El camino de Argentina hacia la final del Mundial: semifinal contra Inglaterra, datos del estadio, la lucha por la Bota de Oro y más

La emoción está garantizada cuando Argentina salte al campo en el Mundial 2026. Tras su épico encuentro de la ronda de 32 contra Cabo Verde, protagonizaron una de las remontadas más impresionantes de la historia del torneo al vencer a Egipto por 3-2.

En cuartos, en Kansas City, Suiza se adelantó y se quedó con diez por la roja a Embolo en el 72’, pero los goles de Álvarez y Lautaro en la prórroga dieron el pase a la Albiceleste.

Ahora la selección de Lionel Scaloni viaja a Atlanta para enfrentar a Inglaterra en la semifinal del miércoles 15 de julio.

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Calendario y resultados de Argentina en el Mundial 2026

Fecha Partido (hora local de inicio) Sede Resultado / Entradas Martes 16 de junio Argentina vs. Argelia (20:00 h CDT) Arrowhead Stadium, Kansas City Argentina ganó 3-0 Lunes 22 de junio Argentina vs. Austria (12:00 h CDT) Estadio AT&T, Arlington Argentina ganó 2-0 Sábado 27 de junio Jordania vs. Argentina (21:00 h CDT) Estadio AT&T, Arlington Argentina ganó 3-1 Viernes 3 de julio Argentina vs. Cabo Verde (18:00 ET) Estadio Hard Rock, Miami Gardens Argentina ganó 3-2 (en la prórroga) Martes 7 de julio Argentina vs. Egipto (12:00 h, hora del Este) Estadio Mercedes-Benz, Atlanta Argentina ganó 3-2 Sábado 11 de julio Argentina vs. Suiza (20:00 h CDT) Estadio Arrowhead, Kansas City Argentina ganó 3-1 (en la prórroga) Miércoles 15 de julio Inglaterra vs. Argentina (15:00 ET) Estadio Mercedes-Benz, Atlanta Entradas

El camino de Argentina hacia la final del Mundial 2026

Tras ganar el Grupo J, estos son sus posibles partidos hasta la final del 19 de julio.

Tras vencer a Cabo Verde, Egipto y Suiza en eliminatorias, la Albiceleste desafiará a Inglaterra en semifinales. Se han cruzado cinco veces en Copas del Mundo, desde 1962.



Inglaterra ganó el último duelo, en 2002, pero en 1986, en México, la Albiceleste venció con Maradona al mando.

Si Argentina vence, se medirá en la final con Francia o España.

Fecha (hora local) Ronda Sede Posible emparejamiento Entradas 15 de julio (15:00 h CDT) Semifinales Estadio Mercedes-Benz, Atlanta Argentina vs. Inglaterra Entradas 19 de julio (15:00 h, hora del Este) Final Estadio MetLife (East Rutherford) Partido 104: Por confirmar vs. Francia o España Entradas

Bota de Oro del Mundial 2026: última clasificación

Tras anotar su octavo gol en el partido de cuartos contra Marruecos, Kylian Mbappé comparte el liderato de la Bota de Oro con Lionel Messi. Este último había marcado en nueve encuentros mundialistas consecutivos hasta el empate ante Suiza, racha que inició en los octavos de Catar 2022 contra Australia.

Jugador (Selección) Goles Próximo partido – Entradas Lionel Messi (Argentina) 8 vs Inglaterra - Entradas Kylian Mbappé (Francia) 8 contra España – Entradas Erling Haaland (Noruega) 7 Eliminado Harry Kane (Inglaterra) 6 vs Argentina – Entradas Jude Bellingham (Inglaterra) 6 vs. Argentina – Entradas Ousmane Dembélé (Francia) 5 vs. España - Entradas Vinícius Júnior (Brasil) 4 Eliminado Julián Quiñones (México) 4 Eliminado Ismaïla Sarr (Senegal) 4 Eliminado Mikel Oyarzabal (España) 4 vs Francia - Entradas

Lionel Messi lidera la lista histórica de goleadores del Mundial con 21 tantos en seis ediciones (2006-2026).

Cómo comprar entradas para el Mundial de Argentina

Situación actual de venta de entradas:

Fase de venta de última hora: ya en curso, por orden de llegada. Transacciones en tiempo real. Última oportunidad para comprar a la FIFA.

Mercado oficial de reventa de la FIFA: única plataforma autorizada para comprar y vender entradas verificadas a su valor nominal. Estará abierta hasta el final del torneo.

Mercados secundarios: plataformas como StubHub ofrecen entradas, especialmente para eliminatorias de alta demanda, con precios variables. Lee siempre sus términos y condiciones antes de comprar.

¿Cuánto cuestan?

La FIFA usa precios variables para el torneo de 2026.

En la fase de grupos los precios arrancan en 60 dólares (para algunos niveles de aficionados), mientras que la final llega a 6.730 dólares; en reventa pueden ser aún mayores.

Precios de las entradas para el Mundial de la FIFA 2026:

Fechas Fase / Categoría Rango de precios oficial Rango estimado en reventa 14–15 de julio Semifinales 930–3295 $ 1.500–9.500 $ (3.721 $) 18 de julio Partido por el tercer puesto 250 $ – 800 $ 500–3.500 $ (1.480 $) 19 de julio Final de la Copa del Mundo de la FIFA (MetLife Stadium) 1.490 $ – 7.875 5.900–38.000 $+ (15.240 $)

Grupo J – Clasificación final

Puesto Equipo Partidos V E D Goles a favor Goles en contra Diferencia de goles Puntos Clasificación 1.º Argentina 3 3 0 0 8 1 +7 9 Clasificado 2.º Austria 3 1 1 1 6 6 0 4 Clasificados 3.º Argelia 3 1 1 1 5 7 -2 4 Clasificado 4.º Jordania 3 0 0 3 3 8 -5 0 Eliminado

¿Quiénes forman parte de la convocatoria de Argentina para el Mundial de 2026?

Esta es la lista oficial de 26 jugadores que representarán a Argentina en el Mundial de la FIFA 2026:

Posición Jugador Club actual Porteros Emiliano Martínez Aston Villa

Gerónimo Rulli Olympique de Marsella

Juan Musso Atlético de Madrid Defensas Cristian Romero Tottenham Hotspur

Lisandro Martínez Manchester United

Nicolás Otamendi SL Benfica

Nahuel Molina Atlético de Madrid

Nicolás Tagliafico Olympique de Lyon

Gonzalo Montiel River Plate

Facundo Medina Olympique de Marsella

Marcos Senesi Tottenham Hotspur Centrocampistas Alexis Mac Allister Liverpool

Enzo Fernández Chelsea

Rodrigo De Paul Inter de Miami

Leandro Paredes Boca Juniors

Giovani Lo Celso Real Betis

Exequiel Palacios Bayer Leverkusen

Valentín Barco RC Estrasburgo Delanteros Lionel Messi (capitán) Inter de Miami

Julián Álvarez Atlético de Madrid

Lautaro Martínez Inter de Milán

Thiago Almada Atlético de Madrid

Nicolás González Atlético de Madrid

Nico Paz Como 1907

Giuliano Simeone Atlético de Madrid

José Manuel López SE Palmeiras

Tienda: Equipaciones de Argentina para la Copa Mundial de la FIFA 2026

La actual campeona del mundo estrena en la Copa Mundial de la FIFA 2026 una equipación local de adidas que celebra su historia y mira al futuro. Las clásicas rayas blancas y azul cielo ahora incluyen un degradado de tres tonos que evoca las copas de 1978, 1986 y 2022. En la parte trasera del cuello se lee “1896”, año de fundación de la AFA, y los detalles en azul marino en hombros y puños completan el diseño.

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