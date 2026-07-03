El camino de Canadá hacia la final del Mundial: partido de octavos contra Marruecos, escenarios del cuadro, calendario y más información

La Copa del Mundo de la FIFA 2026 está siendo inolvidable para Canadá. Tras ganar 6-0 a Catar y clasificarse por primera vez para la fase eliminatoria, su objetivo es llegar lo más lejos posible.
Cayeron ante Suiza en el cierre del grupo, pero terminaron segundos y enfrentaron a Sudáfrica en Los Ángeles. En un duelo apretado, el capitán Stephen Eustáquio anotó en el añadido y desató la locura de la afición.
Aunque no volverá a jugar en casa en este torneo, la afición lo arropará en cada estadio. El sábado 4 de julio se medirá a Marruecos en Houston con un puesto en cuartos en juego.
Deja que GOAL te muestre las posibles rutas y rivales hasta la final del 19 de julio, y cómo conseguir entradas para apoyarlos en su búsqueda de la gloria.
Partidos y resultados de Canadá en el Mundial 2026
Fecha
Partido (hora local de inicio)
Estadio
Resultado / Entradas
Viernes 12 de junio
Canadá vs. Bosnia y Herzegovina (15:00 h EDT)
BMO Field, Toronto
1-1
Jueves 18 de junio
Canadá vs. Catar (15:00 PDT)
BC Place, Vancouver
Canadá ganó 6-0
Miércoles 24 de junio
Canadá vs. Suiza (12:00 h PDT)
Estadio AT&T, Arlington
Suiza ganó 2-1
Domingo 28 de junio
Sudáfrica vs. Canadá (12:00 h PT)
Estadio SoFi, Inglewood
Canadá ganó 1-0
Sábado 4 de julio
Canadá vs. Marruecos (12:00 h, hora central)
Estadio NRG, Houston
El camino de Canadá hacia la final del Mundial 2026
Tras quedar subcampeón del Grupo B, Canadá avanza a la siguiente ronda.
Tras eliminar a Sudáfrica en la ronda de 32, Canadá se mide a Marruecos en octavos en Houston. Los Leones del Atlas quieren demostrar que su pase a semifinales en Catar no fue casualidad.
De avanzar, se mediría a Francia o Paraguay en cuartos, a España, Portugal, EE. UU. o Bélgica en semis y, quizá, a Brasil, México, Inglaterra o Argentina en la final.
Fecha (hora local)
Ronda
Sede
Posible emparejamiento
Entradas
4 de julio (12:00 h CDT)
Octavos de final
Estadio NRG, Houston
Canadá vs. Marruecos
9 de julio (16:00 h, hora del Este)
Cuartos de final
Estadio Gillette, Foxborough
Partido 97: vs. Francia o Paraguay
14 de julio (14:00 h, hora central de EE. UU.)
Semifinales
Estadio AT&T, Arlington
Partido 101: contra España/Portugal/EE. UU./Bélgica
19 de julio (15:00 h, hora del Este)
Final
Estadio MetLife (East Rutherford)
Partido 104: vs. ganador del partido 101
Grupo B – Clasificación final
Puesto
Equipo
Partidos jugados
G
E
D
Goles a favor
Goles en contra
Diferencia de goles
Puntos
Clasificación
1.º
Suiza
3
2
1
0
7
3
+4
7
Clasificado
2.º
Canadá
3
1
1
1
8
3
+5
4
Clasificado
3.º
Bosnia y Herzegovina
3
1
1
1
5
6
-1
4
Clasificado
4.º
Qatar
3
0
1
2
2
10
-8
1
Eliminado
Cómo comprar entradas para el Mundial de Canadá
A continuación, el estado actual de la venta de entradas:
- Fase de venta de últimahora: ya en curso, por orden de llegada. Transacciones en tiempo real. Última oportunidad para comprar a la FIFA.
- Mercado oficial de reventa de la FIFA: única plataforma autorizada para comprar y vender entradas verificadas a su valor nominal. Estará abierta hasta el final del torneo.
- Mercados secundarios: plataformas como StubHub ofrecen entradas, especialmente para eliminatorias, aunque con precios variables. Lee siempre sus términos y condiciones antes de comprar.
¿Cuánto cuestan?
La FIFA ha aplicado una política de precios variables para el torneo de 2026.
En la fase de grupos los precios arrancan en 60 dólares (para algunos niveles de aficionados), mientras que la final llega a 6.730 dólares; en reventa y mercados secundarios pueden ser aún mayores.
Precios de las entradas para la Copa del Mundo de la FIFA 2026:
Fechas
Fase / Categoría
Rango de precios oficial
Rango estimado en el mercado secundario
28 de junio - 3 de julio
Octavos de final (recintos con gran demanda)
225–540 $
550–3.200 $ (1.250 $)
Del 28 de junio al 3 de julio
Ronda de 32 (sedes estándar)
225–540 $
400–2.800 $ (1.134 $)
Del 4 al 7 de julio
Octavos de final
240–640 $
650–4 200 $ (1 518 $)
Del 9 al 11 de julio
Cuartos de final
450 $ – 1.775 $
850–5.500 $ (2.348 $)
14–15 de julio
Semifinales
930–3.295 $
1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $)
18 de julio
Partido por el tercer puesto
250 $ – 800 $
500–3.500 $ (1.480 $)
19 de julio
Final de la Copa del Mundo de la FIFA (MetLife Stadium)
1.490 $ – 7.875
5.900–38.000 $+ (15.240 $)
¿Quiénes forman parte de la convocatoria de Canadá para el Mundial de 2026?
Esta es la lista oficial de 26 jugadores que representarán a Canadá en la Copa del Mundo de la FIFA 2026:
Posición
Jugador
Club actual
Porteros
Maxime Crépeau
Orlando City SC
Dayne St. Clair
Inter Miami CF
Owen Goodman
Crystal Palace
Defensas
Alphonso Davies (capitán)
Bayern de Múnich
Alistair Johnston
Celtic
Moïse Bombito
OGC Niza
Derek Cornelius
Rangers / Marsella
Richie Laryea
Toronto FC
Luc de Fougerolles
F.C.V. Dender E.H. / Fulham
Alfie Jones
Middlesbrough
Niko Sigur
HNK Hajduk Split
Joel Waterman
Chicago Fire FC
Centrocampistas
Stephen Eustáquio
FC Porto
Ismaël Koné
Olympique de Marsella / Sassuolo
Tajon Buchanan
Villarreal CF
Jonathan Osorio
Toronto FC
Mathieu Choinière
Los Ángeles FC
Ali Ahmed
Norwich City F.C.
Nathan Saliba
R.S.C. Anderlecht
Liam Millar
Hull City A.F.C.
Jacob Shaffelburg
Los Ángeles FC / Toronto
Jayden Nelson
Austin FC
Delanteros
Jonathan David
Juventus FC
Cyle Larin
Southampton F.C. / Mallorca
Tani Oluwaseyi
Villarreal CF
Promise David
Royale Union Saint-Gilloise
Tienda: Equipaciones de Canadá para el Mundial de la FIFA 2026
Las equipaciones de Canadá para el Mundial 2026 reflejan identidad, ambición y un diseño llamativo.
Nike ha creado un diseño a medida para la nación anfitriona. Tras quedarse sin un diseño exclusivo en 2022, la selección masculina de Canadá afronta su Mundial en casa con la identidad «Full Tilt», que mezcla tradición, innovación y simbolismo nacional.
La equipación local mantiene el rojo tradicional y añade un moderno gráfico de hoja de arce en dos tonos, símbolo nacional.
Los detalles técnicos recuerdan a la ropa de montaña canadiense, mientras que los ribetes negros aportan contraste. La tecnología Aero-FIT garantiza ventilación y comodidad.
El resultado es una equipación clásica y enérgica, lista para brillar en casa.
Cómo ver los partidos de Canadá con una VPN
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