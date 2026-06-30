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France v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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El camino de Francia hacia la final del Mundial: partido confirmado de la ronda de 32, posibles escenarios del cuadro, calendario y más información

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Francia
K. Mbappe
O. Dembele
M. Olise

No te pierdas a Francia en el Mundial: descubre dónde jugará y contra quién.

De cara al Mundial de la FIFA 2026, los aficionados franceses están optimistas: su selección puede lograr su tercer título y alcanzar su tercera final consecutiva.

En la fase de grupos vencieron a Senegal, Irak y Noruega, lo que les llevó a enfrentarse a Suecia en dieciseisavos. Sigue con GOAL el camino de los hombres de Didier Deschamps hasta la final del 19 de julio y descubre a quién podrían enfrentar en su búsqueda de la gloria.

Resultados y próximos partidos de Francia en el Mundial 2026

Fecha

Partido

Sede

Resultado final / Entradas

Martes 16 de junio

Francia vs. Senegal

Estadio MetLife, Nueva Jersey

Francia ganó 3-1

Lunes 22 de junio

Francia vs. Irak

Lincoln Financial Field, Filadelfia

Francia ganó 3-0

Viernes 26 de junio

Noruega vs. Francia

Estadio Gillette, Foxborough

Francia ganó 4-1

Martes 30 de junio

Francia vs. Suecia,

Estadio MetLife, Nueva Jersey

Entradas

El posible camino de Francia hacia la gloria en el Mundial

Si la subcampeona de 2022 supera a Suecia, se medirá a Paraguay en octavos el sábado 4 de julio en Filadelfia. Si avanza, en cuartos enfrentaría al ganador de Canadá vs. Marruecos el 9 de julio en Boston.

Norway v France: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images

Cómo comprar entradas para los partidos de Francia en el Mundial

Esta es la situación actual de la venta de entradas:

  • Fase de venta de últimahora: ya en curso, por orden de llegada. Transacciones en tiempo real. Última oportunidad para comprar a la FIFA.
  • Mercado oficial de reventa de la FIFA: única plataforma autorizada para comprar y vender entradas verificadas a su valor nominal. Estará abierta hasta el final del torneo.
  • Mercados secundarios: Los aficionados también pueden encontrar entradas en plataformas como StubHub. A menudo son la mejor opción para los partidos eliminatorios de gran demanda, aunque los precios pueden variar respecto al valor nominal. Comprueba siempre los términos y condiciones de la plataforma secundaria antes de comprar.

¿Cuánto cuestan?

La FIFA aplica precios variables para el torneo de 2026: desde 60 dólares en la fase de grupos (para algunos niveles de aficionados) hasta 6.730 dólares en la final.

A continuación se indican los rangos de precios estimados para las fases actuales del torneo:

Categoría

Fase de grupos

Octavos y cuartos de final

Semifinales y Final

Categoría 1

250–400 $

600–1 200 $

1.500 $ - 6.730 $

Categoría 2

150–280 $

400 - 800 $

1.000 - 4.210

Categoría 3

100–200 $

200 $ - 500 $

600 - 2.790

Categoría 4

60–120 $

150–350 $

400 - 2.030

¿Quiénes forman parte de la convocatoria de Francia para el Mundial de 2026?

Porteros: Mike Maignan (AC Milan), Robin Risser (Lens), Brice Samba (Rennes).

Defensas: Lucas Digne (Aston Villa), Malo Gusto (Chelsea), Lucas Hernández (París Saint-Germain), Theo Hernández (Al Hilal), Ibrahima Konaté (Liverpool), Maxence Lacroix (Crystal Palace), Jules Koundé (Barcelona), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern de Múnich).

Centrocampistas: N’Golo Kanté (Fenerbahçe), Manu Koné (Roma), Adrien Rabiot (AC Milan), Aurélien Tchouameni (Real Madrid), Warren Zaire-Emery (Paris Saint-Germain).

Delanteros: Maghnes Akliouche (Mónaco), Bradley Barcola (París Saint-Germain), Rayan Cherki (Manchester City), Ousmane Dembélé (París Saint-Germain), Désiré Doué (París Saint-Germain), Michael Olise (Bayern de Múnich), Kylian Mbappé (Real Madrid), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace) y Marcus Thuram (Inter de Milán).