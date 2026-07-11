España empezó con un empate 0-0 ante Cabo Verde en su camino al Mundial 2026, pero pronto recuperó el rumbo.
Primeros de grupo, iniciaron la eliminatoria goleando a Austria en dieciseisavos. Luego, ante Portugal, Mikel Merino marcó en el descuento para un 1-0. En cuartos, Bélgica marcó el
primer gol en contra de España, pero Merino, de nuevo desde el banquillo, respondió para sellar el 2-1.
Su siguiente reto será la semifinal contra Francia en Dallas el martes 14 de julio. Mantente al día con GOAL.
Calendario y resultados de España en el Mundial 2026
Fecha
Partido (hora local)
Sede
Resultado final / Entradas
Lunes 15 de junio
España vs. Cabo Verde (12:00, hora del Este)
Estadio Mercedes-Benz, Atlanta
0-0
Domingo 21 de junio
España vs. Arabia Saudí (12:00 h, hora del Este)
Estadio Mercedes-Benz, Atlanta
España ganó 4-0
Viernes 26 de junio
Uruguay contra España (18:00 h CST)
Estadio Akron, Zapopan
España ganó 1-0
Jueves 2 de julio
España vs. Austria (12:00 h PT)
Estadio SoFi, Inglewood
España ganó 3-0
Lunes 6 de julio
Portugal contra España (14:00 h, hora central)
Estadio AT&T, Arlington
España ganó 1-0
Viernes 10 de julio
España vs. Bélgica (12:00 h PT)
Estadio SoFi, Inglewood
España ganó 2-1
Martes 14 de julio
Francia contra España (14:00 h, hora central)
Estadio AT&T, Arlington
El camino de España hacia la final del Mundial 2026
Al terminar primera del Grupo H, España jugará en las siguientes fechas y sedes, de avanzar a la final del 19 de julio.
Tras vencer a Austria, Portugal y Bélgica, ahora enfrenta a Francia en semifinales y, de ganar, a Argentina o Inglaterra en la final.
Fecha (hora local)
Ronda
Sede
Posible emparejamiento
Entradas
14 de julio (14:00 h CDT)
Semifinales
Estadio AT&T, Arlington
España vs. Francia
19 de julio (15:00 h, hora del Este)
Final
Estadio MetLife (East Rutherford)
Partido 104: Por confirmar vs. Inglaterra o Argentina
Bota de Oro del Mundial 2026: última clasificación
Tras anotar su octavo gol en el partido de cuartos entre Francia y Marruecos, Kylian Mbappé comparte el liderato de la Bota de Oro 2026 con Lionel Messi. Mikel Oyarzabal, con cuatro tantos, aún aspira a un lugar en el podio.
Jugador (Selección)
Goles
Próximo partido – Entradas
Lionel Messi (Argentina)
8
vs Inglaterra - Entradas
Kylian Mbappé (Francia)
8
contra España – Entradas
Erling Haaland (Noruega)
7
Eliminado
Harry Kane (Inglaterra)
6
vs Argentina – Entradas
Jude Bellingham (Inglaterra)
6
vs. Argentina – Entradas
Ousmane Dembélé (Francia)
5
vs. España - Entradas
Vinícius Júnior (Brasil)
4
Eliminado
Julián Quiñones (México)
4
Eliminado
Ismaïla Sarr (Senegal)
4
Eliminado
Mikel Oyarzabal (España)
4
vs Francia – Entradas
Cómo comprar entradas para el Mundial de España
A continuación se muestra el estado actual de la venta de entradas:
- Fase de venta de últimahora: ya activa y por orden de llegada. Transacciones en tiempo real. Última oportunidad de comprar a la FIFA.
- Mercado oficial de reventa de la FIFA: única plataforma autorizada para comprar y vender entradas verificadas a su valor nominal. Estará abierta hasta el final del torneo.
- Mercados secundarios: plataformas como StubHub ofrecen entradas, especialmente para eliminatorias de alta demanda, con precios variables. Lee siempre sus términos y condiciones antes de comprar.
¿Cuánto cuestan las entradas?
La FIFA ha implantado precios variables para el torneo de 2026.
En la fase de grupos arrancan desde 60 dólares (para algunos niveles de aficionados), mientras que la final llega a 6.730 dólares; en reventa, los precios suben aún más.
Precios de las entradas para la Copa del Mundo de la FIFA 2026:
Fechas
Fase / Categoría
Rango de precios oficial
Rango estimado en reventa
14–15 de julio
Semifinales
930–3295 $
1.500–9.500 $ (3.721 $)
18 de julio
Partido por el tercer puesto
250–800
500–3.500 $ (1.480 $)
19 de julio
Final de la Copa del Mundo de la FIFA (MetLife Stadium)
1.490 $ – 7.875
5.900–38.000 $+ (15.240 $)
Grupo H – Clasificación final
Puesto
Equipo
Partidos
V
E
D
Goles a favor
Goles en contra
Diferencia de goles
Puntos
Clasificación
1.º
España
3
2
1
0
5
0
+5
7
Clasificado
2.º
Cabo Verde
3
0
3
0
2
2
0
3
Clasificado
3.º
Uruguay
3
0
2
1
3
4
-1
2
Eliminado
4.º
Arabia Saudí
3
0
2
1
1
5
-4
2
Eliminado
¿Quiénes forman parte de la convocatoria de España para el Mundial de 2026?
Esta es la lista oficial de 26 jugadores que representarán a España en el Mundial de la FIFA 2026:
Posición
Jugador
Club actual
Porteros
David Raya
Arsenal
Joan García
Barcelona
Unai Simón
Athletic de Bilbao
Defensas
Pau Cubarsí
Barcelona
Marc Cucurella
Chelsea
Eric García
Barcelona
Alejandro Grimaldo
Bayer Leverkusen
Aymeric Laporte
Athletic de Bilbao
Marcos Llorente
Atlético de Madrid
Pedro Porro
Tottenham Hotspur
Marc Pubill
Atlético de Madrid
Centrocampistas
Álex Baena
Atlético de Madrid
Gavi
Barcelona
Mikel Merino
Arsenal
Pedri
Barcelona
Rodri
Manchester City
Fabián Ruiz
París Saint-Germain
Martín Zubimendi
Arsenal
Delanteros
Borja Iglesias
Celta de Vigo
Víctor Muñoz
Osasuna
Dani Olmo
Barcelona
Mikel Oyarzabal
Real Sociedad
Yéremy Pino
Crystal Palace
Ferran Torres
Barcelona
Nico Williams
Athletic de Bilbao
Lamine Yamal
Barcelona
Tienda: equipaciones de España para la Copa Mundial de la FIFA 2026
Las equipaciones de España para la Copa del Mundo de la FIFA 2026 renuevan la tradición. adidas fusiona los colores clásicos con detalles modernos para la campaña de La Roja en Norteamérica.
La camiseta local actualiza la icónica combinación roja con finas rayas amarillas inspiradas en la bandera y el escudo nacionales. El fondo rojo liso lleva finas rayas amarillas inspiradas en la bandera y el escudo. En la nuca se lee «ESPAÑA», un detalle que lleva el espíritu nacional a cada partido.
Se completa con pantalón azul marino con vivos en rojo y amarillo, y medias a juego, un conjunto que une tradición y tecnología.
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