Desde que Brasil lo hiciera en 1962, ningún campeón ha repetido título mundial. Pero la actual campeona, Argentina, aspira a lograrlo en el Mundial de la FIFA 2026, con Lionel Messi liderando el camino.

La fase de grupos fue fácil para la Albiceleste de Lionel Scaloni, pero sufrió ante la valiente Cabo Verde y llegó a la prórroga en Miami, en los dieciseisavos de final.

Ahora apunta a Egipto, rival de octavos que se medirá en Atlanta el martes 7 de julio.

GOAL te muestra los posibles caminos y rivales de Messi hasta la final del 19 de julio, y cómo comprar entradas para apoyarlos en su búsqueda de la gloria.

Calendario y resultados de Argentina en el Mundial 2026

Fecha Partido (hora local de inicio) Estadio Resultado / Entradas Martes 16 de junio Argentina vs. Argelia (20:00 h CDT) Arrowhead Stadium, Kansas City Argentina ganó 3-0 Lunes 22 de junio Argentina vs. Austria (12:00 h CDT) Estadio AT&T, Arlington Argentina ganó 2-0 Sábado 27 de junio Jordania vs. Argentina (21:00 h CDT) Estadio AT&T, Arlington Argentina ganó 3-1 Viernes 3 de julio Argentina vs. Cabo Verde (18:00 ET) Estadio Hard Rock, Miami Gardens Argentina ganó 3-2 (en la prórroga) Martes 7 de julio Argentina vs. Egipto (12:00 h, hora del Este) Estadio Mercedes-Benz, Atlanta Entradas

El camino de Argentina hacia la final del Mundial 2026

Tras ganar el Grupo J, estos son sus posibles partidos hasta la final del 19 de julio.

Tras eliminar a Cabo Verde en la ronda de 32, Argentina se mide a Egipto en octavos. La Albiceleste acumula 10 partidos sin perder en la fase final del Mundial, desde su sorpresiva caída ante Arabia Saudí en 2022.

En cuartos podría medirse a Suiza o Colombia; en semis, a Brasil, Noruega, México o Inglaterra; y en la final, a Francia, España o Portugal.

Fecha (hora local) Ronda Sede Posible emparejamiento Entradas 7 de julio (12:00 h, hora del Este) Octavos de final Estadio Mercedes-Benz, Atlanta Argentina vs. Egipto Entradas 11 de julio (20:00 h, hora central de EE. UU.) Cuartos de final Estadio Arrowhead, Kansas City Partido n.º 100: vs. Suiza o Colombia Entradas 15 de julio (15:00 h CDT) Semifinales Estadio Mercedes-Benz, Atlanta Partido 102: vs. Brasil/Noruega/México/Inglaterra Entradas 19 de julio (15:00 h, hora del Este) Final Estadio MetLife (East Rutherford) Partido 104: vs. ganador del partido 101 Entradas

Grupo J – Clasificación final

Puesto Equipo Partidos jugados G E D Goles a favor Goles en contra Diferencia de goles Puntos Clasificación 1.º Argentina 3 3 0 0 8 1 +7 9 Clasificado 2.º Austria 3 1 1 1 6 6 0 4 Clasificados 3.º Argelia 3 1 1 1 5 7 -2 4 Clasificado 4.º Jordania 3 0 0 3 3 8 -5 0 Eliminado

Cómo comprar entradas para el Mundial de Argentina

A continuación, el estado actual de la venta de entradas:

Fase de venta de última hora: ya en curso, por orden de llegada. Transacciones en tiempo real. Última oportunidad para comprar a la FIFA.

Mercado oficial de reventa de la FIFA: única plataforma autorizada para comprar y vender entradas verificadas a su valor nominal. Estará abierta hasta el final del torneo.

Mercados secundarios: También puedes buscar entradas en plataformas como StubHub , especialmente para los partidos de eliminatoria de alta demanda, aunque los precios suelen ser variables. Revisa siempre los términos y condiciones de la plataforma antes de comprar.

¿Cuánto cuestan?

La FIFA usa precios variables para el torneo de 2026.

En la fase de grupos los precios arrancan en 60 dólares (para algunos niveles de aficionados), mientras que la final llega a 6.730 dólares; en reventa y mercados secundarios pueden ser aún mayores.

Precios de las entradas para el Mundial de la FIFA 2026:

Fechas Fase / Categoría Rango de precios oficial Rango estimado en el mercado secundario 4–7 de julio Octavos de final 240–640 dólares 650–4.200 $ (1.518 $) Del 9 al 11 de julio Cuartos de final 450–1.775 $ 850–5.500 $ (2.348 $) 14–15 de julio Semifinales 930–3.295 $ 1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $) 18 de julio Partido por el tercer puesto 250–800 500–3.500 $ (1.480 $) 19 de julio Final de la Copa del Mundo de la FIFA (MetLife Stadium) 1.490 $ – 7.875 5.900–38.000 $+ (15.240 $)

¿Quiénes integran la convocatoria de Argentina para el Mundial 2026?

Esta es la lista oficial de 26 jugadores que representarán a Argentina en la Copa del Mundo de la FIFA 2026:

Posición Jugador Club actual Porteros Emiliano Martínez Aston Villa

Gerónimo Rulli Olympique de Marsella

Juan Musso Atlético de Madrid Defensas Cristian Romero Tottenham Hotspur

Lisandro Martínez Manchester United

Nicolás Otamendi SL Benfica

Nahuel Molina Atlético de Madrid

Nicolás Tagliafico Olympique de Lyon

Gonzalo Montiel River Plate

Facundo Medina Olympique de Marsella

Marcos Senesi Tottenham Hotspur Centrocampistas Alexis Mac Allister Liverpool

Enzo Fernández Chelsea

Rodrigo De Paul Inter de Miami

Leandro Paredes Boca Juniors

Giovani Lo Celso Real Betis

Exequiel Palacios Bayer Leverkusen

Valentín Barco RC Estrasburgo Delanteros Lionel Messi (capitán) Inter de Miami

Julián Álvarez Atlético de Madrid

Lautaro Martínez Inter de Milán

Thiago Almada Atlético de Madrid

Nicolás González Atlético de Madrid

Nico Paz Como 1907

Giuliano Simeone Atlético de Madrid

José Manuel López SE Palmeiras

Tienda: Equipaciones de Argentina para la Copa Mundial de la FIFA 2026

La actual campeona del mundo, Argentina, estrena en la Copa Mundial de la FIFA 2026 una nueva equipación local de adidas que celebra sus logros y mira al futuro. Las clásicas rayas blancas y azul cielo regresan con un toque moderno: un degradado de tres tonos que evoca las copas de 1978, 1986 y 2022. En la parte trasera del cuello se lee “1896”, año de fundación de la AFA, y los detalles en azul marino en hombros y puños completan el diseño.

Cómo ver los partidos de Argentina con una VPN

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