El cambio de entrenador ha afectado mucho a un jugador que este temporada era titular en el Manchester United

Altay Bayindir dejará el Manchester United este verano, según informó Fabrizio Romano este martes. El portero interesa a varios clubes turcos.

Llegó en enero de 2023 procedente del Fenerbaçe por cinco millones de euros para ser el segundo portero tras André Onana.

El guardameta de 28 años disputó diecisiete partidos con el United; el último en septiembre de 2025, tras ser titular en los seis primeros de la temporada.

Beşiktaş está interesado en el internacional turco, aunque la destitución el lunes de Sergen Yalçın retrasa la operación. El nuevo técnico será clave en la decisión de ficharlo.

En el United, Senne Lammens, fichado por veinte millones del Royal Antwerp, ha sido el portero desde su llegada.

Tras esta temporada, André Onana regresará de su cesión al Trabzonspor; el camerunés quiere aprovechar su oportunidad, pero el club está dispuesto a venderlo.