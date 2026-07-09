El camino de España hacia la final del Mundial: el partido de cuartos contra Bélgica, la fase eliminatoria, la carrera por la Bota de Oro y más

España empezó con un empate 0-0 ante Cabo Verde en su camino al Mundial 2026, pero pronto recuperó el rumbo.

Primeros de grupo, iniciaron la eliminatoria goleando a Austria en octavos. Luego, ante Portugal, mantuvieron su portería a cero por sexto partido seguido y ganaron en el descuento gracias a Mikel Merino.

Su próximo rival será Bélgica en cuartos de final, el viernes 10 de julio en Los Ángeles.

GOAL te muestra los posibles caminos y rivales hasta la final del 19 de julio, y cómo reservar entradas para ver a España en su búsqueda de la gloria.

Calendario y resultados de España en el Mundial 2026

Fecha Partido (hora local de inicio) Sede Resultado final / Entradas Lunes 15 de junio España vs. Cabo Verde (12:00, hora del Este) Estadio Mercedes-Benz, Atlanta 0-0 Domingo 21 de junio España vs. Arabia Saudí (12:00 h, hora del Este) Estadio Mercedes-Benz, Atlanta España ganó 4-0 Viernes 26 de junio Uruguay vs. España (18:00 h CST) Estadio Akron, Zapopan España ganó 1-0 Jueves 2 de julio España vs. Austria (12:00 h PT) Estadio SoFi, Inglewood España ganó 3-0 Lunes 6 de julio Portugal contra España (14:00 h, hora central) Estadio AT&T, Arlington España ganó 1-0 Viernes 10 de julio España vs. Bélgica (12:00 h PT) Estadio SoFi, Inglewood Entradas

El camino de España hacia la final del Mundial 2026

Al terminar primera del Grupo H, España jugará en las siguientes fechas y sedes, de avanzar a la final del 19 de julio:

Tras vencer a Austria y Portugal, España se medirá a Bélgica en cuartos. En semis podría encontrar a Francia y, en la final, a Argentina, Suiza, Inglaterra o Noruega.

Fecha (hora local) Ronda Sede Posible emparejamiento Entradas 10 de julio (12:00 h PT) Cuartos de final Estadio SoFi, Inglewood España vs. Bélgica Entradas 14 de julio (14:00 h, hora central de EE. UU.) Semifinales Estadio AT&T, Arlington Partido 101: Por confirmar vs. Francia Entradas 19 de julio (15:00 h, hora del Este) Final Estadio MetLife (East Rutherford) Partido 104: Por confirmar vs. Noruega/Inglaterra/Argentina/Suiza Entradas

Bota de Oro del Mundial 2026: última clasificación

Tras anotar su octavo gol en el partido de cuartos entre Francia y Marruecos, Kylian Mbappé comparte el liderato de la Bota de Oro 2026 con Lionel Messi. Mikel Oyarzabal, con cuatro tantos, sigue en la lucha.

Jugador (Selección) Goles Próximo partido – Entradas Lionel Messi (Argentina) 8 vs. Suiza – Entradas Kylian Mbappé (Francia) 8 contra España o Bélgica – Entradas Erling Haaland (Noruega) 7 contra Inglaterra - Entradas Harry Kane (Inglaterra) 6 contra Noruega - Entradas Ousmane Dembélé (Francia) 5 contra España o Bélgica - Entradas Vinícius Júnior (Brasil) 4 Eliminado Jude Bellingham (Inglaterra) 4 vs. Noruega – Entradas Julián Quiñones (México) 4 Eliminado Ismaïla Sarr (Senegal) 4 Eliminado Mikel Oyarzabal (España) 4 vs. Bélgica – Entradas

Cómo comprar entradas para el Mundial de España

A continuación se muestra el estado actual de la venta de entradas:

Fase de venta de última hora: ya activa, por orden de llegada. Transacciones en tiempo real y última oportunidad de comprar a la FIFA.

Mercado oficial de reventa de la FIFA: única plataforma autorizada para comprar y vender entradas verificadas a su valor nominal. Estará abierta hasta el final del torneo.

Mercados secundarios: También puedes buscar entradas en plataformas como StubHub , especialmente para los partidos de eliminatoria de alta demanda, aunque los precios suelen ser superiores al valor nominal. Lee siempre los términos y condiciones de la plataforma antes de comprar.

¿Cuánto cuestan las entradas?

La FIFA ha implantado precios variables para el torneo de 2026.

En la fase de grupos arrancan desde 60 dólares (para algunos niveles de aficionados), mientras que la final llega a 6.730 dólares; en reventa, los precios suben aún más.

Precios de las entradas para la Copa del Mundo de la FIFA 2026:

Fechas Fase / Categoría Rango de precios oficial Rango estimado en el mercado secundario 9–11 de julio Cuartos de final 450–1 775 $ 850–5.500 $ (2.348 $) 14–15 de julio Semifinales 930–3.295 $ 1.500–9.500 $ (3.721 $) 18 de julio Partido por el tercer puesto 250–800 500–3.500 $ (1.480 $) 19 de julio Final de la Copa del Mundo de la FIFA (MetLife Stadium) 1.490 $ – 7.875 5.900–38.000 $+ (15.240 $)

Grupo H – Clasificación final

Puesto Equipo Partidos V E D Goles a favor Goles en contra Diferencia de goles Puntos Clasificación 1.º España 3 2 1 0 5 0 +5 7 Clasificado 2.º Cabo Verde 3 0 3 0 2 2 0 3 Clasificados 3.º Uruguay 3 0 2 1 3 4 -1 2 Eliminado 4.º Arabia Saudí 3 0 2 1 1 5 -4 2 Eliminado

¿Quiénes forman parte de la convocatoria de España para el Mundial de 2026?

Esta es la lista oficial de 26 jugadores que representarán a España en el Mundial de la FIFA 2026:

Posición Jugador Club actual Porteros David Raya Arsenal

Joan García Barcelona

Unai Simón Athletic de Bilbao Defensas Pau Cubarsí Barcelona

Marc Cucurella Chelsea

Eric García Barcelona

Alejandro Grimaldo Bayer Leverkusen

Aymeric Laporte Athletic de Bilbao

Marcos Llorente Atlético de Madrid

Pedro Porro Tottenham Hotspur

Marc Pubill Atlético de Madrid Centrocampistas Álex Baena Atlético de Madrid

Gavi Barcelona

Mikel Merino Arsenal

Pedri Barcelona

Rodri Manchester City

Fabián Ruiz París Saint-Germain

Martín Zubimendi Arsenal Delanteros Borja Iglesias Celta de Vigo

Víctor Muñoz Osasuna

Dani Olmo Barcelona

Mikel Oyarzabal Real Sociedad

Yéremy Pino Crystal Palace

Ferran Torres Barcelona

Nico Williams Athletic de Bilbao

Lamine Yamal Barcelona

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Las equipaciones de España para la Copa del Mundo de la FIFA 2026 presentan una identidad fresca pero rica en tradición. adidas ofrece un conjunto arraigado en el ADN futbolístico del país, que combina los colores clásicos con detalles modernos de cara a la campaña de La Roja en Norteamérica.



La camiseta local de España para el Mundial de 2026 aporta un toque contemporáneo a una de las combinaciones de colores más reconocibles del fútbol mundial. El fondo rojo liso lleva finas rayas amarillas inspiradas en la bandera y el escudo de España. En la nuca se lee «ESPAÑA», un toque sutil que lleva el espíritu nacional a cada partido.

Se completa con pantalón azul marino con vivos en rojo y amarillo, y medias a juego, un conjunto que une tradición y tecnología.

Cómo ver los partidos de España con una VPN

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