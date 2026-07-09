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Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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El camino de España hacia la final del Mundial: el partido de cuartos contra Bélgica, la fase eliminatoria, la carrera por la Bota de Oro y más

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World Cup
L. Yamal
M. Oyarzabal

¿Dónde jugarán los campeones del Mundial 2010 y a quién podrían enfrentarse si llegan a la final?

España empezó con un empate 0-0 ante Cabo Verde en su camino al Mundial 2026, pero pronto recuperó el rumbo.

Primeros de grupo, iniciaron la eliminatoria goleando a Austria en octavos. Luego, ante Portugal, mantuvieron su portería a cero por sexto partido seguido y ganaron en el descuento gracias a Mikel Merino.

Su próximo rival será Bélgica en cuartos de final, el viernes 10 de julio en Los Ángeles.

GOAL te muestra los posibles caminos y rivales hasta la final del 19 de julio, y cómo reservar entradas para ver a España en su búsqueda de la gloria.

Calendario y resultados de España en el Mundial 2026

Fecha

Partido (hora local de inicio)

Sede

Resultado final / Entradas

Lunes 15 de junio

España vs. Cabo Verde (12:00, hora del Este)

Estadio Mercedes-Benz, Atlanta

0-0

Domingo 21 de junio

España vs. Arabia Saudí (12:00 h, hora del Este)

Estadio Mercedes-Benz, Atlanta

España ganó 4-0

Viernes 26 de junio

Uruguay vs. España (18:00 h CST)

Estadio Akron, Zapopan

España ganó 1-0

Jueves 2 de julio

España vs. Austria (12:00 h PT)

Estadio SoFi, Inglewood

España ganó 3-0

Lunes 6 de julio

Portugal contra España (14:00 h, hora central)

Estadio AT&T, Arlington

España ganó 1-0

Viernes 10 de julio

España vs. Bélgica (12:00 h PT)

Estadio SoFi, Inglewood

Entradas

El camino de España hacia la final del Mundial 2026

Al terminar primera del Grupo H, España jugará en las siguientes fechas y sedes, de avanzar a la final del 19 de julio:

Tras vencer a Austria y Portugal, España se medirá a Bélgica en cuartos. En semis podría encontrar a Francia y, en la final, a Argentina, Suiza, Inglaterra o Noruega.

Fecha (hora local)

Ronda

Sede

Posible emparejamiento

Entradas

10 de julio (12:00 h PT)

Cuartos de final

Estadio SoFi, Inglewood

España vs. Bélgica

Entradas

14 de julio (14:00 h, hora central de EE. UU.)

Semifinales

Estadio AT&T, Arlington

Partido 101: Por confirmar vs. Francia

Entradas

19 de julio (15:00 h, hora del Este)

Final

Estadio MetLife (East Rutherford)

Partido 104: Por confirmar vs. Noruega/Inglaterra/Argentina/Suiza

Entradas

Bota de Oro del Mundial 2026: última clasificación

Tras anotar su octavo gol en el partido de cuartos entre Francia y Marruecos, Kylian Mbappé comparte el liderato de la Bota de Oro 2026 con Lionel Messi. Mikel Oyarzabal, con cuatro tantos, sigue en la lucha.

Jugador (Selección)

Goles

Próximo partido – Entradas

Lionel Messi (Argentina)

8

vs. Suiza – Entradas

Kylian Mbappé (Francia)

8

contra España o Bélgica – Entradas

Erling Haaland (Noruega)

7

contra Inglaterra - Entradas

Harry Kane (Inglaterra)

6

contra Noruega - Entradas

Ousmane Dembélé (Francia)

5

contra España o Bélgica - Entradas

Vinícius Júnior (Brasil)

4

Eliminado

Jude Bellingham (Inglaterra)

4

vs. Noruega – Entradas

Julián Quiñones (México)

4

Eliminado

Ismaïla Sarr (Senegal)

4

Eliminado

Mikel Oyarzabal (España)

4

vs. Bélgica – Entradas

Cómo comprar entradas para el Mundial de España

A continuación se muestra el estado actual de la venta de entradas:

  • Fase de venta de última hora: ya activa, por orden de llegada. Transacciones en tiempo real y última oportunidad de comprar a la FIFA.
  • Mercado oficial de reventa de la FIFA: única plataforma autorizada para comprar y vender entradas verificadas a su valor nominal. Estará abierta hasta el final del torneo.
  • Mercados secundarios: También puedes buscar entradas en plataformas como StubHub, especialmente para los partidos de eliminatoria de alta demanda, aunque los precios suelen ser superiores al valor nominal. Lee siempre los términos y condiciones de la plataforma antes de comprar.

¿Cuánto cuestan las entradas?

La FIFA ha implantado precios variables para el torneo de 2026.

En la fase de grupos arrancan desde 60 dólares (para algunos niveles de aficionados), mientras que la final llega a 6.730 dólares; en reventa, los precios suben aún más.

Precios de las entradas para la Copa del Mundo de la FIFA 2026:

Fechas

Fase / Categoría

Rango de precios oficial

Rango estimado en el mercado secundario

9–11 de julio

Cuartos de final

450–1 775 $

850–5.500 $ (2.348 $)

14–15 de julio

Semifinales

930–3.295 $

1.500–9.500 $ (3.721 $)

18 de julio

Partido por el tercer puesto

250–800

500–3.500 $ (1.480 $)

19 de julio

Final de la Copa del Mundo de la FIFA (MetLife Stadium)

1.490 $ – 7.875

5.900–38.000 $+ (15.240 $)

Grupo H – Clasificación final

Puesto

Equipo

Partidos

V

E

D

Goles a favor

Goles en contra

Diferencia de goles

Puntos

Clasificación

1.º

España

3

2

1

0

5

0

+5

7

Clasificado

2.º

Cabo Verde

3

0

3

0

2

2

0

3

Clasificados

3.º

Uruguay

3

0

2

1

3

4

-1

2

Eliminado

4.º

Arabia Saudí

3

0

2

1

1

5

-4

2

Eliminado

¿Quiénes forman parte de la convocatoria de España para el Mundial de 2026?

Esta es la lista oficial de 26 jugadores que representarán a España en el Mundial de la FIFA 2026:

Posición

Jugador

Club actual

Porteros

David Raya

Arsenal


Joan García

Barcelona


Unai Simón

Athletic de Bilbao

Defensas

Pau Cubarsí

Barcelona


Marc Cucurella

Chelsea


Eric García

Barcelona


Alejandro Grimaldo

Bayer Leverkusen


Aymeric Laporte

Athletic de Bilbao


Marcos Llorente

Atlético de Madrid


Pedro Porro

Tottenham Hotspur


Marc Pubill

Atlético de Madrid

Centrocampistas

Álex Baena

Atlético de Madrid


Gavi

Barcelona


Mikel Merino

Arsenal


Pedri

Barcelona


Rodri

Manchester City


Fabián Ruiz

París Saint-Germain


Martín Zubimendi

Arsenal

Delanteros

Borja Iglesias

Celta de Vigo


Víctor Muñoz

Osasuna


Dani Olmo

Barcelona


Mikel Oyarzabal

Real Sociedad


Yéremy Pino

Crystal Palace


Ferran Torres

Barcelona


Nico Williams

Athletic de Bilbao


Lamine Yamal

Barcelona

Tienda: Equipaciones de España para la Copa Mundial de la FIFA 2026

Las equipaciones de España para la Copa del Mundo de la FIFA 2026 presentan una identidad fresca pero rica en tradición. adidas ofrece un conjunto arraigado en el ADN futbolístico del país, que combina los colores clásicos con detalles modernos de cara a la campaña de La Roja en Norteamérica.

La camiseta local de España para el Mundial de 2026 aporta un toque contemporáneo a una de las combinaciones de colores más reconocibles del fútbol mundial. El fondo rojo liso lleva finas rayas amarillas inspiradas en la bandera y el escudo de España. En la nuca se lee «ESPAÑA», un toque sutil que lleva el espíritu nacional a cada partido.

Se completa con pantalón azul marino con vivos en rojo y amarillo, y medias a juego, un conjunto que une tradición y tecnología.

Cómo ver los partidos de España con una VPN

Una VPN, como ExpressVPN, te permite establecer una conexión segura y cifrada en Internet.

Al cambiar virtualmente tu ubicación a un país donde se retransmite el partido, puedes eludir las restricciones de retransmisión y ver a tu equipo favorito en directo. También puedes consultar nuestra guía sobre las mejores VPN para ver deportes en streaming.


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