villa), Malo Gusto (Chelsea), Lucas Hernández (París Saint-Germain), Theo Hernández (Al Hilal), Ibrahima Konaté (Liverpool), Maxence Lacroix (Crystal Palace), Jules Koundé (Barcelona), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern de Múnich).
Centrocampistas: N’Golo Kanté (Fenerbahçe), Manu Koné (Roma), Adrien Rabiot (AC Milan), Aurélien Tchouameni (Real Madrid), Warren Zaire-Emery (Paris Saint-Germain).
Delanteros: Maghnes Akliouche (Mónaco), Bradley Barcola (París Saint-Germain), Rayan Cherki (Manchester City), Ousmane Dembélé (París Saint-Germain), Désiré Doué (París Saint-Germain), Michael Olise (Bayern de Múnich), Kylian Mbappé (Real Madrid), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace) y Marcus Thuram (Inter de Milán).