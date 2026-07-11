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Jordan v Argentina: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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El camino de Argentina hacia la final del Mundial: semifinal contra Inglaterra, datos del estadio, la lucha por la Bota de Oro y más

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L. Messi

¿Dónde jugarán los actuales campeones del Mundial y a quién podrían enfrentarse en Norteamérica?

La emoción está garantizada cuando Argentina salte al campo en el Mundial 2026. Tras su épico encuentro de la ronda de 32 contra Cabo Verde, protagonizaron una de las remontadas más impresionantes de la historia del torneo al vencer a Egipto por 3-2.

En cuartos, en Kansas City, Suiza se adelantó y se quedó con diez por la roja a Embolo en el 72’, pero los goles de Álvarez y Lautaro en la prórroga dieron el pase a la Albiceleste.

Ahora la selección de Lionel Scaloni viaja a Atlanta para enfrentar a Inglaterra en la semifinal del miércoles 15 de julio.

GOAL te ofrece toda la información esencial sobre la Copa del Mundo de Argentina 2026, incluyendo dónde comprar entradas y sus precios.

Calendario y resultados de Argentina en el Mundial 2026

Fecha

Partido (hora local de inicio)

Sede

Resultado / Entradas

Martes 16 de junio

Argentina vs. Argelia (20:00 h CDT)

Arrowhead Stadium, Kansas City

Argentina ganó 3-0

Lunes 22 de junio

Argentina vs. Austria (12:00 h CDT)

Estadio AT&T, Arlington

Argentina ganó 2-0

Sábado 27 de junio

Jordania vs. Argentina (21:00 h CDT)

Estadio AT&T, Arlington

Argentina ganó 3-1

Viernes 3 de julio

Argentina vs. Cabo Verde (18:00 ET)

Estadio Hard Rock, Miami Gardens

Argentina ganó 3-2 (en la prórroga)

Martes 7 de julio

Argentina vs. Egipto (12:00 h, hora del Este)

Estadio Mercedes-Benz, Atlanta

Argentina ganó 3-2

Sábado 11 de julio

Argentina vs. Suiza (20:00 h CDT)

Estadio Arrowhead, Kansas City

Argentina ganó 3-1 (en la prórroga)

Miércoles 15 de julio

Inglaterra vs. Argentina (15:00 ET)

Estadio Mercedes-Benz, Atlanta

Entradas

El camino de Argentina hacia la final del Mundial 2026

Tras ganar el Grupo J, estos son sus posibles partidos hasta la final del 19 de julio.

Tras vencer a Cabo Verde, Egipto y Suiza en eliminatorias, la Albiceleste desafiará a Inglaterra en semifinales. Se han cruzado cinco veces en Copas del Mundo, desde 1962.

Inglaterra ganó el último duelo, en 2002, pero en 1986, en México, la Albiceleste venció con Maradona al mando.

Si Argentina vence, se medirá en la final con Francia o España.

Fecha (hora local)

Ronda

Sede

Posible emparejamiento

Entradas

15 de julio (15:00 h CDT)

Semifinales

Estadio Mercedes-Benz, Atlanta

Argentina vs. Inglaterra

Entradas

19 de julio (15:00 h, hora del Este)

Final

Estadio MetLife (East Rutherford)

Partido 104: Por confirmar vs. Francia o España

Entradas

Bota de Oro del Mundial 2026: última clasificación

Tras anotar su octavo gol en el partido de cuartos contra Marruecos, Kylian Mbappé comparte el liderato de la Bota de Oro con Lionel Messi. Este último había marcado en nueve encuentros mundialistas consecutivos hasta el empate ante Suiza, racha que inició en los octavos de Catar 2022 contra Australia.

Jugador (Selección)

Goles

Próximo partido – Entradas

Lionel Messi (Argentina)

8

vs Inglaterra - Entradas

Kylian Mbappé (Francia)

8

contra España – Entradas

Erling Haaland (Noruega)

7

Eliminado

Harry Kane (Inglaterra)

6

vs Argentina – Entradas

Jude Bellingham (Inglaterra)

6

vs. Argentina – Entradas

Ousmane Dembélé (Francia)

5

vs. España - Entradas

Vinícius Júnior (Brasil)

4

Eliminado

Julián Quiñones (México)

4

Eliminado

Ismaïla Sarr (Senegal)

4

Eliminado

Mikel Oyarzabal (España)

4

vs Francia - Entradas

Lionel Messi lidera la lista histórica de goleadores del Mundial con 21 tantos en seis ediciones (2006-2026).

Cómo comprar entradas para el Mundial de Argentina

Situación actual de venta de entradas:

  • Fase de venta de últimahora: ya en curso, por orden de llegada. Transacciones en tiempo real. Última oportunidad para comprar a la FIFA.
  • Mercado oficial de reventa de la FIFA: única plataforma autorizada para comprar y vender entradas verificadas a su valor nominal. Estará abierta hasta el final del torneo.
  • Mercados secundarios: plataformas como StubHub ofrecen entradas, especialmente para eliminatorias de alta demanda, con precios variables. Lee siempre sus términos y condiciones antes de comprar.

¿Cuánto cuestan?

La FIFA usa precios variables para el torneo de 2026.

En la fase de grupos los precios arrancan en 60 dólares (para algunos niveles de aficionados), mientras que la final llega a 6.730 dólares; en reventa pueden ser aún mayores.

Precios de las entradas para el Mundial de la FIFA 2026:

Fechas

Fase / Categoría

Rango de precios oficial

Rango estimado en reventa

14–15 de julio

Semifinales

930–3295 $

1.500–9.500 $ (3.721 $)

18 de julio

Partido por el tercer puesto

250 $ – 800 $

500–3.500 $ (1.480 $)

19 de julio

Final de la Copa del Mundo de la FIFA (MetLife Stadium)

1.490 $ – 7.875

5.900–38.000 $+ (15.240 $)

Grupo J – Clasificación final

Puesto

Equipo

Partidos

V

E

D

Goles a favor

Goles en contra

Diferencia de goles

Puntos

Clasificación

1.º

Argentina

3

3

0

0

8

1

+7

9

Clasificado

2.º

Austria

3

1

1

1

6

6

0

4

Clasificados

3.º

Argelia

3

1

1

1

5

7

-2

4

Clasificado

4.º

Jordania

3

0

0

3

3

8

-5

0

Eliminado

¿Quiénes forman parte de la convocatoria de Argentina para el Mundial de 2026?

Esta es la lista oficial de 26 jugadores que representarán a Argentina en el Mundial de la FIFA 2026:

Posición

Jugador

Club actual

Porteros

Emiliano Martínez

Aston Villa


Gerónimo Rulli

Olympique de Marsella


Juan Musso

Atlético de Madrid

Defensas

Cristian Romero

Tottenham Hotspur


Lisandro Martínez

Manchester United


Nicolás Otamendi

SL Benfica


Nahuel Molina

Atlético de Madrid


Nicolás Tagliafico

Olympique de Lyon


Gonzalo Montiel

River Plate


Facundo Medina

Olympique de Marsella


Marcos Senesi

Tottenham Hotspur

Centrocampistas

Alexis Mac Allister

Liverpool


Enzo Fernández

Chelsea


Rodrigo De Paul

Inter de Miami


Leandro Paredes

Boca Juniors


Giovani Lo Celso

Real Betis


Exequiel Palacios

Bayer Leverkusen


Valentín Barco

RC Estrasburgo

Delanteros

Lionel Messi (capitán)

Inter de Miami


Julián Álvarez

Atlético de Madrid


Lautaro Martínez

Inter de Milán


Thiago Almada

Atlético de Madrid


Nicolás González

Atlético de Madrid


Nico Paz

Como 1907


Giuliano Simeone

Atlético de Madrid


José Manuel López

SE Palmeiras

Tienda: Equipaciones de Argentina para la Copa Mundial de la FIFA 2026

La actual campeona del mundo estrena en la Copa Mundial de la FIFA 2026 una equipación local de adidas que celebra su historia y mira al futuro. Las clásicas rayas blancas y azul cielo ahora incluyen un degradado de tres tonos que evoca las copas de 1978, 1986 y 2022. En la parte trasera del cuello se lee “1896”, año de fundación de la AFA, y los detalles en azul marino en hombros y puños completan el diseño.

Cómo ver los partidos de Argentina con una VPN

Una VPN como ExpressVPN cifra tu conexión a Internet.

Al cambiar virtualmente tu ubicación a un país donde se retransmite el partido, puedes eludir las restricciones geográficas y ver a tu equipo favorito en directo. También puedes consultar nuestra guía sobre las mejores VPN para ver deportes en streaming.


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