El camino de España hacia la final del Mundial: el partido de cuartos contra Bélgica, la fase eliminatoria, la carrera por la Bota de Oro y más

España empezó con un empate 0-0 ante Cabo Verde en su camino al Mundial 2026, pero pronto recuperó el rumbo.
Primeros de grupo, iniciaron la eliminatoria goleando a Austria en octavos. Luego, ante Portugal, mantuvieron su portería a cero por sexto partido seguido y ganaron en el descuento gracias a Mikel Merino.
Su próximo rival será Bélgica en cuartos de final, el viernes 10 de julio en Los Ángeles.
GOAL te muestra los posibles caminos y rivales hasta la final del 19 de julio, y cómo reservar entradas para ver a España en su búsqueda de la gloria.
Calendario y resultados de España en el Mundial 2026
Fecha
Partido (hora local de inicio)
Sede
Resultado final / Entradas
Lunes 15 de junio
España vs. Cabo Verde (12:00, hora del Este)
Estadio Mercedes-Benz, Atlanta
0-0
Domingo 21 de junio
España vs. Arabia Saudí (12:00 h, hora del Este)
Estadio Mercedes-Benz, Atlanta
España ganó 4-0
Viernes 26 de junio
Uruguay vs. España (18:00 h CST)
Estadio Akron, Zapopan
España ganó 1-0
Jueves 2 de julio
España vs. Austria (12:00 h PT)
Estadio SoFi, Inglewood
España ganó 3-0
Lunes 6 de julio
Portugal contra España (14:00 h, hora central)
Estadio AT&T, Arlington
España ganó 1-0
Viernes 10 de julio
España vs. Bélgica (12:00 h PT)
Estadio SoFi, Inglewood
El camino de España hacia la final del Mundial 2026
Al terminar primera del Grupo H, España jugará en las siguientes fechas y sedes, de avanzar a la final del 19 de julio:
Tras vencer a Austria y Portugal, España se medirá a Bélgica en cuartos. En semis podría encontrar a Francia y, en la final, a Argentina, Suiza, Inglaterra o Noruega.
Fecha (hora local)
Ronda
Sede
Posible emparejamiento
Entradas
10 de julio (12:00 h PT)
Cuartos de final
Estadio SoFi, Inglewood
España vs. Bélgica
14 de julio (14:00 h, hora central de EE. UU.)
Semifinales
Estadio AT&T, Arlington
Partido 101: Por confirmar vs. Francia
19 de julio (15:00 h, hora del Este)
Final
Estadio MetLife (East Rutherford)
Partido 104: Por confirmar vs. Noruega/Inglaterra/Argentina/Suiza
Bota de Oro del Mundial 2026: última clasificación
Tras anotar su octavo gol en el partido de cuartos entre Francia y Marruecos, Kylian Mbappé comparte el liderato de la Bota de Oro 2026 con Lionel Messi. Mikel Oyarzabal, con cuatro tantos, sigue en la lucha.
Jugador (Selección)
Goles
Próximo partido – Entradas
Lionel Messi (Argentina)
8
vs. Suiza – Entradas
Kylian Mbappé (Francia)
8
contra España o Bélgica – Entradas
Erling Haaland (Noruega)
7
contra Inglaterra - Entradas
Harry Kane (Inglaterra)
6
contra Noruega - Entradas
Ousmane Dembélé (Francia)
5
contra España o Bélgica - Entradas
Vinícius Júnior (Brasil)
4
Eliminado
Jude Bellingham (Inglaterra)
4
vs. Noruega – Entradas
Julián Quiñones (México)
4
Eliminado
Ismaïla Sarr (Senegal)
4
Eliminado
Mikel Oyarzabal (España)
4
vs. Bélgica – Entradas
Cómo comprar entradas para el Mundial de España
A continuación se muestra el estado actual de la venta de entradas:
- Fase de venta de última hora: ya activa, por orden de llegada. Transacciones en tiempo real y última oportunidad de comprar a la FIFA.
- Mercado oficial de reventa de la FIFA: única plataforma autorizada para comprar y vender entradas verificadas a su valor nominal. Estará abierta hasta el final del torneo.
- Mercados secundarios: También puedes buscar entradas en plataformas como StubHub, especialmente para los partidos de eliminatoria de alta demanda, aunque los precios suelen ser superiores al valor nominal. Lee siempre los términos y condiciones de la plataforma antes de comprar.
¿Cuánto cuestan las entradas?
La FIFA ha implantado precios variables para el torneo de 2026.
En la fase de grupos arrancan desde 60 dólares (para algunos niveles de aficionados), mientras que la final llega a 6.730 dólares; en reventa, los precios suben aún más.
Precios de las entradas para la Copa del Mundo de la FIFA 2026:
Fechas
Fase / Categoría
Rango de precios oficial
Rango estimado en el mercado secundario
9–11 de julio
Cuartos de final
450–1 775 $
850–5.500 $ (2.348 $)
14–15 de julio
Semifinales
930–3.295 $
1.500–9.500 $ (3.721 $)
18 de julio
Partido por el tercer puesto
250–800
500–3.500 $ (1.480 $)
19 de julio
Final de la Copa del Mundo de la FIFA (MetLife Stadium)
1.490 $ – 7.875
5.900–38.000 $+ (15.240 $)
Grupo H – Clasificación final
Puesto
Equipo
Partidos
V
E
D
Goles a favor
Goles en contra
Diferencia de goles
Puntos
Clasificación
1.º
España
3
2
1
0
5
0
+5
7
Clasificado
2.º
Cabo Verde
3
0
3
0
2
2
0
3
Clasificados
3.º
Uruguay
3
0
2
1
3
4
-1
2
Eliminado
4.º
Arabia Saudí
3
0
2
1
1
5
-4
2
Eliminado
¿Quiénes forman parte de la convocatoria de España para el Mundial de 2026?
Esta es la lista oficial de 26 jugadores que representarán a España en el Mundial de la FIFA 2026:
Posición
Jugador
Club actual
Porteros
David Raya
Arsenal
Joan García
Barcelona
Unai Simón
Athletic de Bilbao
Defensas
Pau Cubarsí
Barcelona
Marc Cucurella
Chelsea
Eric García
Barcelona
Alejandro Grimaldo
Bayer Leverkusen
Aymeric Laporte
Athletic de Bilbao
Marcos Llorente
Atlético de Madrid
Pedro Porro
Tottenham Hotspur
Marc Pubill
Atlético de Madrid
Centrocampistas
Álex Baena
Atlético de Madrid
Gavi
Barcelona
Mikel Merino
Arsenal
Pedri
Barcelona
Rodri
Manchester City
Fabián Ruiz
París Saint-Germain
Martín Zubimendi
Arsenal
Delanteros
Borja Iglesias
Celta de Vigo
Víctor Muñoz
Osasuna
Dani Olmo
Barcelona
Mikel Oyarzabal
Real Sociedad
Yéremy Pino
Crystal Palace
Ferran Torres
Barcelona
Nico Williams
Athletic de Bilbao
Lamine Yamal
Barcelona
Tienda: Equipaciones de España para la Copa Mundial de la FIFA 2026
Las equipaciones de España para la Copa del Mundo de la FIFA 2026 presentan una identidad fresca pero rica en tradición. adidas ofrece un conjunto arraigado en el ADN futbolístico del país, que combina los colores clásicos con detalles modernos de cara a la campaña de La Roja en Norteamérica.
La camiseta local de España para el Mundial de 2026 aporta un toque contemporáneo a una de las combinaciones de colores más reconocibles del fútbol mundial. El fondo rojo liso lleva finas rayas amarillas inspiradas en la bandera y el escudo de España. En la nuca se lee «ESPAÑA», un toque sutil que lleva el espíritu nacional a cada partido.
Se completa con pantalón azul marino con vivos en rojo y amarillo, y medias a juego, un conjunto que une tradición y tecnología.
Cómo ver los partidos de España con una VPN
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