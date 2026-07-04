Desde que Brasil lo hiciera en 1962, ningún campeón ha repetido título mundial. Pero la actual campeona, Argentina, aspira a lograrlo en el Mundial de la FIFA 2026, con Lionel Messi liderando el camino.
La fase de grupos fue fácil para la Albiceleste de Lionel Scaloni, pero sufrió ante la valiente Cabo Verde y llegó a la prórroga en Miami, en los dieciseisavos de final.
Ahora apunta a Egipto, rival de octavos que se medirá en Atlanta el martes 7 de julio.
GOAL te muestra los posibles caminos y rivales de Messi hasta la final del 19 de julio, y cómo comprar entradas para apoyarlos en su búsqueda de la gloria.
Calendario y resultados de Argentina en el Mundial 2026
Fecha
Partido (hora local de inicio)
Estadio
Resultado / Entradas
Martes 16 de junio
Argentina vs. Argelia (20:00 h CDT)
Arrowhead Stadium, Kansas City
Argentina ganó 3-0
Lunes 22 de junio
Argentina vs. Austria (12:00 h CDT)
Estadio AT&T, Arlington
Argentina ganó 2-0
Sábado 27 de junio
Jordania vs. Argentina (21:00 h CDT)
Estadio AT&T, Arlington
Argentina ganó 3-1
Viernes 3 de julio
Argentina vs. Cabo Verde (18:00 ET)
Estadio Hard Rock, Miami Gardens
Argentina ganó 3-2 (en la prórroga)
Martes 7 de julio
Argentina vs. Egipto (12:00 h, hora del Este)
Estadio Mercedes-Benz, Atlanta
El camino de Argentina hacia la final del Mundial 2026
Tras ganar el Grupo J, estos son sus posibles partidos hasta la final del 19 de julio.
Tras eliminar a Cabo Verde en la ronda de 32, Argentina se mide a Egipto en octavos. La Albiceleste acumula 10 partidos sin perder en la fase final del Mundial, desde su sorpresiva caída ante Arabia Saudí en 2022.
En cuartos podría medirse a Suiza o Colombia; en semis, a Brasil, Noruega, México o Inglaterra; y en la final, a Francia, España o Portugal.
Fecha (hora local)
Ronda
Sede
Posible emparejamiento
Entradas
7 de julio (12:00 h, hora del Este)
Octavos de final
Estadio Mercedes-Benz, Atlanta
Argentina vs. Egipto
11 de julio (20:00 h, hora central de EE. UU.)
Cuartos de final
Estadio Arrowhead, Kansas City
Partido n.º 100: vs. Suiza o Colombia
15 de julio (15:00 h CDT)
Semifinales
Estadio Mercedes-Benz, Atlanta
Partido 102: vs. Brasil/Noruega/México/Inglaterra
19 de julio (15:00 h, hora del Este)
Final
Estadio MetLife (East Rutherford)
Partido 104: vs. ganador del partido 101
Grupo J – Clasificación final
Puesto
Equipo
Partidos jugados
G
E
D
Goles a favor
Goles en contra
Diferencia de goles
Puntos
Clasificación
1.º
Argentina
3
3
0
0
8
1
+7
9
Clasificado
2.º
Austria
3
1
1
1
6
6
0
4
Clasificados
3.º
Argelia
3
1
1
1
5
7
-2
4
Clasificado
4.º
Jordania
3
0
0
3
3
8
-5
0
Eliminado
Cómo comprar entradas para el Mundial de Argentina
A continuación, el estado actual de la venta de entradas:
- Fase de venta de últimahora: ya en curso, por orden de llegada. Transacciones en tiempo real. Última oportunidad para comprar a la FIFA.
- Mercado oficial de reventa de la FIFA: única plataforma autorizada para comprar y vender entradas verificadas a su valor nominal. Estará abierta hasta el final del torneo.
- Mercados secundarios: También puedes buscar entradas en plataformas como StubHub, especialmente para los partidos de eliminatoria de alta demanda, aunque los precios suelen ser variables. Revisa siempre los términos y condiciones de la plataforma antes de comprar.
¿Cuánto cuestan?
La FIFA usa precios variables para el torneo de 2026.
En la fase de grupos los precios arrancan en 60 dólares (para algunos niveles de aficionados), mientras que la final llega a 6.730 dólares; en reventa y mercados secundarios pueden ser aún mayores.
Precios de las entradas para el Mundial de la FIFA 2026:
Fechas
Fase / Categoría
Rango de precios oficial
Rango estimado en el mercado secundario
4–7 de julio
Octavos de final
240–640 dólares
650–4.200 $ (1.518 $)
Del 9 al 11 de julio
Cuartos de final
450–1.775 $
850–5.500 $ (2.348 $)
14–15 de julio
Semifinales
930–3.295 $
1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $)
18 de julio
Partido por el tercer puesto
250–800
500–3.500 $ (1.480 $)
19 de julio
Final de la Copa del Mundo de la FIFA (MetLife Stadium)
1.490 $ – 7.875
5.900–38.000 $+ (15.240 $)
¿Quiénes integran la convocatoria de Argentina para el Mundial 2026?
Esta es la lista oficial de 26 jugadores que representarán a Argentina en la Copa del Mundo de la FIFA 2026:
Posición
Jugador
Club actual
Porteros
Emiliano Martínez
Aston Villa
Gerónimo Rulli
Olympique de Marsella
Juan Musso
Atlético de Madrid
Defensas
Cristian Romero
Tottenham Hotspur
Lisandro Martínez
Manchester United
Nicolás Otamendi
SL Benfica
Nahuel Molina
Atlético de Madrid
Nicolás Tagliafico
Olympique de Lyon
Gonzalo Montiel
River Plate
Facundo Medina
Olympique de Marsella
Marcos Senesi
Tottenham Hotspur
Centrocampistas
Alexis Mac Allister
Liverpool
Enzo Fernández
Chelsea
Rodrigo De Paul
Inter de Miami
Leandro Paredes
Boca Juniors
Giovani Lo Celso
Real Betis
Exequiel Palacios
Bayer Leverkusen
Valentín Barco
RC Estrasburgo
Delanteros
Lionel Messi (capitán)
Inter de Miami
Julián Álvarez
Atlético de Madrid
Lautaro Martínez
Inter de Milán
Thiago Almada
Atlético de Madrid
Nicolás González
Atlético de Madrid
Nico Paz
Como 1907
Giuliano Simeone
Atlético de Madrid
José Manuel López
SE Palmeiras
Tienda: Equipaciones de Argentina para la Copa Mundial de la FIFA 2026
La actual campeona del mundo, Argentina, estrena en la Copa Mundial de la FIFA 2026 una nueva equipación local de adidas que celebra sus logros y mira al futuro. Las clásicas rayas blancas y azul cielo regresan con un toque moderno: un degradado de tres tonos que evoca las copas de 1978, 1986 y 2022. En la parte trasera del cuello se lee “1896”, año de fundación de la AFA, y los detalles en azul marino en hombros y puños completan el diseño.
Cómo ver los partidos de Argentina con una VPN
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